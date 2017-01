Participantes Batalla Real Royal Rumble 2017

Google Plus

Foto: WWE.com

El 29 de Enero de 2017, USA Network retransmitirá el primer evento de pago por visión del año 2017 desde Alamodome de San Antonio, Texas, Royal Rumble, el cual da el comienzo al “Road To WrestleMania”, el evento estelar de la noche será la Batalla real compuesta por treinta luchadores de las ambas marcas del roster de WWE, Monday Night RAW y SmackDown Live.

Actualmente conocemos el nombre de trece de los treinta luchadores que participaran en este evento, ocho luchadores del roster rojo y cinco luchadores del roster azul.

La primera superstar en confirmar su participación fue, Bill Goldberg, quien anunció su participación en el programa semanal de RAW, tras su gran victoria en Survivor Series frente a Brock Lesnar, quien sería el segundo participante confirmado después de que su manager, Paul Heyman, lo anunciara en otro programa semanal de la marca roja.

Los siguientes luchadores en sumarse a esa lista de treinta superstar fueron los tres miembros del Tag Team de RAW, “The New Day”, Big E, Kofi Kignston y Xavier Woods, anunciaron su participación tras perder la revancha por los campeonatos de parejas de RAW ante los actuales campeones Cesaro y Sheamus.

Además en las últimas semanas en los programas semanales de Monday Nigth RAW, se confirmaron la presencia del actual campeón de USA, Chris Jericho, del ex- miembro de “The Wyatt Family”, Braun Strowman y del ex miembro de “The Shield” y ex campeón mundial de WWE, el futuro de la empresa Seth Rollins.

Por parte del roster de SmackDown Live, el primer luchador en confirmar su presencia en el Rumble fue, el lobo solitario, Baron Corbin, quien interrumpiendo la firma de contrato entre John Cena y Aj Styles por el campeonato mundial de SmackDown Live, anunció su presencia.

The Undertaker, volvió a reaparecer en un programa semanal de WWE, aunque esta vez fue en la marca roja, donde aprovechando su visita anuncio su participación en la batalla real, en la cual ya consiguió la victoria en 2007.

El actual campeón intercontinental de la marca azul, Dean Ambrose anunció su presencia en la batalla al igual que el ex campeón y actual retador número uno al título intercontinental, The Miz.

Y por último, Dolph Ziggler ha sido la última superstar en confirmar su presencia, quien se incorporó a la batalla en la última edición de Talking Smack, al proponerle la idea al comanditario de SmackDown, Shane McMahon y que este aceptara su oferta.