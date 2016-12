Charlotte reina de los PPV

Charlotte con el RAW Women's Championship (WWE.com)

Ashley Elizabeth Fliehr nacida el 5 de abril de 1986, en Charlotte, Carolina del Norte, más conocida en el mundo del Wrestling como Charlotte Flair, ha puesto su nombre en la historia de WWE en este 2016. La cuatro veces campeona femenina de WWE, batió en el PPV, Extreme Rules, el record de Nikki Bella de ganar sus combates en diez PPV seguidos, entre Hell In A Cell 2014 y Money In The Bank 2015.

La primera victoria de la superstar de Chalotte, Carolina del Norte, en un PPV se produjo en Julio de 2015, en el PPV, Battleground, en el cual venció a Brie Bella y Sasha Banks, el 22 de Agosto de 2015, Charlotte cosechó su segunda victoria en un PPV, esta vez en SummerSlam, después de que el Team PCB (Paige, Charlotte y Becky Lynch) venciera al Team Bella (Nikki Bella, Brie Bella y Alicia Fox) y al Team B.A.D. (Naomi, Sasha Banks y Tamina Snuka)

En el PPV, Nigth Of Champions 2015, Charlotte venció a Nikki Bella en un combate con el título de divas en juego, por lo que se convirtió en nueva campeona femenina, además de ampliar su racha a 3-0. En Hell In A Cell 2015, Charlotte retuvo su campeonato frente a Nikki en su revancha. Tras este evento las tensiones en el Team PCB crecieron, lo que hizo que Charlotte tuviera que defender su título frente a Paige en el PPV, Survivor Series, el combate acabó con victoria de la campeona, conservando el título y ampliando su racha una vez más. La campeona acabo el año con un 6-0 de racha en los PPV, tras vencer de nuevo a su ex compañera, Paige en el último PPV del año TLC: Tables, Ladders & Chairs.

El 2016 comenzó para la campeona de la misma manera que finalizo el 2015, ya que en el primer evento del año, Royal Rumble, Charlotte derrotó a su otra ex compañera, Becky Lynch, en un combate con el título en juego. En Febrero de 2016, en el PPV, Fastlane, la campeona siguió aumentando su racha tras defender exitosamente su título frente a Brie Bella.

El 3 de Abril de 2016, en el PPV, WrestleMania 32, Charlotte venció en una triple amenaza a Sasha Banks y Bekcy Lynch, reteniendo de nuevo el campeonato y aumentando su racha a 9-0. En Payback Charlotte consiguió la victoria frente a Natalya, de una forma polémica ya que la canadiense no llegó a rendirse, debido a esta victoria la luchadora de Carolina del Norte igualó el record de Nikki Bella.

El 22 de Mayo de 2016, Charlotte batió el record de Nikki tras ganar en el PPV, Extreme Rules, en un combate de sumisión, de nuevo ante Natalya y de nuevo de forma polémica tras la intervención de Dana Brooke, quien disfrazada de Ric Flair distrajo a la canadiense. En Money In The Bank, Charlotte & Dana Brooke derrotaron a Natalya y Becky Lynch en un tag team match, finalmente el 24 de Julio de 2016 en el PPV, Battleground, Charlotte puso fin a su racha tras ser derrotada en un tag team match en el que junto a Dana Brooke fueron derrotadas por Bayley y Sasha Banks. Dejando el record en once victorias consecutivas en PPV, aunque la campeona no había sido derrotada en combate individual en un PPV.

En SummerSlam 2016 Charlotte derrotó a la entonces campeona femenina de WWE, Sasha Banks y se convirtió de nuevo en campeona femenina, en Clahs Of Champions, Charlotte derroto en una triple amenaza con el campeonato femenino de RAW en juego a Bayley y Sasha Banks.

En Hell In A Cell, Charlotte volvió a vencer a Sasha Banks reteniendo asi el título de divas y ampliando su racha individual en los PPV. En el evento especial Survivor Series, Charlotte participó en la lucha de 5vs5 entre el Team Raw (Charlotte, Sasha Banks, Bayley, Nia Jax y Alicia Fox) y el Team SmackDown (Becky Lynch, Alexa Bliss, Naomi, Camella y Nikki Bella) en el cual salió victoriosa junto a Bayley ya que fueron las únicas “supervivientes” de la lucha.

En el último PPV del año 2016, RoadBlock, Charlotte volvió a vencer a Sasha Bank, campeona femenina de RAW, esta vez en un 30-Minute WWE Iron Man Match con el campeonato en juego, convirtiéndose por cuarta vez en campeona femenina de RAW y quedando invicta en combates individuales este 2016 en PPV, dejando su racha en este tipo de combates en 13-0, y ganando en once de los doce PPV de 2016.