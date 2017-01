Previa Monday Night RAW 09/01/17

Fuente: WWE.com

USA Network emitirá hoy un nuevo programa de RAW , que tendrá lugar en el Smoothie King Center de New Orleans, LA, donde Roman Reigns defenderá su campeonato de USA ante Chris Jericho y Kevin Owens.

Vuelve The Undertaker a Monday Night RAW

The Phenom vuelve a hacer una nueva aparición tras la que hizo en SmackDown el pasado noviembre, pero esta vez será en la marca roja. Se desconoce a que se debe su presencia, pero posiblemente sea para anunciar su participación en el Royal Rumble, o para el evento magno, que puede que sea su última vez en Wrestlemania.

Shawn Michaels también aparecerá hoy

HBK vuelve a la televisión. Esta vez se debe a la promoción para la película de WWE Studios "The Resurrection of Gavin Stone". Se desconoce si vendrá para algo más, pero parece que no, ya que el Hall Of Fammer se encuentra felizmente retirado.

Nuevos participantes para el Royal Rumble Match

En el programa de la semana pasada, se anunciaron nuevos integrantes a la Batalla Real de Royal Rumble. A los ya conocidos, Bill Goldberg y Brock Lesnar, se les añaden The New Day, Chris Jericho y Braun Strowman. En SmackDown se anunció a Baron Corbin como participante. Posiblemente,esta noche haya nuevos nombres.

Bayley es la retadora #1 al título femenino.

Bayley venció a Nia Jax el pasado RAW, para convertirse en retadora número 1 al título de Charlotte. Royal Rumble será el escenario idílico para el combate entre estas dos mujeres. Mientras tanto, Bayley seguirá poniendo nerviosa a la campeona.

Handicap Match por el campeonato de los Estados Unidos

Roman Reigns volverá a defender su título de USA, pero esta vez será en un combate en desventaja contra Chris Jericho y Kevin Owens. Uno de los dos podría convertirse en el próximo campeón. Recordemos, que Kevin Owens y Roman Reigns se enfrentarán en el Royal Rumble por el Universal Championship.