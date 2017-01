Resultados Monday Night Raw: 3 de enero

Foto: WWE.com

Mick Foley abre el show dando la bienvenida al público y recordando lo sucedido en semanas anteriores. Kevin Owens y Chris Jericho interrumpen al manager de Raw. Owens toma la palabra para quejarse de la decisión de Foley de poner a Jericho en una jaula durante el combate entre Roman Reigns y él. Jericho y Owens se quejan sobre los ataques que han sufrido durante las últimas semanas por parte de Rollins y Reigns. Foley les anuncia que esta noche tendrá lugar el primer Kevin Owens Show con Goldberg como invitado.

Stephanie McMahon aparece para darle la razón a Foley sobre las peleas de Owens y Jericho. La hija de Vince McMahon anuncia que esta noche Reigns defenderá el título de los EEUU contra Jericho. Para evitar intervenciones, Stephanie McMahon anuncia otro combate entre Owens y Rollins, el perdedor de este combate no podrá acercarse al ringside durante la pelea de Jericho y Roman.

Kevin Owens vs. Seth Rollins

Rollins aplica los primeros golpes y toma el control. Owens escapa al ringside y empiezan a intercambiar golpes fuera del ring. De vuelta al cuadrilátero los dos luchadores intercambian golpes sin un dominador claro. Blockbuster de Rollins que busca la cuenta, pero solo llega a dos. Tras los anuncios, Owens domina con un Selton sobre Rollins. El Arquitecto reacciona, pero Owens lo expulsa del ring. Owens falla la Cannonball y se golpea contra la barricada. Intercambio de patadas y puñetazos por ambas partes que acaba ganando Rollins. Intento de Pedigree de Rollins, pero Owens se escapa. Suicide Dive de Rollins. Owens escapa a la zona de la campana, Rollins va a por él, pero recibe un golpe de Owens con la campana.

Victoria: Seth Rollins por descalificación de su rival.

Tras el combate, Rollins trata de aplicar un Pedigree, pero el campeón escapa.

Cesaro vs. Karl Anderson

Cesaro da el primer golpe y consigue el dominio del combate gracias a un Antebrazo Europeo. Cesaro domina, pero Gallows lo despista y Anderson consigue aplicar una Big Boot. Tras los anuncios, Cesaro aplica un Suplex, pero no consigue el dominio de la pelea. Cesaro trata de reaccionar con varios Antebrazos Europeos a los que le sigue un Crossbody. Cesaro busca el Swing, pero Gallows interviene, lo que permite a Anderson conectar un Spinbuster. Cesaro y Anderson intercambian golpes, pero Cesaro toma el control tras una patada voladora y un Antebrazo Europeo. Cesaro busca el Super Suplex, pero Gallows y Sheamus golpean la cuerda, lo que provoca que Cesaro se caiga. Neckbreaker de Anderson y cuenta que llega a tres.

Victoria: Anderson vía cuenta de tres.

Last Man Standing: Sami Zayn vs. Braun Strowman

Sami golpea primero con dos puñetazos y escapa al ringside, donde golpea a Strowman con un palo de kendo. Strowman le quita el palo y golpea a Zayn. Sami busca el Moonsault, pero Braun lo coge al vuelo y lo estampa contra la barricada. Zayn golpea en varias ocasiones a Strowman contra los postes del ring y busca el Suicide Dive DDT, pero Braun lo evita con un puñetazo. De vuelta en el ring, Strowman atropella a Zayn y lo deja muy malherido en el suelo. Zayn trata de levantarse, pero siempre que se levanta se cae al segundo siguiente. Tras los anuncios, Strowman sigue su castigo sobre Zayn en la mesa de los comentaristas. La pelea entre los dos llega hasta los vestuarios, donde Zayn golpea sin éxito a Strowman con una barra de hierro. Zayn coge una silla y empieza a golpear la espalda de Braun. Strowman reacciona y golpea a Zayn contra la pantalla del escenario. Zayn vuelve a coger la silla y consigue derribar a Strowman tras lanzarase en Crossbody. Strowman se rehace y aplica un Running Powerslam en el ringside. Strowman sigue castigando a Zayn hasta que este no se puede levantar tras un segundo Running Powerslam.

Victoria: Braun Strowman.

Tras el combate Strowman sigue castigando a Zayn incluso cuando este se marcha en camilla.

Jack Galloger se junta con New Day y empiezan a bromear con varios paraguas. New Day aparece en el cuadrilátero con el micro en la mano. Los componentes hablan de lo ocurrido en 2016 y anuncian que los tres estarán en la batalla real de 2017. Titus O'Neil interumpe a los miembros de New Day. Titus dice que necesitan un nuevo miembro, para el equipo y se ofre a ser ese nuevo miembro. Titus O'Neil se pone a tocar el silbato a ritmo de New Day Rocks y a bailar. Wood le interrumpe diciendo que la cara de Titus no estaría bien en una caja de cerales. Tiuts dice que Wood es el miembro más débil de New Day, a lo que este responde retándolo a una lucha.

Titus O'Neil vs. Xavier Woods

Wood golpea primero, pero Titus toma el control con una Big Boot. Titus domina sobre Wood de tal forma que se permite reírse de Wood. El miembro de New Day reacciona con varias patadas y expulsa a Titus del ring. Wood busca altura, pero falla el Crossbody. Titus se distrae y Wood consigue aplicar un Roll Up y se lleva la victoria.

Victoria: Xavier Wood por cuenta de tres.

Bayley habla con Stephanie McMahon tras bastidores. Stephanie dice que Bayley no puede ser la cara de la división femenina de Raw, a pesar de estas palabras Bayley pide una oportunidad titular. Stephanie dice que esta noche se enfrentará a Nia Jax y la ganadorá se enfrentará a Charlotte en Royal Rumble.

Cedric Alexandre y Alicia Fox se cruzan con Noam Dar en los pasillos del pabellón.

Cedric Alexander vs. Drew Gulak

Cedric toma el control inicial del combate gracias a una doble patada voladora, pero Gulak consigue despertar y le da la vuelta a la pelea. Intercambio de golpes que acaba ganando Cedric. Tony Nese despista a Cedric, lo que aprovecha Gulak para aplicar un Roll Up y lelvarse la victoria.

Victoria: Drew Gulak por cuenta de tres.

Campeonato de Estados Unidos: Roman Reigns (c) vs. Chris Jericho

Jericho ataca primero con varios puñetazos, pero Roman toma el control tras una Samoa Drop. Jericho sorprende al campeón con una doble patada voladora. Y2J busca la guillotina, pero Roman escapa. Roman trata de tomar el control con varios Clotheslines, pero no puede cambiar el rumbo del combate. Tras los anuncios, Roman realiza un comeback y toma el control del combate con varios Clotheslines a los que le sigue un Suplex. Roman busca el Superman Punch, pero Jericho lo invierte y trata de buscar el Lionsault sin mucho éxito. Intercambio de golpes que acaba con The Walls of Jericho, pero Roman rompe la llave. Superman Punch de Roman y cuenta que solo llega a dos. El campeón busca la Spear, pero Y2J lo evita. Jericho trata de la jugada de Eddie Guerrero, pero el árbitro no se lo cree. Codebreaker de Jericho y cuenta que solo llega a dos. Spear de Roman y cuenta que llega a tres.

Victoria: Roman Reigns vía cuenta de tres.

Brian Kendrick vs. TJ Perkins

Kendrick golpea primero, pero es Perkins el que empieza dominando. Kendrick sorprende con una gran llave a través de las cuerdas y empieza a controlar el combate. Dos patadas de Perkins que aplica una Hurricarrana desde la tercera cuerda. El dominio de Perkins llega a tal punto que aplica una Detonation Kick y el Kneebar para llevarse la victoria.

Victoria: TJ Perkins por sumisión.

Big Cass vs. Rusev & Jinder Mahal

Big Cass golpea primero y domina sobre Jinder, Rusev aparece, pero Big Cass aplica una Big Boot. Superkick de Rusev y cuenta que llega a tres.

Victoria: Rusev & Jinder Mahal por cuenta de tres.

Combate para determinar la retadora número uno Campeonato Femenino de Raw: Bayley vs. Nia Jax

Nia Jax domina los compases iniciales de la pelea con varios castigos contra los esquineros. Bayley trata de rehacerse, pero no consigue tomar el control. Nia Jax falla un golpe y se golpea contra el esquinero. Nia Jax busca acabar con Bayley, pero aparece Sasha Banks lo que distrae a Nia Jax. Bayley sorprende con un Bayley to Belly Suplex desde la segunda cuerda y se lleva la victoria.

Victoria: Bayley por cuenta de tres.

Se anuncia que la semana que viene, Undertaker y Shaw Michaels estarán en Raw.

Jericho y Owens aparecen para "The Kevin Owens Show". Tras dar la bienvenida al público, presenta a su primer invitado, Chris Jericho. Y2J se cabrea cuando el público empieza a corear el nombre de Goldberg y anota en la Lista de Jericho a todo el público. Jericho anuncia que estará en la batalla real de Royal Rumble, algo que no acaba de convencer a Owens.

Goldberg hace su entrada entre los cánticos del público. Goldberg toma el micro para decir que Jericho va a ser el primer eliminado de la batalla real. Jericho se cabrea con Goldberg y amenaza con apuntarlo en la lista. Wens y Goldberg se encaran comenzado una batalla dialógica. Aparece Paul Heyman, pero sin Brock Lesnar. Goldberg dice que se encargará de Lesnar en la batalla y en WrestleMania de Roman o de Owens.

Aprece Roman Reigns y toma el micro para encararse con Goldberg. Aparece Braun Strowman para anunciar que estará en la batalla real. Doble Spear sobre Strowman y Goldberg se queda triunfal sobre el ring.