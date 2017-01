Resultados SmackDown Live 3 de Enero de 2017

Foto: WWE.com

El Campeón Intercontinental, The Miz, abre el show acompañado por su esposa Maryse. Esta noche, The Miz pondrá su título en juego ante Dean Ambrose. El campeón dice que tiene una proposito de año nuevo, y es poder perdonar más. Y justo hay una persona que le debe una disculpa, y ella sabe quién es. Miz espera que la persona salga y se disculpe, pero se queda mirando a la rampa y nada sucede. La gente corea que quiere a Ambrose, Miz responde que quiere una disculpa. Sigue criticando la ética profesional de Renee, pero no es ella quien sale. Dean Ambrose va hacia el ring y Miz se aleja enseguida, dejando a Maryse para que lo cubra. ¡Maryse abofetea a Dean! Miz y Maryse se van del ring mientras Ambrose dice que ella golpea más fuerte que el propio Miz.



Baron Corbin vs. Dolph Ziggler

Ziggler conecta varios golpes al principio y logra evitar los ataques de Corbin. Baron evita una Dropkick y pasa a la ofensiva. Dolph responde pero recibe un duro codazo. La acción pasa a ringside donde Corbin estampa a Ziggler contra el ring. Corbin conecta un derechazo mientras Ziggler volaba, pero no logra el pinfall. Splash, Swinging Neckbreaker y Elbow Drop para la cuenta de dos sobre Baron. Corbin evita el Famouser y conecta un brutal Clothesline para otra cuenta de dos. Ziggler evita a Corbin haciendo que se estrelle contra el poste. Famouser para Baron, Corbin falla un Clothesline y recibe el Zigzag, Corbin sigue en pie sorprende con el End of Days a Ziggler y se lleva la victoria.

Resultado: Baron Corbin derrota a Dolph Ziggler.

Finalizado el combate, Corbin toma una silla para seguir castigando a Ziggler. ¡Pero aparece Kalisto! El Lucha Dragon le quita la silla a Corbin haciendo que se baje del ring. Ziggler se levanta...¡y aplica una Superkick a Kalisto! Ziggler le grita al caído luchador que nunca necesitó de nadie, y se va furioso.

James Ellsworth se acerca a Carmella en backstage. Se entrevera en sus palabras, pero trata de agradecerle y desearle suerte para su combate. Le regala su propia camiseta, que llevaba puesta, a Carmella. Ella le ofrece estar en ringside durante su combate.

Apollo Crews, Mojo Rawley y Rhyno conversan en el vestuario, cuando aparece Ziggler furioso pateando y tirando todo. Crews lo recrimina, lo que lo hace estallar una vez más y terminan a los golpes. Rhyno y Mojo tienen que intervenir para separarlos.

Becky Lynch vs. La Luchadora

La enmasacarada intenta escapar pero Becky conecta con su antebrazo en la espalda varias veces. Becky sigue atacando con rabia. Bexploder y patadas contra el esquinero para La Luchadora. La enmascarada se mete debajo del ring y sale por el otro lado -aunque no parece ser la misma- y sorprende a Becky. Falla el Twisted Bliss y recibe el Disarmer.

Resultado: Becky Lynch derrota a La Luchadora.

Becky ataca después del combate y le quita la máscara a La Luchadora. Es Alexa Bliss...pero de abajo del ring sube otra Luchadora que ataca por la espalda a Becky, para irse luego junto a Alexa.

Daniel Bryan sale al ring para llevar a cabo la firma de contrato entre John Cena y AJ Styles. Retador y campeón ingresan al ring. Styles se dirige primero a Daniel Bryan. Dice que se conocen hace años, que vienen del mismo lugar. A diferencia de Cena, que está meses afuera de la televisión y enseguida consigue una oportunidad titular. Daniel Bryan recuerda que la semana pasada vencieron a Monday Night Raw en rating, y fue por tener a AJ Styles y John Cena al final. Por eso, tienen que enfrentarse en el combate que todos quieren ver y del cual todos hablarán: AJ Styles vs. John Cena. Cena se levanta y empieza a llenarse de energía mientras la gente corea su nombre y Daniel dice que es el combate que la gente pide, y la gente tendrá. Bryan le dice que no sabe por qué se preocupa, si AJ ya lo venció tres veces.

AJ recuerda cómo las cosas han cambiado desde el año pasado, cuando Cena, portando el título, le dijo a AJ que debía ganar para demostrar que no era un luchador sobrevalorado. Ahora es Cena quien tiene que ganar para demostrar algo. Si vencieron a Raw, fue por él, no por Cena. "No te precisamos", dice Styles. Cena quiere hablar, pero AJ lo interrumpe. "John Cena ha sido algo grandioso para WWE. Pero remarca esas dos palabras. HA SIDO. ¿Sabes qué es realmente patético en ti? Que cuando te veas al espejo, te darás cuenta que en lo que refiere a Hollywood, no serás tan grande como The Rock. Y en el ring, no serás tan bueno como AJ Styles", dispara el Phenomenal antes de firmar. John responde que hizo lo peor que puede haber hecho: enfadar a Cena, le responde argumentando que aún tiene pasión, hablando de su lesión y cómo regresó antes de tiempo, entre otras cosas. "En el Royal Rumble, trae tu familia, trae tus amigos, trae tu mejor juego, pero aun así te patearé el trasero y tomaré el campeonato. ¿Por qué? Porque soy John Cena", dice para luego firmar.

Sale Baron Corbin y anuncia que será parte del Royal Rumble Match. No le importa quién será el campeón, pero asegura que dejará Wrestlemania como Campeón de WWE. Cena se encara con Corbin, a punto de irse a los golpes. ¡AJ Styles ataca a Cena!

Carmella vs. Aliyah

James Ellsworth se encuentra en ringside apoyando a Carmella. Controla a Aliyah sin demasiada resistencia ni demasiado esfuerzo. Bronco Buster y cuenta de dos. Jawbreaker y Clothesline de Aliyah. Northern Light Suplex y cuenta de dos sobre Carmella. Aliyah se para en las cuerdas, pero James la toma del pie para distraerla. Carmella aprovecha para conectar una Superkick y el Code of Silence para que su rival se rinda.

Resultado: Carmella derrota a Aliyah.

American Alpha vs. Breezango

Chad y Tyler inician el combate. Gable rompe la multa de Breeze y junto a Jordan rápidamente los destruyen a ambos rivales.

Resultado: American Alpha derrotan a Breezango.

The Wyatt Family hablan desde el titantron. La próxima semana, vamos a reclamar lo que es nuestro por derecho". Randy Orton es quien termina diciendo "huyan".

Se anuncian varios combates para la próxima semana: Natalya vs. Nikki Bella, American Alpha vs. The Wyatt Family por el Campeonato de Parejas de Smackdown, y Baron Corbin vs. John Cena.

Campeonato Intercontinental: The Miz (c) vs. Dean Ambrose

Dean Ambrose se lanza sobre Miz ni bien suena la campana. Miz intenta escapar por ringside, pero Dean lo atrapa de nuevo en el cuadrilátero y sigue atacando. Miz se baja del ring y habla con Maryse. Dean da la espalda a Miz y cuando entra al ring, lo ataca y saca a ringside una vez más. Lo estampa contra los escalones metálicos y la barricada. Coloca a Miz con sus piernas abiertas sobre la barricada y toma carrera para golpearlo. Vuelven al ring pero Miz baja enseguida. Ambrose va a por él y lo lanza por encima de la mesa de comentaristas. Maryse lo distrae y Miz aplica una patada desde el ring. Estrella a Ambrose contra los escalones metálicos y gana algo de tiempo. Tras los comerciales, Miz intenta aplicar un Splash contra el esquinero pero Dean lo hace caer del ring. Elbow Drop desde las alturas y vuelve a tomar el control Ambrose. Miz comienza a castigar la pierna izquierda de Dean. Ambrose escapa de un intento de Skull Crushing Finale y casi consigue la cuenta de tres. Swinging Neckbreaker y otra cuenta en dos sobre el campeón. Dean busca altura pero Miz lo detiene a golpes. Dean lo derriba, Maryse se sube al ring y distrae a Ambrose. Miz aprovecha y aplica su Skull Crushing Finale. 1...2...¡no! Miz aplica patadas al estilo Daniel Bryan, pero Dean esquiva la última y conecta el Lunatic Lariat. Suicide Dive para Miz. Maryse le grita en la cara a Dean y lo abofetea. El árbitro está a punto de terminar el combate por DQ, pero Dean Ambrose lo detiene. ¡Maryse es expulsada de ringside! The Miz ataca con el título a Dean por la espalda. 1...2...¡no! Dean revierte un intento de Skull Crushing Finale aplicando el Dirty Deeds.

Resultado: Dean Ambrose derrota a The Miz y se convierte en el nuevo Campeón Intercontinental.