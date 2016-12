Resultados Smackdown Live: 27 de diciembre

Foto: WWE.com

El regreso de John Cena abre el show. El Marine es recibido con opiniones dispares. Cena toma el micro para dar la bienvenida al público de Chicago. El luchador alaba al equipo de béisbol de Chicago a lo que el publico responde bien. Cena continua su promo anunciando todos las luchas que va a haber esta noche por los títulos. El Marine anuncia que se enfrentará al campeón de la WWE en Royal Rumble y desmiente que se vaya a enfrentar a Undertaker y que no se va.

The Miz es entrevistado en su camerino. El campeón intercontiental dice que solo responde preguntas de Renee Young.

SmackDown Tag Team Championship Elimination Match: The Wyatt Family vs American Alpha vs Heath Slater & Rhyno vs The Usos

Rhyno y Gable abren la palea. Rhyno golpea primero, pero es Gable el que domina. Los Usos roban el relevo y dominan sobre Rhyno con relevos rápidos. Rhyno consigue dar el relevo a Slater que hace el comeback. Slater busca altura, pero se equivoca y recibe la Superkick. Cuenta que llega a tres.

Heath Slater & Rhyno eliminados.

Tras los anuncios los Usos dominan sobre Jordan. Jordan da el relevo a Gable que realiza un breve comeback. Entra Jordan al ring, pero es recibido por Jey. Los Usos buscan altura, pero American Apha los cogen al vuelo y aplican un Belly to Belly Suplex a ambos. Gable aplica un Roll Up y la cuenta llega a tres.

Los Usos eliminados.

Harper entra al ring, pero antes de irse los Usos atacan a American Alpha. Orton toma el relevo y castiga a Jordan. Tras recibir varias llaves de Randy Orton, Jordan consigue dar el relevo a Gable que limpia el ring y aplica un German Suplex a Harper. Tras los anuncios Harper domina con una llave de cuello a Gable. Harper tira en varias ocasiones fuera a Gable, para que Randy Orton lo castigue lanzándolo contra la barricada. La pareja heel sigue con su castigo sobre Gable. El componente de American Alpha invierte una Powerbomb de Harper y consigue dar el relevo. Jordan entra al ring y hace el comeback con varios suplex, pero se distrae con Bray Wyatt. Orton prepara el RKO, pero Gable lo interrumpe, trata de aplica el Supersplex a Gable, pero golpea sin querer a Harper. Grand Amplitude de American Alpha sobre Orton y la cuenta llega a tres.

Victoria: American Alpha por cuenta de tres. American Alpha consigue por primera vez el título por parejas.

Tras el combate, Orton y Harper pelean sobre el ring, pero Bray Wyatt entra antes de que la cosa llegue a mayores.

Dolph Ziggler es entrevistado en el vestuario. El luchador dice que esta noche tiene una nueva oportunidad de conseguir lo que quiere y que puede dar la sorpresa.

James Ellsworth es entrevistado cuando aparece Carmella. La luchadora dice que Ellsworth es atractivo y se marcha con él.

SmackDown Women's Championship: Alexa Bliss vs Becky Lynch

Típico llaveo para empezar el combate en el que ninguna de las dos luchadoras consigue dominar. Becky da el primer golpe y empieza a dominar. Alexa rompe una llave y toma el control con varios golpes. Alexa trata de conseguir la cuenta en varias ocasiones, pero la cuenta solo llega a dos. Becky se rehace y toma algo de ventaja. Alexa escapa al ringside y Becky la persigue. Tras los anuncios Alexa domina sobre Becky. Fallo de la campeona que aprovecha Becky para tomar el control con varios Clotheslines. Becky busca el Explorer Suplex, pero Alexa lo invierte para buscar el DDT que no llega a conectar. Becky toma el control de la lucha y castiga el brazo de la campeona. Becky busca altura y se lanza en doble patada voladora. Aparece La Luchadora. Alexa toma el control y busca el Twisted Bliss. Becky invierte la llave de Alexa y conecta el Disarmer. Alexa llega a tocar la cuerda. La Luchadora ataca a Becky y Alexa aplica un DDT y la cuenta llega a tres.

Victoria: Alexa Bliss por cuenta de tres.

Tras el combate Alexa bromea con quien es La Luchadora.

Renee Young aparece en el vestuario de The Miz. El campeón intercontiental bromea con lo ocurrido la semana pasada. Dean Ambrose aparece y ataca a The Miz.

Entrevista a Nikki Bella en el backstage para hablar de la traición de Natalya. Nikki dice que lo que le tenga que decir a Natalya se lo dirá a la cara.

Se anuncia que la semana que viene The Miz vs Dean Ambrose por el título intercontinental.

WWE Championship: AJ Styles vs Dolph Ziggler vs Baron Corbin

Corbin ataca a AJ, mientras que Ziggler va a por Corbin. AJ reaparece para tomar el control durante unos segundos, pero rápidamente Ziggler lo ataca. Corbin expulsa a los dos del ring. Tras los anuncios Corbin domina sobre los dos luchadores. Ziggler y Aj hacen equipo y golpean en varias ocasiones a Corbin hasta echarlo del cuadrilátero. Corbin se rehace y tumba a los dos. Corbin limpia la mesa de los comentaristas, mientras Ziggler y Aj cogen aire y realizan un comeback. Leg Drop de AJ y Elbow Drop de Ziggler sobre Corbin que se encontraba sobre la mesa de los comentaristas, la cual acaba rota. Ziggler ataca a AJ con el esquinero del ring y conecta un Super DDT. AJ consigue hacer el comeback y busca el Styles Class, pero Ziggler lo evita. AJ trata de buscar el Phenomenal Forearm, sin embargo Ziggler golpea la cuerda y lo hace caer. Superkick de Ziggler y cuenta que llega a dos. Corbin regresa y recibe un par de llaves de Ziggler. Deep Six de Corbin sobre Ziggler. AJ reaparece para tratar de hacer frente a Corbin. Corbin le aplica el End of Day a AJ, pero Ziggler al mismo tiempo le aplica el Zig Zag a Corbin, la cuenta de Ziggler sobre Corbin solo llega a dos. Corbin busca el Supersupplex, pero no lo llega a conectar. End of Day de Corbin sobre Ziggler y Phenomenal Forearm de AJ sobre Corbin. Styles busca la cuenta sobre Ziggler y esta llega a tres.

Victoria: AJ Styles vía cuenta de tres.

Tras el combate aparece John Cena y se encara con AJ Styles. Cena tiende la mano, tras un largo tiempo de espera AJ acepta dar la mano a Cena.