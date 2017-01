Wrestlemania 34 tendrá su sede en Nueva Orleans

Logo de Wrestlemania 34 (WWE.com)

El lunes durante la emisión de Monday Night RAW se dijo que el día siguiente se haría un gran anuncio en la misma ciudad donde se estaba llevando a cabo el show de la marca roja de la WWE, Nueva Orleans. Durante la conferencia de prensa se pudo ver a superestrellas actuales como Roman Reigns, The Miz o la campeona femenina de RAW, Charlotte. Además aparecieron personalidades de la talla de Vince McMahon, quien apareció con muletas, Stephanie McMahon, The Undertaker, quien dijo la mítica frase de esta ciudad "Dejad rodar los buenos tiempos", y Triple H, siendo este último el que dijo, al más puro estilo de The Rock, que Wrestlemania había vuelto a Nueva Orleans, LA.

The Undertaker en la conferencia de prensa (WWE.com)

El 6 de abril de 2014 en el Mercedez-Benz Superdome 75.167 fanáticos de todo el mundo vibraron con el que es considerado con uno de los mejores Wrestlemania de todos los tiempos (Wrestlemania XXX). En este evento vimos como Cesaro ganaba la primera batalla real en honor a Andre The Giant, a The Shield ganar por última vez como equipo en "El Escenario Más Grande de Todos" hasta la fecha, a AJ Lee retener por última vez el WWE Divas Championship ante otras 13 divas antes de perderlo el día siguiente ante la debutante Paige, a John Cena imponerse a "El Devorador de Mundos" Bray Wyatt, a Daniel Bryan imponerse a The Authority y derrotar a tres de los cuatro miembros de Evolution, y por último y más importante vimos como Brock Lesnar ponía fin a la racha invicta de 21-0 de The Undertaker en "La Vitrina De Los Inmortales".

El 8 de abril de 2018 volverá la acción al Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, Louisiana, para la disputa de la trigésimocuarta edición de Wrestlemania.