Previa SmackDown Live 17/10/17

Fuente: WWE.com

USA Network emitirá un nuevo show de SmackDown Live desde el Fedexforum de Memphis, TN. Los aficionados a la lucha libre tendrán como combate principal a Alexa Bliss contra Becky Lynch, luchando por hacerse con el título femenino.

Alexa Bliss vs Becky Lynch por el campeonato femenino

Noche histórica la que se nos avecina hoy. Alexa Bliss defenderá su título femenino de SmackDown ante la irlandesa Becky Lynch, dentro de una jaula de acero. Daniel Bryan pactó esta lucha para conseguir que La Luchadora no intervenga en el combate, pero la pregunta es si conseguirá ingeniárselas para intervenir en la lucha.Este será el segundo combate en una Steel Cage en la historia de la WWE.

Anuncio muy importante de Shane O´Mac

WWE.com anunció que el comisionado de SmackDown realizará un anuncio de gran relevancia esta noche en SmackDown. ¿El anuncio tendrá algo que ver con Royal Rumble? ¿Volverá a subirse a un ring el primogénito de los McMahon, pero esta vez en la batalla real?

Jerry "The King" Lawler regresa a WWE

Jerry Lawler vuelve a la televisión esta vez para presentar su programa de entrevistas "King´s Court". Su primer invitado sera el ex-campeón Intercontinental, Dolph Ziggler. ¿Ofrecerá explicaciones acerca de sus ataques contra Kalysto y de su aparente turn heel?

¿Escisión de los Wyatts?

La semana pasada la familia Wyatt desaprovecharon la oportunidad de volver a ganar los campeonatos por parejas de SmackDown ante American Alpha, debido a la intervención de Luke Harper. Además, Bray Wyatt recibió un golpe "accidental" por parte de Luke Harper. ¿Tomará medidas Bray?

The Miz quiere recuperar su trono

Tras perder el título Intercontinental hace dos semanas ante Dean Ambrose, el ex-campeón The Miz no tardará en pedir una revancha al lunático para recuperar lo que una vez fue suyo. ¿Aceptará el ex-miembro de The Shield?

Es la hora de John Cena

The Marine ha vuelto a la WWE de manera impresionante, tras vencer la semana pasada a Baron Corbin y ser el aspirante al WWE Championship de AJ Styles en Royal Rumble. ¿Conseguirá poner el 15 veces campeón mundial poner más nervioso a The Phenomenal One de cara a su combate en el Royal Rumble? ¿O el campeón seguirá mostrando quien manda en SmackDown? La noche del martes habrá un nuevo capítulo de esta emocionante rivalidad.