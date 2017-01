Resultados Monday Night Raw: 9 de enero

Google Plus

Foto: WWE.com

Stephanie McMahon y Mick Foley abre el programa con una reunión de trabajo sobre como ha sido el 2016. Los dirigentes de Raw hablan del regreso del Enterrador cuando son interrumpidos por Rollins que anuncia que estará en la batalla real de Royal Rumble. Braun Strowman aparece pidiendo a Roman Reigns o a Goldberg, pero el que lo encara es Rollins. Strowman y Rollins empiezan a golpearse hasta ser separados por los árbitros.

WWE United States Championship: Roman Reigns vs Kevin Owens & Chris Jericho

Antes de empezar la campana, Braun Strowman aparece y empieza a pelear con Roman. Jericho y Owens se unen a Roman y convierten el combate en un tres contra uno. Seth Rollins aparece con una silla en la mano y empieza a golpear a Strowman, Jericho y Owens. Roman se rehace y coge otra silla para atacar a Strowman. Aparece Stephanie y anuncia que la lucha por el título de los EEUU se dará en el main event mientras que Rollisn se enfrentará a Strowman ahora mismo.

Seth Rollins vs Braun Strowman

Rollins golpea primero con varias patadas, pero no logra tumbar al gigante. Strowman toma el control del combate tras un gran antebrazo a la nuca de Rollins. El Arquitecto trata de golpear en varias ocasiones a Strowman, pero no logra conectar los golpes. Tras varios golpes de Strowman, Rollins consigue conectar dos Clothesline que hacen que el gigante se tambalee, pero no logra tomar el control. Tras los anuncios Rollins domina con varios golpes y llega a tumbar a Strowman. Rollins busca el Blockbuster desde la esquina, pero Braun lo coge al vuelo y lo coloca para aplicar un Super Suplex. Strowman se distrae con el público, lo que aprovecha Rollins para aplicar un Frog Splash con cuenta que llega a dos. Strowman escapa al ringside y Rollins va a buscarle. Fallo de Rollins que se golpea contra la barricada. La cuenta del árbitro llega a diez y el combate acaba en empate.

Combate en empate tras conteo de diez de los dos luchadores fuera del ring.

Tras el combate Strowman coge una silla, pero antes de que pueda golpear Rollins se la quita. Rollins trata de golpear en varias ocasiones a Strowman, pero este escapa.

Sasha Banks y Bayley hablan en el backstage sobre lo ocurrido en las semanas anteriores. Sasha bromea sobre un posible combate entre las dos por el cinturón cunado Bayley gane a Charlotte. La hija de Ric Flair las interrumpe para decir que nadie le ha ganado en un PPV. Nia Jax se une y ataca a Sasha, mientras que Charlotte ataca a Bayley. Charlotte trata de hacer amistad con Nia Jax, pero esta la empuja contra un contenedor.

Jack Gallagher vs Drew Gulak

Típico llaveo de principio de combate. Durante el llavea Gallagher consigue derribar a Gulak, pero no toma el control del combate. Tras varios golpes Gulak toma el control con una llave a la altura del cuello. Comeback de Galloger con varios antebrazos europeos a los que le sigue un cabezazo. Dropkick de Gallagher y cuenta que llega a tres.

Victoria: Jack Gallagher por cuenta de tres.

Tras el combate Gallagher es entrevistados. El luchador habla de su feudo con Daivari y lo invita a un parley, es decir a una conversación entre caballeros para solucionar un conflicto.

Mick Foley esta buscando por los vestuarios al Enterrador cuando es interrumpido por Stephanie que le da una hora para encontrarlo.

Shawn Michaels hace su entrada con una gran ovación. La leyenda viva de la WWE toma el micro para decir que hecha de menos a los fans de la WWE. Michaels hace una promo sobre Royal Rumble, que este año tiene lugar en su tierra natal, San Antonio, Texas. HBK continua hablando sobre su nueva película, pero es interrumpido por Rusev, Lana y Jinder Mahal. Rusev dice que si quiere que su película sea exitosa tiene que poner a Lana en la película. Tras una breve batalla dialógica entre Rusev y Michaels, Enzo Amore y Big Cass aparecen. Amore se deshace en halagos hacia Michaels. Amore dice que Lana es una gran actriz pues todas las mañanas simula no estar asqueada al levantarse al lado de Rusev. Siguen los chistes hasta que Cass y Rusev se encaran. Rusev acepta la lucha, pero no será contra él sino contra Jinder Mahal.

Big Cass vs Jinder Mahal

Tras los anuncios el combate ya ha empezado con Cass dominando sobre Mahal. El luchador heel consigue hacer un breve comeback llegando a tomar el control de la lucha con varios rodillazos. Cass sorprende con una Big Boot a lo que sigue un Suplex. Rusev distrae a Cass y Jinder toma el control de la lucha, mientras Michaels aplica una Sweet Chin Music a Rusev. Empire Elbow de Cass y cuenta que llega a tres.

Victoria: Big Cass por cuenta de tres.

Neville vs Lince Dorado

Lince ataca primero y toma el control de los compases iniciales del combate. Neville consigue conectar un codazo a la cabeza de Lince y toma el control de la lucha. Suplex de Neville que sigue castigando el brazo de Lince. The Rings of Saturn de Neville y Lince se rinde.

Victoria: Neville por rendición.

Tras el combate, Neville sigue castigando a Lince hasta que Rich Swann aparece para realizar el salve.

Bayley y Sasha Banks hablan con Stephanie McMahon. Sasha se encara con Stephanie. Las dos luchadoras piden una pelea contra Charlotte y Nia, la cual Stephanie se la da.

Sheamus vs Luke Gallows

Sheamus golpea primero, pero Gallows es el que toma el control de los primeros compases. Sheamus trata de de reaccionar y consigue expulsar a Gallows del ring. Tras los anuncios, Gallows domina sobre Sheamus con una llave a la cabeza del irlandés. Sheamus rompe la llave y consigue dominar el combate. Sheamus busca altura y conecta un Clothesline desde las alturas. Breve comeback de Gallows y Sheamus prepara la Brogue Kick. El luchador irlandés se distrae, pues Anderson esta atacando a Cesaro en la mesa de los comentarios. Cesaro se rehace y Gallows se distrae, Brogue Kick de Sheamus y cuneta que llega a tres.

Victoria: Sheamus por cuenta de tres.

Roman es entrevistado en los vestuarios y dice que tiene una obligación de defender el título de los EEUU y que esta noche no va a ser nada diferente.

Mick Foley aparece en el centro del ring y habla sobre sus rivalidades con el Entrerrador, llegado a pedir que salga. Las luces se apagan y aparece Stephanie McMahon que pide disculpas porque Foley no ha cumplido con traer al Undertaker. Tras nombrar las cosas buenas que ha hecho Foley, Stephanie acaba por darle más peso a que SmackDown a superado a Raw en público. Suenan las campanas, se apagan las luces y aparece The Undertaker. El Hombre Muerto toma el micro y entre los vítores del público anuncia que esta de vuelta y que participará en la batalla real. Taker sigue hablando para decir que nadie controla al Undertaker dirigiéndose a Stephanie. El Enterrador prosigue su discurso diciendo que tiene preparadas 29 tumbas y que si alguien se pone en su camino hacia WrestleMania descansará en paz.

Jericho y Owens son entrevistados en el backstage y dicen que esta noche le quitarán el título de los EEUU a Roman Reigns.

Charlotte & Nia Jax vs Bayley & Sasha Banks

Sasha y Charlotte empiezan el combate. Tras los anuncios, Sasha domina sobre Charlotte, pero falla el Diving double knee drop. Relevo para Bayley que empieza dominando sobre Charlotte. La campeona femenina sorprende con un Big Boot y toma el control de la lucha. Relevo para Nia Jax que tras un par de golpes le vuelve a dar el relevo a Charlotte. Nuevo relevo para Nia Jax que tras un Suplex le da el relevo a Charlotte, Roll Up de Bayley sobre Charlotte, pero esta le había dado antes el relevo a Nia Jax. Leg Drop de Nia y cuenta que llega a tres.

Victoria: Charlotte & Nia Jax vía cuenta de tres.

Noam Dar habla con Alicia Fox en el vestuario. Alicia besa al luchador y se va.

New Day entra al ring y se vuelve a juntar con Titus O'Neil. Titus se disculpa con Wood y pide otra oportunidad de entrar en New Day. Kofi da paso a un vídeo de Titus de 2010 en NXT donde se le ve tirando un barril. Kofi le dice a Titus que trate de redimirse con un barril de Booty Juice. Titus trata de supera el tiempo, pero no lo consigue y se encara con Kofi. Kofi reta a Titus a una pelea y este acepta.

Kofi Kingston vs Titus O'Neil

Titus ataca primero y toma el control del combate. Kofi sorprende con varios puñetazos, pero el dominio de Titus continua. Big Boot de Titus y cuenta que llega a dos. Woods distrae a Titus y Kofi consigue aplicar el Trouble in Paradise.

Victoria: Kofi Kingston por cuenta de tres.

WWE United States Championship: Roman Reigns (c) vs Kevin Owens & Chris Jericho

Antes de que empiece el combate, Roman ataca a Owens y a Jericho. EL campeón trata de encerrar en la jaula a Jericho pero no lo consigue. Owens y Jericho atacan conjuntamente a Roman y lo estampan contra las escaleras. Suena la campana y Owens ataca a Roman que no puede casi ni levantarse. Relevo para Jericho que sigue con el castigo sobre el campeón de los EEUU. Roman consigue ponerse en pie y conecta un gran puñetazo contra Jericho. Samoa Drop de Roman sobre Jericho y Big Boot sobre Owens. Roman carga el Superman Punch, pero Jericho lo evita. Lionsault de Jericho y Superkick de Owens. Intento de Pop-up Codebreaker que rompe Roman con dos Superman Punch. Roman busca la Spear sobre Jericho y la conecta. Owens rompe la cuenta y castiga a Roman en el ringside. Codebreaker de Jericho y Powerbomb de Owens contra el filo del ring. Codebreaker de Jericho y cuenta que llega a tres.

Victoria: Chris Jericho por cuenta de tres. Jericho se corona por primera vez como campeón de los EEUU.