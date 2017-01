Cartelera WWE Royal Rumble 2017

Google Plus

Cartel de Royal Rumble 2017 (WWE.com)

Este domingo se emitirá en WWE Network desde el Alamodome de San Antonio, TX, la trigésima edición de Royal Rumble. Estos son los combates pactados para el evento.

Kick-Off: Sasha Banks vs Nia Jax

El día siguiente de perder el RAW Women´s Championship ante Charlotte Flair en Roadblock: End Of The Line, Sasha Banks fue atacada por Nia Jax. La cosa se fue repitiendo durante las siguientes semanas hasta que este domingo se verán las caras en el kick-off de Royal Rumble.

Kick-Off: RAW Tag Team Championships:

Sheamus & Cesaro (c) vs Luke Gallows & Karl Anderson

Parecía que Gallows & Anderson se habían proclamado campeones en parejas hace dos semanas, pero una decisión del árbitro permitió que los campeones retuvieran los campeonatos. Este domingo en el kick-off de Royal Rumble los ex miembros de The Club tendrán su revancha ante Sheamus & Cesaro.

Kick-Off: Becky Lynch, Nikki Bella & Naomi vs Alexa Bliss, Natalya & Mickie James

Todas las mujeres que protagonizan los martes Smackdown Live (excepto Carmella) se verán las caras este domingo en un combate de relevos australianos durante el kick-off del evento.

WWE Cruiserweight Championship:

Rich Swann (c) vs Neville

Rich Swann retuvo el WWE Cruiserweight Championship en una triple amenaza en Roadblock ante The Brian Kendrick y TJ Perkins. Cuando parecía que Neville salía a felicitarle éste lo atacó, comenzando un feudo entre ambos que los llevará a luchar por el Campeonato Crucero en Royal Rumble.

RAW Women´s Championship:

Charlotte Flair (c) vs Bayley

Charlotte Flair se convirtió por cuarta vez en Campeona Femenina de RAW tras derrotar a Sasha Banks en un 30-Minute Iron Man Match en Roadblock. Durante un programa de RAW Bayley derrotó a Nia Jax convirtiéndose en la retadora número uno al título que ostenta "The Queen". ¿Quién saldrá del evento como campeona de la marca roja de la WWE?

WWE Universal Championship:

Kevin Owens (c) vs Roman Reigns (con Chris Jericho encerrado en una jaula sobre el ring)

Mick Foley otorgó a Roman Reigns una revancha por el WWE Universal Championship después de que Kevin Owens fuese descalificado en Roadblock por un ataque de Chris Jericho. Esta vez Y2J estará encerrado en una jaula sobre el ring para impedir su intervención en el combate. ¿Quién saldrá del primer PPV del año como el campeón universal de la WWE?

WWE Championship:

AJ Styles (c) vs John Cena

La revancha de SummerSlam está servida. Durante el último programa de Smackdown Live de 2016 John Cena hizo su regreso a la WWE. Dijo que se enfrentaría en Royal Rumble al ganador de esa noche en el combate titular. AJ Styles retuvo el WWE Championship y tendrá que defender el título y el apodo "The Face That Runs The Place" este domingo ante John Cena.

ROYAL RUMBLE MATCH:

Uno de los combates más esperados del año en el mundo del wrestling. El combate que te otorga la oportunidad de ser parte del combate más importante del año, el main event de Wrestlemania 33.

The Undertaker, Brock Lesnar, Goldberg, The Big Show, Dean Ambrose, The Miz, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Bray Wyatt, Randy Orton, Luke Harper, Mojo Rawley, Braun Strowman, Chris Jericho, Baron Corbin, Cesaro, Sheamus, Big Cass y Rusev están confirmados. ¿Quiénes serán los nueve participantes restantes? Y lo que es más importante, ¿quién ganará el Royal Rumble Match y estelarizará el evento principal de Wrestlemania 33?