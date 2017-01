Matt Hardy: "Broken Matt"

Fuente: superluchas.com

Matthew "Matt" Moore Hardy (23 de septiembre de 1974) es unluchador profesional estadounidense. Es conocido su paso por la WWF/WWE desde 1998 a 2010. Actualmente trabaja en TNA. Antes de ser contratado por la WWE, Matt creó junto a su hermano Jeff, la compañía OMEGA. La organización se cerró antes de que debutaran en WWE. Matt ha sido Campeón de la ECW, 2 veces campeón mundial TNA, campeón de los Estados Unidos, 7 veces campeón en parejas de la WWE y 1 vez campeón en parejas de TNA.

En 1998, los hermanos Hardys debutaron en la WWF formando el equipo llamado Hardyz Boys. El 29 de junio de 1999 ganaron su primer campeonato por parejas. A comienzos de 2000, los Hardyz empezaron a ser acompañados por Lita. Se enfrentaron a los Dudleyz y a Edge y Christian en Royal Rumble, No Way Out y Wrestlemania. Después volvieron a ganar dos veces los campeonatos por parejas ante Edge y Christian. En 2001 consiguió el campeonato Europeo con ayuda de Jeff y Lita. Consiguieron el Campeonato en Parejas de la WWF el 12 de noviembre al derrotar a Booker T & Test, retando a The Dudley Boyz a una lucha de unificiación en Survivor Series. Sin embargo, The Hardys perdieron la lucha y los títulos.

Participaron en Wm X8, por el campeonato mundial de parejas, pero perdieron. Después, Matt empezó su carrera individual, bajó el peso de los 100 kilos y entró en la división crucero. Consiguió el título crucero, pero lo perdió ante Rey Mysterio. Kane lesionó a Matt Hardy, y Matt abandonó la compañía en 2005. En 2006, Matt volvió y mantuvo un feudo con Edge, contra el que perdió y fue enviado a SmackDown. En 2007, participó en el combate Money In The Bank, pero no se llevó la victoria. El día siguiente, ambos consiguieron su sexto Campeonato Mundial en Parejas después de ganar una Tag team Battle Royal, pero los perdieron en Vengeance , ante Lance Cade y Trevor Murdoch. Empezó un feudo contra MVP por el título de Estados Unidos, con el que más tarde conseguiría el título por parejas. Reapareció en WM XXIV, atacando a MVP en el combate Money In The Bank, derrotándolo en Backlash por el título de Estados Unidos. En The Great American Bash, perdió su cinturón de EEUU ante Shelton Benjamin y fue drafteado a ECW, donde consiguió su único título mundial en WWE (ECW Championship), perdiéndolo en 2009 ante Swagger. Atacó a su hermano Jeff en Royal Rumble cambiando a heel. Empezó un feudo contra su hermano, que lo llevó a enfrentarse en WM 25 y Backslash. En 2010, derrotó a Drew McIntrye y entró en el Money In The Bank en Wrestlemania XXVI, pero no ganó. Tuvo feudos contra McIntrye y Christian. Después, mostró su desacuerdo con la empresa, a la que finalmente abandonaría la WWE.

En 2011, llegó a TNA, donde sólo estuvo un año debido a la suspensión que tuvo por una intoxicación alimentaria. Fue despedido el 20 de agosto de 2011, tras ser detenido por conducir ebrio. Tras dos años en el circuito independiente (2012-2014) volvió a TNA.

Se anunció que Matt regresaría a la TNA para volver a hacer equipo con su hermano Jeff. En Destination X, Los Hardys fueron derrotados por los lobos en un partido por el Campeonato Mundial en Parejas de TNA.El 22 de octubre de 2014, los Hardys ingresaron a un torneo para ser los contrincantes número uno por los Campeonatos Mundiales en Parejas de TNA, derrotando a The BroMans en primera ronda. El 29 de octubre, en un episodio de Impact Wrestling , los Hardys derrotaron al equipo Dixie ( Ethan Carter III y Tyrus) en las semifinales para avanzar a la final, en el cual derrotaron a Samoa Joe y Low Ki para convertirse en los contendientes número °1 por los títulos en parejas.El 17 de abril de 2015, los Hardys se convirtieron en los campeones mundiales en parejas de TNA, tras ganar un combate de Ultimate X. No obstante, el 8 de mayo, Matt dejó el campeonato vacante luego de que su hermano Jeff se lesionara la pierna en un accidente practicando Motocross. Dixie Carter anunció un torneo World Title Series para nombrar a un nuevo Campeón Mundial de TNA, y Matt fue uno de los participantes, logrando avanzar hasta la final.

En 2016, Matt Hardy se enfrentó a EC3 por el título mundial resultando vencedor y Campeón Mundial de la TNA. Se enfrentó contra EC3 poniendo la carrera de Matt en juego, pero Matt venció. El 15 de marzo, defendió el título ante EC3 y su hermano Jeff, pero en medio de la lucha apareció Drew Galloway que utiliza su maletín para colarse en la lucha y ganar el título. Empezó una rivalidad con su hermano en un "I Quit" donde el resultado fue nulo. El 17 de mayo, Matt apareció con el gimkick de Willow (álter-ego de su hermano) y se presentó como Broken Matt Hardy y llamando a su hermano "Brother Nero". El feudo continuó en Slammiversary (donde Jeff ganó) y en The Final Deletion donde Matt venció. El 11 de agosto se alía con su hermano y reforman los Hardys, bajo el nombre de "The Broken Hardys". Ganan los títulos por parejas contra Decay el 2 de octubre en Bound For Glory. Los defendieron en Total Nonstop Deletion ante varias parejas. Actualmente siguen siendo campeones.

Los movimientos personales más conocidos de Matt es, por encima de cualquier otro el Twist of Hate (TNA)/Twist of Fate (WWE), usado también por su hermano.