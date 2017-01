The Undertaker y Shawn Michaels estarán en Raw

Google Plus

Foto: WWE.com

Con fin de aumentar los ratings de televisión y la venta de entradas para Royal Rumble, Raw tendrá dos visitas muy especiales en el próximo programa. The Undertaker y Shawn Michaels aparecerán tal y como se anunció durante la emisión del programa de este lunes en la marca roja tras varios meses fuera de los cuadriláteros. La vuelta de los dos luchadores será especial para los fans más veteranos.

Aún no se sabe que papel van a tener las dos leyendas dentro del programa, pero seguramente será muy diferente, pues The Undertaker aún está en activo, mientras que Michaels se encuentra retirado.

Taker pertenece al roster de SmackDow, por lo que todo apunta de que esta será la única oportunidad de disfrutar de The Phenom en la marca roja. A pesar de ser un luchador de SmackDown, Taker podría ir a la marca rival para buscar a un rival que lo enfrente en el evento magno de este año. La última aparición de The Undertaker en televisión fue el 15 de noviembre para alentar al equipo de SmackDown de cara a Survivor Series.

Michaels se retiró tras perder contra el propio Enterrador en WrestleMania XXVI. Tras su retiro Michaels ha seguido unido a la WWE, haciendo su última aparición en el WrestleMania del año pasado. En este evento, Michaels hizo equipo con Stone Cold Steve Austin y Mick Foley, actual gerente de Raw, para atacar a The League of Nations (Shemus, Rusev, Wade Barret y Alberto del Río). Muchos han sido los rumores sobre una posible última lucha de Michaels dentro de un cuadrilátero de la compañía de Vince McMahon, pero en reiteradas ocasiones el propio luchador ha asegurado que no se dará. Todo parece indicar que la aparición de Michaels solo servirá como estímulo para Royal Rumble, el cual se celebra en la ciudad natal del luchador, San Antonio (Texas).