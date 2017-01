Previa WWE Smackdown Live: 3 de enero de 2017

Google Plus

AJ Styles y John Cena (WWE.com)

Esta noche se emitirá en USA Network una nueva edición de Smackdown Live desde el Jacksonville Veterans Arena de Jacksonville, FL.

Firma de contrato entre AJ Styles y John Cena

John Cena hizo su regreso la semana pasda a Smackdown Live tras perder en No Mercy. Sus palabras fueron directas, estaba ahí para retar al vencedor de esa misma noche a un combate por el WWE Championship en Royal Rumble. AJ Styles defendió exitosamente el título ante Dolph Ziggler y Baron Corbin en el main event. Esta noche tendremos la firma de contrato entre los dos luchadores que se enfrentarán en el primer PPV del año 2017.

WWE Intercontinental Championship Match:

The Miz (c) vs Dean Ambrose

Este fue el único título que no se defendió la semana pasada en el último programa del año de Smackdown Live. Como consecuencia, The Miz tendrá que poner el WWE Intercontinental Championship en juego ante Dean Ambrose, quienes han estado atacándose durante las últimas semanas.

Dolph Ziggler y Baron Corbin se medirán en uno contra uno

El mismo día que Baron Corbin debutó en Monday Night RAW tras ganar la batalla real en memoria a Andre The Giant entró en rivalidad con Dolph Ziggler. Desde ese momento no se pueden ver ni en pintura. ¿Quién saldrá con la victoria esta noche en su duelo en Smackdown Live?

¿Quién será La Luchadora?

La semana pasada en el último programa del año, Alexa Bliss defendía el Smackdown Women´s Championship ante Becky Lynch. Cuando la irlandesa se iba a llevar la victoria apareció una persona enmascarada apodada La Luchadora. ¿Se podrá averiguar hoy quién es la misteriosa mujer enmascarada?

Objetivo: American Alpha

Chad Gable y Jason Jordan derrotaron a Randy Orton y Luke Harper la semana pasada ganando por primera vez los Smackdown Tag Team Championships. ¿Quiénes serán los próximos retadores de American Alpha por los títulos en parejas de Smackdown?