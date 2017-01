La redacción opina: Royal Rumble 2017

Foto: WWE.com

Trigésima edición del PPV que marca el inicio del Road To WrestleMania, Royal Rumble. Todos los luchadores sueñan con salir victoriosos de la Batalla Real que se da en este PPV, pues se aseguran un puesto en el main event del evento magno del wrestling, WrestleMania. Este año el PPV cuenta con ocho combates, tres de ellos en el kick off, además Shawn Michaels estará en el pre show del PPV.

Kick-Off: Sasha Banks vs Nia Jax

Rubén Pueyo: Nia no está acostumbrada a grandes rivalidades, ya que solo compite contra luchadoras locales en RAW, por eso creo que pese a su mayor físico Sasha se llevará la victoria

Diego Del Val: Combate pactado para el kickoff en el que imagino que Nia seguirá con su dominio imponente en la división femenina. Sasha Banks parece estar lesionada aun y no parece que tenga la mas mínima la posibilidad contra Nia

Óscar García: El gran momento en el que se encuentra Nia Jax debe continuar, de momento. Nia se impondrá a Sasha Banks en menos de cinco minutos, al igual que hizo con Bayley hace unas semanas en RAW.

Fernando Murillo: Soy un gran fan de Sasha, pero me perece que Nia se merece la victoria para ganar confianza de cara al público. Al fin parece que Nia toma algo de relevancia en el main roster.

Kick-Off: RAW Tag Team Championships: Sheamus & Cesaro (c) vs Luke Gallows & Karl Anderson

Rubén Pueyo: Combate entre dos de lo mejores tag teams de la marca roja, será un combate parejo pero al ser en Kick off. Los campeones retendrán.

Diego Del Val: Cesaro y Sheamus se hicieron con los títulos por parejas en Roadblock, por lo que no creo que los pierdan tan pronto, ya que me imagino que tendrán un reinado largo y no los van a perder a las primeras de cambio.

Óscar García: El momento de Gallows y Anderson llegará, pero no este domingo. No pienso que los títulos cambien de manos en el kick-off del evento, con lo que Sheamus y Cesaro retendrán los Campeonatos en Parejas de RAW.

Fernando Murillo: Me parece que el momento de Luke Gallows y Karl Anderson ha llegado. Llevan mucho tiempo mereciéndose ser campeones por parejas y una nueva derrota podría suponer echar por tierra todo el trabajo que realizaron antes de llegar a WWE. La única forma de la que podrían perder de una forma no limpia.

Kick-Off: Becky Lynch, Nikki Bella & Naomi vs Alexa Bliss, Natalya & Mickie James

Rubén Pueyo: Una vez más se desprestigia el título femenino de la marca azul, y lo normal sería que las faces se llevarán la victoria está madrugada.

Diego Del Val: Combate de tres contra tres donde hay muchas rencillas. El regreso de Mickey James y su amistad con Alexa han reflotado a la división femenina. Sin embargo, parece que el triunfo se lo llevarán Nikki, Becky y Naomi ya que necesitan la victoria ante sus rivales.

Óscar García: Si fuese dentro del main card del evento diría que Alexa, Mickie y Natalya se llevarían la victoria, pero al ser en el kick-off Becky, Nikki y Naomi saldrán victoriosas.

Fernando Murillo: Creo que el factor Mickie James va a ser fundamental. La veterana luchadora en un PPV de nuevo tras varios años de ausencia, por lo que no creo que pierda en su primer combate desde que regreso. Victoria para el equipo heel

WWE Cruiserweight Championship: Rich Swann (c) vs Neville

Rubén Pueyo: El ex campeón de Nxt ha llegado muy fuerte a 205 Live, a pesar de que será un gran combate, creo que tendremos un nuevo campeón.

Diego Del Val: No sigo muy a fondo la división crucero pero imagino que Neville se hará con su tan ansiado título crucero ya que no parece que Swann esté aportando mucho a la división crucero.

Óscar García: Llegó el momento de Neville en el roster principal de la WWE. Este domingo saldrá con el título crucero en su cintura.

Fernando Murillo: La división crucero no está siendo lo que fue durante el CWC, ni la vuelta de Neville ha conseguido revitalizar la división. La falta de nombres importantes está condenando a la división que esta viendo como su tiempo en televisión se reduce poco a poco. Seguramente ganará Neville, solo espero que el combate no dure 5 minutos, que les den un poco de tiempo para realizar un buen combate.

RAW Women´s Championship: Charlotte Flair (c) vs Bayley

Rubén Pueyo: A pesar de las ganas y esfuerzo que pone Bayley en cada combate, creo que la experiencia será importante en este combate, por lo que Charlotte aumentará su racha y retendrá el campeonato.

Diego Del Val: Pienso que la racha de Charlotte en los PPV va a seguir, ya que no creo que Bayley consiga él titulo antes de Wrestlemania. Así que imagino que la campeona defenderá el título con éxito aunque no creo que sea de forma limpia

Óscar García: La racha continúa. Charlotte Flair retendrá el Campeonato Femenino de RAW ante Bayley para seguir con su racha invicta en PPVs desde que debutó en el roster principal en 2015.

Fernando Murillo: El momento de Bayley aún no ha llegado, me parece que la luchadora ganará el título en WrestleMania, por lo que Charlotte retendrá en Royal Rumble. La victoria me parece que no será limpia para poder seguir con el feudo.

WWE Universal Championship: Kevin Owens (c) vs Roman Reigns (con Chris Jericho encerrado en una jaula sobre el ring)

Rubén Pueyo: La rivalidad llegará a su fin en este PPV, el campeón ha demostrado que sin su mejor amigo, Chris Jericho, no es la gran superstar que cree ser, el factor jaula será determinante y Román Reings se convertirá en nuevo campeón universal

Diego Del Val: Combate que arroja muchas dudas, ya que Reigns la pérdida del título de los Estados Unidos contra Chris Jericho podría hacer pensar que Reigns ganara el título universal. Imagino que Jericho conseguirá intervenir en el combate a favor de su compañero y así detendrá el título una vez mas

Óscar García: El hecho de tener a Chris Jericho encerrado en una jaula le da más posibilidades a Roman Reigns. Pero el hecho de que Seth Rollins se haya quedado fuera del Royal Rumble Match será clave para que Roman Reigns salga de Royal Rumble como campeón universal de la WWE.

Fernando Murillo: Owens demostrará en este combate porque Triple H lo eligió como campeón. Me encanta la pareja Owens-Jericho, pero me parece la grandeza de Jericho está tapando lo bueno que es Owens sobre el ring.

WWE Championship: AJ Styles (c) vs John Cena

Rubén Pueyo: Un combate entre los dos mejores luchadores del roster de SmackDown Live, uno de los mejores combates de la noche en el que creo que John igualara el récord de Ric Flair.

Diego Del Val: Combate más fuerte de la noche. No se sabe si Cena se hará con su 16 campeonato mundial o AJ volverá a ganar otra vez. El combate está 50/50 en mi opinión. Cualquier cosa podría pasar, pero no creo que le den un título mundial de nuevo a Cena con lo apartado que ha estado estos meses de la televisión. Así que creo que volverá a ganar AJ Styles y hará patente su dominio en la WWE

Óscar García: Tengo mi propia película del Road To Wrestlemania en la cabeza, y en ella AJ Styles retiene el WWE Championship este domingo. ¿Continuación? En el Royal Rumble Match.

Fernando Murillo: Los rumores dicen que AJ Styles se enfrentará a Shane McMahon en WrestleMania, por lo que en algún momento tiene que perder el título. Me parece que no es el momento para que AJ pierda el cinturón. Hay mucho hype puesto en este combate, pues el último combate entre Styles y Cena fue uno de los mejores del 2016, no creo que consigan supera este enfrentamiento.

Royal Rumble

Rubén Pueyo: Creo que Seth Rollins se llevará la victoria ya que desde su vuelta no ha tenido grandes oportunidades y merece algo más, además puede ser un gran comienzo para la rivalidad con HHH.

Como en todos Royal Rumble habrá regresos y este año a parte del regreso de Shelton Benjamín que parece que es uno de los seguros, creo que ascenderán desde NXT Tye Dillinger, Samoa Joe y Nakamura, además creo que puede ser un gran momento para la vuelta de John Morrison.

Diego Del Val: El Royal Rumble más inesperado de los últimos años. Lesnar, Goldberg y Underaker el mismo ring. El ganador parece que va a ser imposible de descifrar. Se viene diciendo que Undertaker será el vencedor, para enfrentarse a John Cena o AJ Styles en WrestleMania por el título y poner fin a su carrera. Posiblemente sea una de las posibilidades, aunque no las tenga conmigo. No me imagino ninguna otra posibilidad de vencedor, así que auguro victoria del hombre muerto en el Royal Rumble.

Mucho se esta hablando de los posibles regresos. Por ejemplo, Samoa Joe pienso que va a debutar en el Royal Rumble y subir al roster principal. También veo la vuelta de John Morrison de la que se ha venido hablando los últimos años y posible retorno de Triple H a la batalla Real, lo que hará que Rollins participe también (de manera ilegal o no) en el combate del domingo.

Óscar García:Bray Wyatt eliminará finalmente a Randy Orton para ganar el combate. En las próximas semanas ambos se separarán y tendrán un combate donde la oportunidad de Wyatt en Wrestlemania estará en juego, mientras que AJ Styles saldrá de Elimination Chamber como campeón. El combate entre Bray Wyatt y Randy Orton terminará de tal forma que ambos irán a Wrestlemania a luchar por el WWE Championship. Por lo tanto, AJ Styles defendería el título en una triple amenaza donde Bray Wyatt se convertiría en el nuevo campeón de la WWE.

Por otro lado, pienso que Samoa Joe y Tye Dillinger debutarán en el roster principal de la WWE en este combate. En el apartado de regresos inesperados veo posible la aparición de Diamond Dallas Page, John Morrison, MVP y el nuevo miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kurt Angle.

Fernando Murillo: El mejor Royal Rumble de la historia, por lo menos por nombres. Me parece que durante la batalla se van a conocer muchas rivalidades de cara a WrestleMania. Lesnar y Goldberg se eliminarán entre ellos, Rollins aparecerá ya sea de manera lega o ilegal y por ende Triple H también lo hará. Veo tres posibles ganadores, The Undertaker, Bray Wyatt o Jericho.

En el apartado de regresos me parece que se van a dar unos cuantos y que ninguno serán jobbers, como fue Curt Hawkins o Jinder Mahal. Creo que Samoa Joe hará su esperado debut en el main roster, además en el número 10 aparecerá el Luchador de 10, Tye Dillinger. No creo que Balor regrese, pero de hacerlo seguramente lo haga como número 30. En las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que Kenny Omega debute, sin embargo parece imposible al tener contrato con NJPW. Como fichajes de otras compañías creo que pueden aparecer Rey Mysterio o MVP.