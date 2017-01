Previa Monday Nigth RAW: 30 Enero de 2017

Foto: WWE.com

USA Network retransmite esta madrugada un nuevo programa en vivo de la marca, Monday Nitgh RAW, desde el Ladero Energy Arena en Ladero, Texas en el que tendremos un a Setphanie con Seth, a la reina de los PPV, Charlotte y a los nuevos campeones de la marca.

Stephanie McMahon & Seth Rollins:

Tras perder su puesto en la batalla real ante Sami Zayn, al distraerse con la música de Triple H, quien al final no apareció, Seth Rollins se presentó el pasado Sabado en el evento Take Over de la marca de WWE, NXT, amenazando a Triple H, quien con ayuda de la seguridad consiguió expulsar al ex campeón del recinto.

En la pasada madrugada en el PPV, Royal Rumble, la comisionada y el manager general de la marca roja, Stephanie y Mick Foley, vetaron la entrada al evento al propio luchador, además Stephanie McMahon, añadió que esta misma noche en RAW explicaría las represarías hacia Seth Rollins por sus actos. Por lo que veremos un careo entre ambos e incluso podría aparecer de nuevo Triple H, para defender a su mujer del luchador.

Brock Lesnar & Bill Goldberg:

Brock Lesnar estará presente esta madrugada en Texas, junto a su manager Paul Heyman, para poder explicar la humillación sucedida ante Goldberg en el Royal Rumble Match, quien lo eliminó a los pocos segundos de ingresar en el ring, como ya pasó en el evento Survivor Series, por lo que se espera que pueda haber un careo entre ambas superestrellas.

Charlotte aumenta su racha:

Tras la victoria en Royal Rumble ante Bayley, Charlotte ha aumentado su racha de invicta en PPV a 16-0, hoy podríamos conocer si la rivalidad de Charlotte continua con Bayley o si por el contrario es otra diva del roster rojo de WWE, la que tiene la oportunidad de combatir por el campeonato femenino de RAW.

Gallows & Anderson por fin reinan como Tag Team:

Los nuevos campeones por parejas de RAW, Luke Gallows y Karl Anderson, tras vencer en el Kick Off de Royal Rumble, al tag team formado por Sheamus & Cesaro, estarán presentes en RAW, los últimos podrían reclamar su derecho a revancha aunque las hostilidades sufridas entre ambos en el Royal Rumble Match este raro tag team podría haber llegado a su fin, la pregunta es ¿Quién serían los nuevos aspirantes al campeonato?

Kevin Owens vs Roman Reigns:

Kevin Owens volvió a defender el campeonato universal de RAW, gracias a la intervención de una tercera persona, esta vez no fué Chris Jericho, si no que fue Braun Strowman, quien ataco a Roman Reigns y le dió la victoria al campeón, una vez más se pone en duda el potencial de Owens, esta noche en RAW podríamos volver a ver una vez más a Roman Reigns pidiendo un combate titular contra Kevin Owens.

Neville alcanza la cima:

Neville por fin consiguió ganar el campeonato crucero de RAW, hoy podríamos ver la revancha entre Neville y Rich Swann, aunque podría ser otra persona como Tj Perkins o Brian Kendrick quien intenten conseguir el campeonato.