WWE se interesa en Ronda Rousey

Ronda Rousey y The Rock en WrestleMania 31. Foto: WWE.com

Tras perder en UFC 207 en menos de 48 segundos, todo parece indicar que Ronda Rousey se va a retirar de UFC, lo que le abre la puerta a la WWE. La luchadora realizo una breve aparición en WrestleMania 31 cuando junto con The Rock, se encaró a Triple H y Stephanie McMahon.

Tras perder ante Amanda Nunes en el evento de UFC, Rousey no asistió a la rueda de prensa tras el combate, pero si que habló con ESPN donde dijo que “necesito tiempo para reflexionar sobre su futuro”. La WWE no ha escondido en ningún motivo su intención de que Rousey se incorpore al roster, aunque de hacerlo todo parece indicar que no sería a tiempo completo.

Si finalmente Rousey firma por la WWE todo parece indicar que seguirá con la rivalidad que se empezó en WrestleMania 31. En el evento magno del año 2015, Stephanie McMahon y Triple H estaban realizando una promo un tanto polémica, la cual interrumpió The Rock. El mítico luchador trato de hacer frente a La Autoridad, pero tuvo que buscar refuerzos entre el público, donde se encontraba Rousey. The Rock invitó a la luchadora al ring y juntos se encargaron de sacar del cuadrilátero a Triple H y Stephanie McMahon. Con este escenario de fondo, si Rousey firmará por WWE todo parece indicar que haría equipo con The Rock para enfrentar a Triple H y Stephanie McMahon en un combate por parejas mixto. Otro de los combates que se podría dar, si la excampeona de UFC firmase por WWE, sería contra Charlotte Flair, tal y como Ric Flair pidió en unas declaraciones a Wrestling Inc: “Me encantaría ver a mi hija, Charlotte, frente a Ronda Rousey, combate que creo que sería algo enorme”.

En contraposición a todos los rumores que indican que la luchadora acabará apareciendo en WWE, se ha posicionado Jonathan Coachman. El expresentador de WWE y actual presentador de ESPN aseguró por Twitter que Ronada Rouse no luchará en WWE: “Nunca sucederá. No es bueno para el negocio traer a una estrella rota y reconstruirla”.