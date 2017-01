Resultados SmackDown 24/01/17

Fuente: WWE.com

The Miz y Maryse interrumpen a Daniel Bryan en backstage. Miz se queja porque no tiene un camerino propio, y Bryan le ofrece reservar un inodoro en el baño. También pacta la revancha por el título IC y se pacta la estipulación especial de Lumberjack match.

Randy Orton vs Luke Harper

Toda The Wyatt Family sale junta al ring, a pesar de que dos integrantes se enfrentarán.Harper le aplica una Big Boot a Randy en ringside. Ambos están lastimados, y Bray se encarga de levantarlos y meterlos al ring. Harper toma el control. Randy se recupera tras aplicar un Superplex. Randy intenta adelantarse al Discus Lariat con un RKO, pero Harper bloquea atrapando a Randy en un roll-up. Orton sobrevive a un Superkick. Harper busca de nuevo el Discus Lariat, y Randy esta vez sí consigue aplicar el RKO para llevarse la victoria.

Ganador: Randy Orton

Luego del combate, Bray ayuda a Harper a levantarse y lo abraza... pero solo para aplicarle su Sister Abigail y dejarlo lastimado en el ring.

Battle Royal

En este combate participan Heath Slater, Rhyno, The Ascension, Mojo Rawley, Curt Hawkins, Breezango y The Vaudevillains, y está en juego la oportunidad de participar en el Royal Rumble. Baron Corbin está en la mesa de comentarios. Los Vaudevillains son eliminados de inmediato. Quienes quedan al final son Mojo y Breezango. Fandango y Mojo quedan en el filo del ring. Breeze busca aplicarle un Superkick a Mojo, pero Mojo pone a Fandango para que reciba la patada y caiga afuera. Mojo termina eliminando a Breeze y se lleva la victoria.

Ganador: Mojo Rawley

AJ Styles sale al ring para hacer una promo. Pone en pantalla un póster de Royal Rumble, y se queja de que John Cena esté en primer plano mientras que él se encuentra atrás en pequeño. Cena sale al ring, con un nueva camiseta para esta temporada.AJ dice que ha cargado SmackDown desde que Cena se fue, y que nadie extrañó a Cena. Puede poner todas las excusas que quiera al perder contra él, pero la única excusa es el mismo Cena, que es una excusa de luchador. Cena responde que AJ se queja de no recibir respeto, mientras que él nunca se ha quejado de recibir abucheos en las arenas. AJ ha hecho grandes cosas en 6 meses en WWE, pero Cena lleva haciéndolo por más de una década. Dice que AJ no está a su nivel, ni en el nivel que está por debajo, y que lo dejará claro el domingo.

Dolph Ziggler vs Kalisto

Kalisto en un momento evita un Lariat con una impresionante voltereta hacia atrás. Kalisto busca un Crossbody saltado desde la cuerda, pero Ziggler lo recibe con un Superkick y se lleva la victoria.

Ganador: Dolph Ziggler

Natalya vs Naomi

Natalya no llega a salir al ring porque Nikki Bella la ataca en backstage. Los réferis tienen que intervenir para detener a Nikki. Naomi toma un micrófono y dice que no se puede quedar sin combate así nada más. Ya que SmackDown es la tierra de las oportunidades, invita a cualquiera para que se enfrente a ella. Alexa Bliss aparece, pero dice que ella no va a aceptar ese reto, porque Naomi no merece luchar con la campeona. Simplemente le dice que no es nadie, y se va.

Se anuncia Alexa Bliss, Mickie James & Natalya vs Becky Lynch, Nikki Bella & Naomi para Royal Rumble.

WWE Intercontinental Championship

Lumberjack's Match

Dean Ambrose vs The Miz

Ambrose cae afuera y los heels de inmediato intentan golpearlo. Ambrose escapa, pero Miz aprovecha en el ring para tomar el control, mientras le grita a la gente afuera que así es como se hacen las cosas. Ambrose lanza a Miz afuera del ring, y los babyfaces golpean un poco antes de meterlo de vuelta al ring.Ambrose tiene un brawl con los lumberjacks afuera del ring, encargándose incluso de Baron Corbin. Ambrose saca a Miz del ring y salta en Tope sobre todo el mundo. Maryse distrae a Ambrose desde afuera y Miz aplica el Knee Plus, pero cuenta en 2. Miz aplica también los Dropkicks en la esquina. Ambrose salta desde la tercera cuerda sobre un mar de gente en ringside. Ambrose finalmente aplica el Lariat de rebote, pero Corbin entra al ring para atacar directamente a Ambrose, y se arma el brawl en el ring. Las cosas se ordenan y Ambrose le aplica el Dirty Deeds a Miz para llevarse la victoria.

Ganador: Dean Ambrose​