Resultados Royal Rumble 2017

Fuente: WWE.com

Stephanie McMahon habla con el panel de comentaristas, para anunciar que mañana en Monday Night Raw hará un anuncio sobre las consecuencias de los actos de Seth Rollins. Además, Rollins no podrá estar en la arena.



Combate por el RAW Women´s Championship

Charlotte (c) vs Bayley

Big Boot de Charlotte y cuenta de dos. Bayley toma la ofensiva y se lanza en Crossbody con impulso en las cuerdas. La retadora busca altura, pero se baja para seguir pisoteando a Charlotte y cubrirla para la cuenta de dos. Diving Elbow y cuenta de dos. Figure Eight para Bayley en el medio del ring, pero Bayley revierte la presión. Moonsault de Charlotte recibido por las rodillas de Bayley y otra cuenta de dos. Bayley sube a Charlotte al esquinero pero la campeona responde primero con una bofetada, y lanzándola a ringside al segundo intento. Natural Selection sobre el apron del ring y cuenta de tres.

Charlotte Flair derrota a Bayley para retener el Campeonato de Mujeres de Raw.

Combate No DQ por el Campeonato Universal:



Kevin Owens (c) vs. Roman Reigns

Suena la campana y KO ataca a Reigns por sorpresa. La acción pasa a ringside y luego al público. Se golpean con los postes separadores que están en las mesas de comentaristas en otros idiomas. Roman golpea a KO de cara contra la mesa, pero el campeón responde estrellándolo contra los escalones metálicos. Owens golpea con una silla y estampa a Reigns contra la barricada para aplicarle luego una Cannonball. Roman hace el comeback. Prepara una mesa, pero Owens la saca del ring. Owens pone a Roman sobre una mesa en ringside y le salta encima con un Frog Splash desde la tercera cuerda. Jericho desde arriba le pasa una manopla a Owens. Owens le aplica un Superman Punch a Roman, pero cuenta en 2. Samoan Drop sobre una silla. Reigns sube otra mesa al ring, Superman Punch y cuenta de dos sobre KO. Owens evita la Spear y conecta un Stunner para la cuenta de dos. KO pisotea con furia a Reigns contra el esquinero y conecta un Cannonball. Forcejean en las alturas, cerca de la torre de sillas, Reigns se libera y conecta un Superman Punch. ¡KO cae sobre la torre de sillas desde las alturas! Reigns desarma la única mesa restante y busca a KO. ¡Powerbomb sobre la mesa! ¡BRAAAAAAAAAAAAUN! Strowman aparece y ataca a Reigns. Chokeslam contra la mesa para Reigns. Lo devuelve al ring, lo carga... ¡Running Powerslam sobre la mesa! Kevin Owens se arrastra para cubrir a Roman Reigns.



Kevin Owens derrota a Roman Reigns para retener el Campeonato Universal de Raw.

Combate por el Cruiserweight Championship:



Rich Swann (c) vs. Neville



Missile Dropkick y cuenta de dos. Swann evita una llave refugiándose en las cuerdas, Neville mantiene el control. Headlock de Neville. Swann forcejea para salir de otra llave y conecta Chops. Neville sale del ring y estampa contra la barricada a Rich en dos ocasiones. A la cuenta de 7 regresa la acciòn al ring. Neville se lanza desde las alturas pero recibe tremenda Superkick. Frankensteiner desde las alturas de Swann. Ground and pound de Swann y patada a la cabeza para la cuenta de dos. Splash de Swann y otra cuenta de dos. El campeón está dominando el combate de momento. Swann busca altura pero Neville lo detiene. Superkick de Neville, busca el German Suplex pero Swann revierte con un pin. Patada giratoria de Swann. 1...2...¡no! Neville toca la cuerda. Superplex y variante de Crossface para llevarse la victoria.



Neville derrota a Rich Swann para convertirse en el NUEVO Campeón de la División Crucero.

Campeonato de WWE:



AJ Styles (c) vs. John Cena



Comienzan mirándose y midiéndose, hasta que AJ dispara la primera patada. Cena reacciona rápido y lo lanza de una esquina a otra. Styles pasa a controlar. Cena busca el AA pero AJ cae de pie. Cena inicia su clásica secuencia de Shoulder Tackles y demás, pero AJ revierte con Hurricanrana. Cena se demora y AJ aprovecha para volver al ataque. Combinación de golpes de Styles y Cena responde con un brutal Clotheslne. Five Knuckle Shuffle para AJ. Forcejean en la esquina, AJ está a punto de caer de las alturas pero Cena va a por él. AJ aplica un Torture Rack. Busca el Phenomenal Forearm pero Cena aplica el AA sorprendentemente. 1...2...¡no! Cena acecha desde la eo esperaba. ¡Styles Clash! 1...2...¡no! Springboard 450 Splash que Cena recibe con sus rodillas. Code Red de Cena y otra cuenta de dos. Ushigoroshi de Styles y cuenta de dos. Cena responde pero tampoco logra la cuenta de tres. Cena conecta el Avalanche AA. 1...2...¡NO! Styles Clash pero AJ no va por la cuenta. Busca el Phenomenal Forearm pero Cena lo recibe en sus hombros. Cena aplica el AA...pero no suelta el agarre y aplica otro AA. 1...2...¡3!



John Cena derrota a AJ Styles para convertirse en el NUEVO Campeón de WWE.

Royal Rumble Match:



Entran Big Cass y Chris Jericho en el puesto 1 y 2 respectivamente.

Kalisto ingresa con el número 3. Mojo Rawley es el 4. En el 5 entra Jack Gallagher y empieza a golpear con su paraguas a todos. Mark Henry ingresa en el lugar 6.Mark Henry elimina a Jack Gallagher.

BRAAAAAAUN Strowman es el 7. Strowman elimina a Mojo Rawley.

Strowman elimina a Big Cass. Strowman elimina a Kalisto. Strowman elimina a Mark Henry. Sami Zayn entra en el puesto 8. Big Show es el número 9. Strowman elimina a Big Show.

¡10! ¡10! ¡10! Tye Dillinger ingresa al Rumble y hace su debut en el roster principal. ¡James Ellsworth es el 11! Dean Ambrose entra en el puesto número 12. Strowman elimina a James Ellsworth. Baron Corbin es el 13. Strowman elimina a Dillinger. Todos se unen contra Corbin, y tras una Helluva Kick de Sami, Corbin lo elimina con un Clothesline. Baron Corbin elimina a Braun Strowman. Kofi Kingston ingresa con el puesto 14. ¡Awesome! The Miz es el 15. Sheamus entra con el número 16. Big E ingresa con el 17. Rusev entra en el 18 con un protector facial. Cesaro es el número 19. Xavier Woods es el 20. Bray Wyatt ingresa en el 21. Apolo Crews es el número 22. Cesaro y Sheamus eliminan a la vez a todo The New Day. Sheamus quiso sacar a Cesaro, Jericho aprovechó para sacarlos a ambos. Chris Jericho eliminó a Cesaro y Sheamus. Randy Orton es el 23. Randy aplica RKOs por todos lados, incluido uno a Sami en el aire. Dolph Ziggler ingresa en el puesto 24. Luke Harper es el número 25. Luke Harper elimina a Apollo Crews. La Bestia, Brock Lesnar, es el número 26. Lesnar elimina a Ambrose. Lesnar elimina a Ziggler.

Brock reparte German Suplexes y F5s por doquier, dejando a todos tirados en la lona. Enzo Amore entra en el puesto 27. Lesnar elimina a Enzo Amore.Goldberg es el 28. Spear de Goldberg a Lesnar.Goldberg elimina a Brock Lesnar. Undertaker ingresa en el puesto 29. ¡Taker aparece de la nada en el ring! Toma a Goldberg pero ambos son atacados. Goldberg elimina a Rusev. Undertaker elimina a Baron Corbin. Goldberg elimina a Luke Harper. Undertaker elimina a Goldberg. ¡Roman Reigns es el último en entrar! Roman y Undertaker intercambian golpes. Superman Punches para Taker que responde con un Chokeslam. Undertaker elimina a The Miz. Undertaker elimina a Sami Zayn. Roman Reigns elimina a Undertaker. Roman Reigns elimina a Chris Jericho.

Los últimos tres son Roman Reigns, Randy Orton y Bray Wyatt. Roman Reigns elimina a Bray Wyatt. Randy revierte la Spear con un RKO.¡Randy Orton elimina a Roman Reigns!



Randy Orton es el ganador del Royal Rumble y va a Wrestlemania para luchar en el evento estelar por el título mundial.