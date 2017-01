Seth Rollins: “Mi meta es ir a por el título universal y a por Triple H”

Foto: WWE.com

Royal Rumble ya está aquí. Este domingo tendrá lugar uno de los eventos más importantes del mundo del wrestling en el que el luchador que salga triunfal será el protagonista en el evento magno del wrestling, WrestleMania. La WWE ha estado ofreciendo distintas conferencias de prensa, para promocionar este evento, este lunes fue el turno del excampeón mundial de la WWE, Set Rollins.

Rollins se mostró muy seguro durante toda la comparecencia diciendo que va a ganar el Royal Rumble, pero tan solo unas horas después se quedaba fuera de la lucha al perder contra Sami Zayn en el episodio semanal de Raw. El exmiembro de The Shield admitió que si gana el Royal Rumble no le importa quienes sean los campeones pero que “en WrestleMania me enfrentaré al campeón universal”.

En Royal Rumble 30 luchadores luchan por un mismo objetivo, estar en el main event de WrestleMania peleando por el título mundial. Este año se presenta la batalla real como una de las mejores de la historia con grandes luchadores a tiempo parcial como The Undertaker, Goldberg o Brock Lesnar. Rollins admitió durante la conferencia que “me gusta verlos sobre el ring, pero no voy permitir que un luchador a tiempo parcial me quite el puesto”

El Royal Rumble es un evento donde se suelen dar muchos debuts y regreso, sobre esta opción habló Rollins: “Cualquier cosa puede pasar en Royal Rumble, todo el mundo tiene su oportunidad”, admitió el luchador. Además Rollins hablo de nombre propios que pueden aparecer en el Royal Rumble: “"Me gustaría ver a Nakamura o Samoa Joe en el Rumble”, admitió el excampeón. Uno de los nombres que ha sonado en las últimas semanas para aparecer el el PPV es Kenny Omega. El luchador canadiense anunció por Twitter que se tomaba un descanso de NJPW y todas las alertar sobre una posible llegada a WWE saltaron, aun más cuando John Cena publicó una foto suya en su Instagram, como hiciese un año atrás con AJ Styles antes de que debutará en con la WWE. Rollins ha hablado en varias ocasiones sobre la posibilidad de que Omega llegue a la compañía de Vince McMahon, “me encanta Kenny Omega, estoy seguro de que tendrá la oportunidad de venir a WWE”.

Actualmente Rollins está en búsqueda de Triple H, el cual interrumpió indirectamente en su lucha con Sami Zayn de esta semana, provocando que la plaza de Rollins para la batalla real se la quedase el luchador canadiense. Tal y como admitió Seth durante la conferencia, Triple H es su objetivo, pero sin olvidar el título universal: “Mi meta es ir a por el título universal y a por Triple H”

Rollins fue la cara de NXT durante el arranque de la marca amarilla, siendo el primer portador del cinturón de NXT. Ahora mismo la cara de la marca de desarrollo de WWE es Nakamura. Rollins comentó que el japonés es su luchador favorito de NXT, tal y como semanas antes hizo Kevin Owens.