Nuevas apariciones de Brock Lesnar

Fuente: WWE.com

Brock Lesnar, ha sido confirmado para aparecer en todos los Monday Night RAW de los meses de enero y de febrero. PWinsider adelanta que este calendario empezó el pasado lunes 16 de enero, donde Brock hizo acto de presencia hasta el próximo 27 de febrero. Estas participaciones en los shows semanales llegarían hasta Fastlane.

De todos es sabido, que las apariciones de Brock Lesnar son muy esporádicas. Últimamente ha participado más en live shows de la WWE que en los propios shows semanales de la empresa estadounidense. El último RAW en el que participará será como hemos dicho antes el del 27 de febrero. Esa misma semana tendrá lugar Fastlane, donde todavía no se ha confirmado la aparición de Lesnar en el último PPV antes de Wrestlemania. Quien si está confirmado para Fastlane, es su rival sonado en las últimas semanas para Wrestlemania, Bill Goldberg.

El único programa donde no participará "The Beast" será el del 13 de febrero, ya que se celebra en Las Vegas, y Brock está suspendido por la Comisión Atlética del Estado de Nevada. También está programado para aparecer en el RAW del 20 de marzo en Brooklyn.

Asi, queda la lista de los programas en los que aparecerá Brock Lesnar:

23 de enero de 2017: RAW (QUICKEN LOANS ARENA.CLEVELAND, OH)

30 de enero de 2017: RAW ( LAREDO ENERGY ARENA, LAREDO,TX)

6 de febrero de 2017: RAW (MODA CENTER AT THE ROSE QUARTER, PORTLAND, ON)

20 de febrero de 2017: RAW (STAPLES CENTER, LOS ANGELES, CA)

27 de febrero de 2017: RAW (RESCH CENTER, GREEN WAY, WI)

Las últimas semanas, Brock Lesnar ha aparecido sobre todo en live events, ya que en su contrato vienen fijado varias apariciones en live shows. A estas fechas, hay que sumarles los eventos en vivo el 4 y 17 de febrero y el house show de SmackDown el 12 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York.