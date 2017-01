Resultados SmackDown Live 17 de Enero de 2017

Mickie James y Alexa Bliss festejan tras derrotar a Becky Lynch (WWE.com)

Shane McMahon sale al ring. Habla sobre Royal Rumble, y entre los participantes destacados menciona a Undertaker, Brock Lesnar, Braun Strowman, Dolph Ziggler, The Miz, Baron Corbin y Dean Ambrose. Luego de eso, menciona que el título de WWE será defendido en febrero dentro de la Elimination Chamber. AJ Styles aparece, y cuestiona que Shane quiera hacer que defienda el título en la Chamber luego de haber derrotado a John Cena. Shane dice que AJ es uno de los mejores, y que ciertamente es fenomenal, pero no le gusta su actitud. AJ sigue quejándose por la idea de defender en Elimination Chamber, pero John Cena aparece. AJ sigue hablando molesto, y el siguiente en interrumpir es The Miz, para decir que recuperará el título Intercontinental, y que luego ganará Royal Rumble, o ganará en Elimination Chamber, para salir de WrestleMania como doble campeón. Shane termina anunciando un combate entre ambos a continuación.



AJ Styles vs. The Miz:



John Cena está en la mesa de comentarios. AJ saca ventaja y le dirige una mirada a Cena. AJ en momento busca el Phenomenal Forearm, pero Maryse sube al filo del ring y lo distrae. Miz aprovecha para patear a AJ y hacerlo caer en ringside. Miz toma el control del combate, aplicando los Dropkicks en la esquina al estilo de Daniel Bryan. Miz luego aprovecha que el réferi separa a AJ en las cuerdas para usar un piquete a los ojos. AJ se recupera con un Pele Kick y saca a Miz del ring. AJ intenta lanzar a Miz contra Cena, pero Cena detiene a Miz y lo lanza contra la barricada, lo que hace que el réferi decida hacer sonar la campana.

Resultado: Sin ganador.



Cena va tras AJ luego del combate, pero AJ escapa. Miz ataca a Cena por la espalda, pero Cena lo atrapa en un AA. AJ vuelve para atacar a Cena a traición, pero también recibe un AA. Antes de irse, Cena celebra levantando el cinturón del WWE Championship.



Nikki Bella sale al ring para hacer una promo. Dice que la pelea con Natalya la semana pasada fue solo el inicio, y esta semana quiere que todo termine. Natalya aparece entre el público para saludar, y hace que la cámara la siga. Nattie va al puesto de merchandising y saca todo lo de Nikki Bella. Nikki aparece y se arma una pelea entre ambas. La seguridad tiene que intervenir para separarlas.





Dean Ambrose vs. Randy Orton:

Ambrose de inmediato se distrae con Luke Harper y Bray Wyatt afuera, lo que Randy intenta aprovechar. Ambrose saca algo de ventaja al inicio, pero Randy pronto toma el control, frenando el ritmo. Ambrose se recupera con un Bionic Elbow desde la esquina, pero vuelve a distraerse con Bray y Harper en ringside. Randy lanza a Ambrose en Back Suplex sobre la mesa de comentarios y vuelve a dominar. Ambrose intenta su Lariat de rebote en las cuerdas, pero Randy lo recibe con un Powerslam. Ambrose se recupera y consigue aplicar el Lariat al segundo intento. Ambrose salta en Tope hacia afuera, y Randy se hace a un lado dejando que Harper reciba el golpe. Harper luego sube al filo del ring para reclamarle a Randy; Ambrose empuja para que ambos se golpeen y cubre a Randy con un roll-up para llevarse la victoria.



Ganador: Dean Ambrose



Harper entra al ring luego del combate y se va a las manos con Orton, pero Bray los separa. Harper quiere seguir peleando, y Bray esta vez le da un golpe. Bray luego le dice a Randy que si quiere golpear a alguien, que lo golpee a él, pero Randy no lo hace. Harper se va molesto, y la tensión crece al interior de la familia.





Jerry Lawler está en el ring para conducir su King's Court, con un gran recibimiento en su ciudad natal. Lawler presenta a su invitado: Dolph Ziggler. Lawler dice que conoce a Ziggler por mucho tiempo, y siempre lo ha considerado una buena persona, pero últimamente ha visto cómo esa bondad está desapareciendo, como el tinte de su cabello. La teoría de Lawler tiene que ver con la frustación que Ziggler debe estar sintiendo al perder tantos combates. Ziggler se niega a responder por sus actos, y cuando finalmente habla lo hace para decir que sabe que Lawler intenta humillarlo, recordando esos codazos que le dio en 2012 antes de su infarto. Siempre le ha echado la culpa por el infarto, y tiene razón. Le advierte que si no para con las preguntas, terminará aquello que empezó hace 4 años. Lawler le hace una última pregunta: ¿Cómo se siente saber que sin importar todos sus cambios de actitud, siempre será un perdedor? Ziggler responde con un Superkick. JBL entra al ring para ayudar a Lawler a levantarse. Ziggler se va, y aunque Lawler le grita que regrese si es un hombre, Ziggler continúa caminando hacia backstage.



Bray Wyatt dirige un mensaje desde backstage. Dice que no se puede avanzar con una familia dividida. La próxima semana, sus hermanos Randy Orton y Luke Harper se enfrentarán en un combate, y luego la familia estará unida y más fuerte que nunca.



SmackDown Women's Championship

Alexa Bliss(c) vs. Becky Lynch:



Alexa de inmediato busca salir de la jaula, pero Becky la detiene varias veces. Becky luego intenta escalar la jaula, pero Becky la hace caer. Pelean estando ambas paradas en la tercera cuerda, y Becky hace caer a Alexa sobre la esquina. Alexa toma el control durante comerciales, lanzando a Becky contra la pared de la jaula. Becky se recupera con una patada en la tercera cuerda, y luego le aplica un Exploder Suplex a Alexa desde la esquina. Becky intenta salir por la puerta, pero La Luchadora aparece, bloqueándole el paso. Becky encaja el Disarmer, pero La Luchadora entra al ring y le aplica una Spinning Back Kick. Alexa remata con un DDT y se lleva la victoria.

Ganadora: Alexa Bliss



Alexa y La Luchadora continúan atacando a Becky luego del combate. Becky se recupera y devuelve los golpes. En un momento, Becky consigue quitarle la máscara a La Luchadora, revelando que se trata de Mickie James. Ambas se encargan de Lynch, dando fin al show.