¿Volverá a juntarse The Shield?

The Shield (WWE.com)

El 4 de junio de 2014 Seth Rollins traicionó a Dean Ambrose y Roman Reigns, atacándolos con una silla rompiendo el grupo The Shield para unirse a Triple H y The Authority. Desde ese momento hasta el día 19 de julio de 2016 Dean Ambrose y Roman Reigns estuvieron formando tag team o simplemente ayudándose cuando estaban en peligro, mientras que Seth Rollins se encontraba triunfando de la mano de Triple H ganando el maletín de Money In The Bank, canjeándolo en el main event de Wrestlemania 31 (siendo el primero en la historia en hacerlo) y convirtiéndose en el nuevo campeón mundial de los pesos pesados de la WWE.

Por primera vez en la historia todos los miembros de un stable fueron campeones de la WWE en la misma noche. Ocurrió el 19 de junio de 2016. Seth Rollins derrotó al entonces campeón Roman Reigns, pero Dean Ambrose, quien había ganado el maletín minutos antes, canjeó el Moeny In The Bank derrotando a Seth Rollins y saliendo de la arena como el campeón de la WWE. Esto los llevó a una triple amenaza en Battleground, donde Dean Ambrose retuvo el título.

(WWE.com)

El 19 de julio de 2016 se llevó a cabo el Draft de la WWE durante el primer programa de Smackdown Live. Dean Ambrose fue escogido por Shane McMahon y Daniel Bryan para la marca azul, mientras que Seth Rollins y Roman Reigns fueron de la mano de Stephanie McMahon y Mick Foley a Monday Night RAW.

En una edición semanal de la marca roja se puso en juego el vacante WWE Universal Championship. Triple H salió en mitad de la lucha aplicándoles un Pedigree a Roman Reigns y Seth Rollins, sirviendo la victoria en bandeja a Kevin Owens. Debido a la desaparición de "The Game", Rollins y Reigns centraron el objetivo en Kevin Owens y su mejor amigo, Chris Jericho. Unión la cual sigue hasta el momento.

Con Roman Reigns y Seth Rollins trabajando juntos, el Royal Rumble a la vuelta de la esquina y, suponiendo que retiene el título Kevin Owens, una entrada de los tres al Royal Rumble Match, ¿será posible que los tres miembros de The Shield vuelvan a unir fuerzas?