Bill Goldberg: "The Myth"

Google Plus

Bill en su vuelta a WWE. (WWE.com)

William Scott Goldberg nacido en Tulsa, Oklahoma, el 27 de diciembre de 1966 es un luchador profesional que actualmente trabaja en la WWE, para la marca Monday Nigth RAW.

Goldberg es conocido por su tiempo en World Championship Wrestling (WCW), donde trabajó entre 1997 y 2001. Dentro de WCW, tuvo una larga racha invicta en competición individual entre 1997 y 1998, el recuento oficial fue dado como 173–0. Dentro de sus logros destacan dos reinados como Campeón Mundial Pesado, dos reinados como Campeón de los Estados Unidos de la WCW y un reinado como Campeón Mundial por Parejas de la WCW junto con Bret Hart, además de ser miembro del WWE Hall Of Fame.

En 1997 firmó su primer contrato con WCW, tras entrenar varios meses, debutó el 24 de junio de 1997 bajo el nombre de Bill Gold, derrotando a Buddy Landell.

Hizo su primera aparición en la televisión de la WCW el 22 de septiembre de 1997 episodio de WCW Nitro, derrotando a Hugh Morrus. Tras esto, se mantuvo invicto en los combates televisivos, derrotando en World War 3 a Steve McMichael, con quien empezó un feudo, derrotándole en Starrcade. En SuperBrawl VIII derrotó a Brad Amstrong y en Spring Stampede a Perry Saturn.

Pero el 20 de abril de 1998, en Nitro, ganó su primer campeonato al derrotar a Scott Levy, ganando el Campeonato de los Estados Unidos de la WCW. Además, el 6 de julio de 1998 en Nitro derrotó a Hollywood Hogan, ganando el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCW, por lo que tuvo que dejar vacante el estadounidense.

Bill lo defendió con éxito en Bash at the Beach ante Curt Hennig, en Road Wild en una Battle Royal de 9 personas, pero lo perdió ante Kevin Nash en Starrcade a causa de una interferencia de Scott Hall. Junto a esto perdió su racha de victorias, acumulando 173 victorias consecutivas.

Empezó un feudo con Hall, al que derrotó en Souled Out. En Halloween Havoc derrotó a Sid Vicious, ganando por segunda vez el Campeonato de los Estados Unidos de la WCW, pero lo perdió el día siguiente contra el Campeón Mundial Peso Pesado de la WCW Bret Hart, con quien empezó un feudo, durante el cual derrotaron a Creative Control ganando el Campeonato Mundial en Parejas de la WCW. Goldberg y Hart se enfrentaron entre sí por el título de Hart en Starrcade, pero la lucha acabó sin resultado después de que Goldberg le diera una patada en la cabeza que le causó una contusión legítima, lo que causó el retiro de Hart de la lucha libre profesional.

En marzo de 2001 WCW fue comprada por la World Wrestling Federation, pero la WWF no compró el contrato de Goldberg por lo que se esperó a que su contrato finalizara.

Tras muchos años fuera de la compañía en marzo de 2003 Goldberg fue contratado por un año por WWE. Debutó en la WWE el 31 de marzo de 2003 en un episodio de RAW, la noche posterior a WrestleMania XIX e inmediatamente comenzó un feudo con The Rock. Su feudo con The Rock terminó en Backlash, ganando Goldberg la lucha. Durante el siguiente medio año tuvo otra racha de victorias.

Tras esto, empezó un feudo con el Campeón Mundial Peso Pesado Triple H, enfrentándose a su equipo Evolution. Finalmente, tuvo su oportunidad por el campeonato en SummerSlam en una Elimination Chamber. En la lucha se enfrentó a Shawn Michaels, Randy Orton, Kevin Nash, Chris Jericho y Triple H, eliminando a Michaels, Jericho y Orton, pero fue eliminado por Triple H después de que le golpeara con un mazo. Tuvo otra oportunidad en Unforgiven, donde Goldberg derrotó a Triple H y ganó el campeonato. Durante su reinado retuvo el título ante Chris jericho, Triple H, y Shawn Michaels, pero lo perdió en Armageddon ante Triple H en una lucha donde también participó Kane.

Luego tuvo una serie de enfrentamientos verbales con Brock Lesnar, empezando un feudo con él cuando, en Royal Rumble, al salir en número 30, fue atacado por Lesnar. Como venganza, Goldberg interfirió en la lucha por el Campeonato de la WWE de Lesnar en No Way Out entre Lesnar y Eddie Guerrero. Lesnar y Goldberg se enfrentaron en WrestleMania XX en la que Stone Cold fue el árbitro especial, ganando Goldberg la lucha. Tras esto, la WWE le ofreció un nuevo contrato, pero Goldberg se negó a firmar otro por su malestar con la empresa.

El 31 de mayo de 2016 en Raw, Goldberg fue anunciado como jugador para el videojuego WWE 2K17. El 3 de octubre en SportsCenter, Goldberg anunció que un regreso a la WWE no estaba fuera de planes.

Esto llevó a que, el 10 de octubre en Raw, Paul Heyman desafiara a Goldberg para hacer frente a Brock Lesnar. El 17 de octubre en Raw, Goldberg hizo su regreso a la WWE aceptando el desafío de Heyman. Posteriormente, Lesnar aceptó el reto de Goldberg para una lucha la cual, quedó pactada para Survivor Series.

El 31 de octubre en Raw, Goldberg reapareció advirtiendo a Lesnar sobre su lucha pactada, pero Heyman salió para burlarse de él y también Rusev sólo para agredirlo pero Goldberg respondió aplicándole un Jackhammer a Rusev, e instantáneamente le aplicó un Spear a Heyman. En Survivor Series, derrotó a Brock Lesnar en 1 minuto con 25 segundos, aplicándole dos veces un Spear seguido de un Jackhammer.

Al día siguiente en Raw, anuncio que iría por una oportunidad titular y que participará del Royal Rumble 2017. Más tarde, se confirmó que Goldberg firmó un contrato con WWE para la marca Raw.

Movimientos finales:

"Jackhammer"

"Spear"

Apodos:

"The Myth"

"Godzilla"

"Da Man"

"The Phenom"