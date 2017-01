Posibles planes para WrestleMania 33

Google Plus

Foto: WWE.com

Comenzamos el 2017 y en WWE comienza el “Road To WrestleMania”, estamos a solo cuatro meses del evento PPV más importante de WWE, WrestleMania, el cuál se celebrara el próximo 2 de Abril de 2017, en el Citrus Bowl de Orlando, Florida y ya se especula con algunos posibles combates del show.

Parece que WWE solo tiene tres combates seguros para este evento:

Bill Goldberg vs Brock Lesnar:

Todo indica que habrá un cuarto combate entre Lesnar y Goldberg, estos se vieron las caras ya en WrestleMania XX, en un combate con Stone Cold como árbitro especial, en el cual, Bill se llevó la victoria, también lucharon en Survivor Series 2016 donde Bill derroto a Brock en un tiempo record, 1 minuto 26 segundos, este mes de Enero se verán las caras en la Batalla Real del PPV, Royal Rumble y todo parece indicar que también pelearan el próximo 2 de Abril en Florida.

Big Show vs Shaquille O’Neal:

Los dos gigantes se volverán a enfrentar en el evento más grande de WWE, el ex jugador de baloncesto ya participó en la batalla memorial de Andre The Giant en Wrestlemania 32, en la que ambos luchadores tuvieron un careo y fueron eliminados al mismo tiempo por los demás participantes, además Shaquille ya se vió las caras anteriormente en WWE con Big Show, en una edición de Monday Nigth RAW en Marzo del 2009, donde el de New Jersey aplastó al Big Show con ayuda de Shad y JTG.

Seth Rollins vs Triple H:

Los ex miembros de “The Authorithy” también se enfrentarán en WrestleMania, la gran amistad entre Seth y Hunter acabó en el momento que el luchador de Nuevo Hampshire, le aplicó un “Pedigree” al ex campeón para darle la victoria y el título universal de WWE, Seth Rollins ya manifestó en una entrevista en el BackStage que su próximo objetivo sería vencer a Triple H, por lo que parece que este enfrentamiento se encontrará en la cartelera del PPV.

Además de estos tres combates que parece que estarán seguros en la cartelera del PPV si las lesiones lo permiten, otros combates estelares se podrían dar esa noche.

Braun Strowman vs Roman Reings:

Ambos luchadores han comenzado una rivalidad que parece que finalizara en WrestleMania, Roman y Braun se enfrentarán en un combate titular, bien por el campeonato de USA, o bien por el campeonato Universal de RAW, dado que si Roman venciera a Kevin Owens en Royal Rumble en el combate titular, se convertiría en nuevo campeón y lo debería de defender contra el ex miembro de “The Wyatt Family” en Abril.

Charlotte vs Bayley:

Este combate seria titular por el Campeonato femenino de RAW, Bayley es la actual retadora número uno al título, en Royal Rumble se verá las caras con la campeona donde tendrá la oportunidad de derrotar a Charlotte para conseguir ser por primera vez campeona femenina de RAW y romper la racha de imbatibilidad de la campeona en PPV, todo parece indicar que esta rivalidad se alargará hasta WrestleMania.

John Cena vs The Undertaker:

Este combate va cogiendo fuerza conforme nos acercamos al gran evento, la posibilidad de un Undertaker vs Cena es ahora mismo más real que nunca, ya que “The Deadman” está confirmado para aparecer en el próximo show televisado de RAW junto a Shawn Michaels, esta visita podría ser para confirmar su aparición en la batalla real de Royal Rumble.

Además en ese mismo evento John Cena se enfretará a AJ Styles en un combate con el título mundial de WWE en juego, por lo que si Taker venciera en la batalla real y Cena a su vez se coronara como campeón mundial de la marca SmackDown Live, este combate podría suceder el próximo 2 de Abril en Orlando.

Kevin Owens vs Chris Jericho:

Los mejores amigos de WWE actualmente podrían enfrentarse en el evento estelar de WWE, todo parece indicar que tras Royal Rumble esta amistad entre las superestrellas canadienses se truncaría y les llevaría a enfrentarse en WrestleMania.

¿Hulk Hogan vs Curtis Axel por la marca “Mania”?

El ex luchador de WWE fue expulsado de la compañía, en Julio de 2015 por unos comentarios racistas que no gustaron a los propietarios de la compañía, pero el 18 de Marzo de 2016 la justicia le dió la razón en el jució contra Gawker Media, por lo que se podría reincorporar al miembro de HOF a WWE.

Además su hija Broke Hogan dijo en una entrevista a TMC Sports que WWE había contactado con su padre para su regreso a la compañía, y concretamente en el evento Wrestlemania 33, por otro lado el 29 de Diciembre de 2016, WWE confirmó la vuelta del personaje Axelmania de la superestrella Curtis Axel, lo que podría originar una disputa por la verdadera “Mania” entre Axelmania y Hulkmania, la cual culminaría en Florida.