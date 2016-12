Las fechas claves del wrestling en 2016

Google Plus

Stephanie y Shane McMahon anuncia la separación del roster de la WWE. Foto: WWE.com

Un año da para mucho y más en un deporte como el wrestling americano, donde en cada semana tienen lugar entre cuatro y cinco espectáculos televisivos. Los luchadores de las distintas compañías no descansan casi ningún día entre programas semanales, house shows y eventos de pago. El 2016 ha sido un año que pasará a la historia del wrestling, pues dentro de la principal empresa, la WWE, ha habido un cambio fundamental. A finales del mes de mayo, WWE anunció que su roster se iba a separar en dos, un roster para Raw y otro para SmackDown y que la marca azul pasaría a emitirse los martes en directo. Desde ese momento el mundo del wrestling se ha revolucionado.

Durante este 2016 los aficionados españoles hemos podido disfrutar en dos ocasiones del mejor wrestling en directo gracias a las dos giras que ha realizado WWE por España. La primera fue en el mes de abril, mientras que la segunda fue en noviembre.

Fuera de WWE y de TNA, las dos principales empresas de wrestling, de las cuales hablaremos posteriormente, el año 2016 ha marcado huella en las indies. En Lucha Underground ha tenido lugar la segunda temporada, que empezó el 26 de enero y acabó el 20 de junio, además en septiembre empezó la tercera temporada, la cual aún está en emisión actualmente. Lucha Underground ha destacado durante el año, llegando a desplazar de la programación de los miércoles al reality de la WWE, Total Divas.

http://wrestlingnoticiaz.com/

En TNA el año se ha caracterizado por los constantes problemas económicos, que durante algunos meses ha dejado a la empresa contra las cuerdas. Dentro del cuadrilátero, TNA empezó el año con el nuevo contrato con Pop, abriendo el año con un programa especial en Sands Hotel and Casino en Bethlehem, Pennsylvania. En este evento Ethan Carter III consiguió su segundo título TNA World Heavyweight Championship, además se dio el debut de Mike Bennett y Maria Kanellis.

Los problemas de TNA incrementaron hasta el punto que el 19 de marzo Bobby Roode y Eric Young salieron de la empresa tras doce años. Los dos luchadores perdieron su título en la noche del 19 de marzo, Roode perdió el título de parejas que portaba junto a James Storm contra Decay, mientras que Young perdió el Campeonato de Rey de la Montaña ante Braum.

TNA esta teniendo actualmente un breve resurgir gracias a la aparición de Broken Matt, gimmick que sigue teniendo Matt Hardy, el 17 de mayo. Matt Hardy se la jugo con la creación de un personaje y una historia que al principio no convencía mucho, pero que poco a poco ha ido cambiando el panorama del wrestling. Broken Matt entró en un feudo con su hermano, Jeff Hardy, al que pretendía corromper. Ambos hermanos se vieron las caras en un Final Deletion, el 5 de julio en casa de Matt Hardy, donde el luchador más roto del wrestling venció y empezó a corromper a su hermano.

Solowrestling.com

Mientras los dos hermanos empezaban a cambiar el rumbo de TNA, Bobby Lashley hizo historia. El luchador de Kansas consiguió portar durante el verano los tres principales cinturones de TNA, TNA World Heavyweight Championship, TNA X Division Championship y TNA King of the Mountain Championship. Lashley dejo vacante el título de Rey de la Montaña al día siguiente de lograrlo, lo que provocó la creación del TNA Impact Grand Championship

A la vez que Lashley se alzó con el Campeonato de Rey de la Montaña, Broken Matt y Brother Nero (Matt y Jeff Hardy) fueron nombrados aspirantes números uno al campeonato de parejas de TNA. Jeff y Matt Hardy entraron en un feudo con Decay y el 2 de octubre se coronaron como campeones en un combate al que se le conoció como La Gran Guerra.

La popularidad de los personajes encarnados por Jeff y Matt Hardy ha llegado a tal punto que, la propia TNA decidió que el último programa del año se grabase en su casa en lo que se conoció como Total Nonstop Deletion.

Mientras TNA lidiaba con los problemas económicos, la WWE afrontaba un gran año, marcado por la separación de marcas, que tocó tanto la main roster como a NXT.

WWE.com

La liga de desarrollo de la WWE ha tenido un gran año, donde la salida de luchadores al main roste se ha cubierto con wrestlers de primera linea internacional. NXT abrió el año con el regreso de Sami Zayn tras estar más de siete meses lesionado. Durante el primer trimestre del año las contrataciones más importantes fueron la de Shinsuke Nakamura (22 de febrero) y la de Austin Aries (22 de enero). Los dos luchadores se estrenaron con victoria en NXT TakeOver: Dallas, Nakamura contra Zayn y Aries contra Baron Corbin. En este mismo TakeOver, Bayley perdió el título femenino contra Asuka y The Revival el título de parejas contra American Apha.

El segundo trimestre del año en NXT estuvo marcado por la consecución del título por parte de Samoa Joe, que el 21 de abril derrotó a Finn Bálor. Además de este cambio de título en este segundo trimestre The Revival recuperó el cinturón de la división de parejas en NXT TakeOver: The End. Durante el camino hacía The End, NXT anunció la contratación de Eric Young y Bobby Roode, los cuales llegaron a la marca de desarrollo desde TNA.

Fecha clave para NXT fue el 19 de julio. En este día SmackDown pasó a retransmitirse en directo y tuvo lugar el famoso draft, en el seis luchadores de NXT fueron seleccionados. Finn Bálor, Nia Jax, American Alpha, Mojo Rawley, Alexa Bliss y Carmella abandonaron la liga de desarrollo para aventurarse en el main roster.

WWE.com

El 20 de agosto tuvo lugar el NXT TakeOver: Broklyn II, el cual se puede definir como el WrestleMania de NXT. En este evento especia,l Amber Moon y Bobby Roode haciendo su debut en los cuadriláteros de la marca amarilla, mientras que Hideo Itami reapareció después de una larga lesión. Sin embargo, el momento clave de la noche fue cuando Nakamura se coronó por primera vez como campeón de NXT al derrotar a Samoa Joe.

El segundo semestre del año de NXT ha estado caracterizado por el segundo Dusty Rhodes Tag Team Classic, el cual ha dio paso ha distintas rivalidades, y por la rivalidad entre Nakamura y Samoa Joe. En NXT TakeOver: Toronto, The Authors of Pains se coronaron como campeones del Dusty Rhodes Tag Team Classic, además #DIY consiguieron el título de la división de parejas y Samao Joe se coronó por segunda vez campeón de NXT. La alegría le duró poco a Joe que perdió el título catorce día después en un Live Show en Osaka.

Los últimos capítulos del año en NXT han estado marcados por saber quien se enfrentará a Nakamura en NXT TakeOver: San Antonio. Finalmente tras imponerse en un torneo, cuya final se emitió el 21 de diciembre, Bobby Roode enfrentará a Nakamura por el título.

El año de la WWE ha ido acompañado en parte al de NXT, pues el 19 de julio seis luchadores de la marca amarilla debutaron en el roster principal, antes ya lo hicieron otros en el Raw post WrestleMania.

WWE.com

El año en WWE comenzó con la preparación de Royal Rumble y con los típicos rumores de regresos y fichajes sorpresas que se suelen dar en este evento. Finalmente algunos pronósticos fueron ciertos y AJ Styles debutó en la WWE al entrar con el número tres a la batalla real de Royal Rumble 2016 (24 de enero). Además en este Royal Rumble, Roman Reigns defendió su cinturón de campeón de la WWE ante 30 luchadores en la batalla real que al final ganó Triple H.

Royal Rumble dio paso al inicio del Road ToWrestleMania el cual estuvo marcado por lo ocurrido en el programa de Raw del 22 de febrero. En el Joe Louis Arena de Detroit, Michigan, Shane McMahon hizo su reaparición siete años después de haber dejado la empresa poniendo la primera piedra a la actual WWE.

WWE.com

El 3 de abril tuvo lugar WrestleMania. Este Wrestlemania, el número 32, pasó a la historia al ser el WrestleMania con mayor asistencia de la historia y, por ende, es el evento de la WWE con más asistencia en la historia. Durante el evento magno la WWE anunció que las mujeres ya no iban a llamarse nunca más divas y se introdujo el WWE Women's Championship. Además en este evento se dió la última lucha de Brie Bella, la cual se retiro para fomar una familia junto a Daniel Bryan que se había retirado el 8 de febrero, y el debut de varios luchadores de NXT durante la Batalla Memorial Andre The Gigant, la cual ganó Baron Corbin.

En el Raw post WrestleMania los debuts no se hicieron esperar y como viene siendo normal varios luchadores se estrenaron en el main roster de la compañía de Vince McMahon. Enzo Amore&Big Cass, The Vaudevillans y Apollo Crews debutaron en los programas semanales como parte del elenco principal, mientras que Vince McMahon anunció que Shane McMahon se haría cargo del Raw de esa semana pese a perder en WrestleMania contra The Undertaker.

Tras varias apariciones en televisión de Shane McMahon, el 25 de mayo se anunció el gran cambio que ha marcado el año en el mundo del wrestling. La WWE por medio de un video en su página web anunció que SmackDown pasaría a emitirse en directo el día 19 de julio con un roster propio. Raw ha sido dirigido, desde el día del draft, por Stephanie McMahon, con Mick Foley como mánager general, mientras que Shane McMahon se ha encargado de SmackDown con la ayuda de Daniel Bryan.

WWE,com

El día del draft llegó siendo el día previo a uno de los PPV más importantes de los últimos años, Battleground. En este evento se dio el combate del sueño de muchos fans de la WWE, pues los tres componentes de The Shield se enfrentaron en una triple amenaza en la que el título de la WWE estaba en juego. Finalmente Ambrose, que había sido elegido por SmackDown y era el campeón de la WWE, ganó la pelea, llevándose el título a la marca azul. En este evento quedaron fijados los títulos de cada marca, Raw se quedó con el título femenino, el de EEUU y el de parejas, mientras que SmackDown se quedó con el título mundial y el intercontinental.

Ante la falta de cinturones cada marca creó campeonatos propios. Raw creo el Campeonato Universal, el cual ganó por primera vez Finn Bálor, que ascendido de NXT el día del draft, mientras que SmackDown creó el Campeonato Femenino de SmackDown y el Campeonato en Parejas de SmackDown.

La batalla entre los dos programas ha marcado el segundo semestre del año. Raw para tratar de aprovechar el tirón del CWC (WWE Cruiserweight Classic) acogió a la división crucero, haciendo su debut el 19 de septiembre. A pesar de las esperanzas puestas en los cruceros, la división no ha acabado de cuajar en la marca roja.

WWE.com

Si el año 2015 el wrestling femenino tuvo su revolución, esta se ha terminado de concretar en este año. El 30 de octubre de 2016 pasó a la historia del wrestling, pues por primera vez dos luchadoras se enfrentaron en una Hell in a Cell y para más inri el combate entre Sasha Banks y Charlotte fue el main event del PPV, algo que tampoco había ocurrido previamente.

En medio de la batalla entre programas tuvo lugar Survivor Series (20 de noviembre). En el PPV los luchadores de SmackDown y Raw se enfrentaron en tres combates en los que el prestigio de su marca estaba en juego. Raw salió como vencedora al ganar en el Traditional Survivor Series Elimination Women's Match y el Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match, mientras que SmackDown consiguió la victoria en el Traditional Survivor Series Elimination Match. Durante este PPV, además de darse la guerra entre marcas, se dio el regreso de Goldberg a los cuadriláteros de la WWE. El veterano luchador derrotó en un minuto y veinticinco segundos a Brock Lesnar en el que fue el main event de la noche.

El último mes del año dentro de la WWE ha estado marcado por el inicio de la rivalidad entre Seth Rollins y Triple H, que parece que se enfrentarán en WrestleMania 33, en Raw y por el fin de la rivalidad entre Dean Ambrose y AJ Styles en Smackdown.