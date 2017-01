Resultados Monday Night Raw: 30 de enero

Google Plus

Foto: WWE.com

Kevin Owens y Jericho abren el programa. Owens muestra una ligera cojera. El campeón universal toma la palabra para hablar de lo ocurrido en Royal Rumble diciendo que anoche le demostró Mick Foley que se merece ser el campeón y que es el mejor. Owens admite que anoche tuvo ayuda y le da las gracias a Jericho. Jericho toma la palabra para hablar sobre lo ocurrido en la Batalla Real. Braun Strowman interrumpe a Jericho. Braun toma la palabra y dice que atacó a Roman por dos razones, porque odia a Roman Reigns, y porque quiere la oportunidad titular que Owens le prometió. Kevin se hace el loco sobre la oportunidad titular, pero Braun muestra un vídeo que comprueba lo que ha dicho. Mick Foley aparece y anuncia que Owens defenderá el título esta noche contra Strowman.

Chris Jericho vs. Sami Zayn

Jericho aplica la primera, pero es Zayn el que da el primer golpe conectando varios Arm Drags. Intercambio de golpes en los postes que acaba con Jericho escapando al ringside. Zayn se lanza sobre Jericho que al subir de nuevo al cuadrilátero utiliza al árbitro de escudo. Moonsault de Zayn desde la barricada. Tras los anuncios Jericho domina sobre Zayn. Jericho arrincona a Zayn contra el poste y aplica una Super Hurracarrana. Jericho busca altura y Zayn evita el salto aplicando una Blue Thunder Bomb. Zayn busca la Helluva Kick, pero Jericho escapa al ringside. Tornado DDT de Zayn que busca de nuevo la Helluva Kick.Jericho evita el remate de Sami aplica The Walls of Jericho. Sami llega a las cuerdas. Exploder Suplex y Helluva Kick de Sami que se lleva la victoria.

Victoria: Sami Zayn por cuenta de tres.

Cesaro y Sheamus discuten tras bastidores. Bayley aparece y trata de que hagan las paces. Gallows, Charlotte yAnderson interrumpen y se meten con los tres luchadores.

Kevin Owens habla con Stephanie McMahon quejándose del combate que ha pactado Mick Foley. Stephanie dice que primero va tratar el tema de Rollins y luego verá lo de su combate.

Tony Nese vs. Mustafa Ali

Ali toma la ventaja inicial con movimientos muy rápidos. Nese se refugia en las cuerdas y toma algo de ventaja tras un gran cotraataque. Clothesline de Nese y cuenta que solo llega a dos. Ali se rehace y conecta varios golpes seguidos de un Neckbreaker. Ali busca altura, pero Nese vita el salto y conecta un rodillazo a la altura de la cara.

Victoria: Tony Nese por cuenta de tres.

Austin Aries entrevista a Nese tras el combate. Nese dice que no responde preguntas de los críticos.

Seth Rollins aparece en el ring con el micro en la mano. Rollins llama a Stepanie McMahon, la cual aparece. La hija de Vince McMahon toma el micro y dice que Triple H no está aquí esta noche. Stephanie dice que Triple H tiene miedo a lo que le pueda hacer a Seth Rollins. Seth se ríe de lo que ha dicho Stephanie, la cual le dice a Rollins que se debe disculpar. Rollins se ríe de Triple H llamándolo cobarde. La batalla dialógica entre los dos llega al punto de que Seth Rollins amenaza a Stephanie con ir a su casa en busca de Triple H. Antes de irse del ring Stephanie anuncia que Triple H está de camino al pabellón.

Bayley, Cesaro & Sheamus vs. Charlotte Flair, Karl Anderson & Luke Gallows

Anderson y Cesaro empiezan la contienda. Cesaro da el primer golpe con un Antebrazo Europeo y Anderson le tiene que dar el relevo a Gallows. Cesaro conecta varios Antebrazos Europeos sobre el miembro de The Club. Tras los anuncios, Anderson domina sobre Cesaro. El Superman Suizo se rehace y da el relevo a Sheamus que realiza el Hot Tag. Charlotte ataca a Sheamus, pero esto no hace que cambie el dominio del combate. Relevo para Bayley y Charlotte, Bally to Bayley y cuenta que llega a tres.

Victoria: Bayley, Cesaro & Sheamus vía cuenta de tres.

Stephanie critica a Foley por el combate entre Owens y Braun Strowman, Foley le echa en cara que la semana pasada sonase la música de Triple H. La tensión entre ambos cada vez va a más.

Neville entra al cuadrilátero y toma el micro. Neville dice que anoche todo el mundo asistió a la coronación del Rey de los Cruceros. El campeón increpa al público. Swann aparece y dice que tiene una revancha. Neville y Swann hablan sobre el combate de Royal Rumble y Swann ofrece su mano, la cual Neville no acepta y pide que se arrodille. Neville ataca a Swann, pero es Swann el que sale victorioso tras un intercambio de golpes.

Sasha es revisada por el equipo médico. Bayley aparece y trata de convencer a Sasha de que no se enfrente a Nia hasta que no este al 100% de su rodilla.

Owens habla con Jericho, el cual le informa que el combate va a suceder. Owens se muestra muy nervioso y trata de que los dos luchen juntos. Jericho dice que le va respaldar en el combate.

Campeonato Universal: Kevin Owens (c) vs. Braun Strowman

Antes del combate Braun Strowman ataca a Jericho. Chokeslam de Braun a Jericho sobre la mesa de comentaristas. Nada más sonar la campana Ownes escapa al ringside. Primeros golpes de Owens, pero es Braun el que lleva el peso de los primeros compases del combate. Owens trata de reaccionar, pero no lo consigue. Braun se equivoca y se choca contra el poste del ring. Cannonball de Owens. Senton y Frog Splash de Owens que busca la cuenta que llega a dos. Owens busca altura, pero Braun aplica un Running Powerslam. Aparece Roman Reigns que aplica dos Superman Punch y una Spear a Braun. Roman sube al ring y aplica una Spear a Owens.

Debido a la interrupción Roman Reigns, Owens retiene el título universal.

Brock Lesnar y Paul Heyman aparecen en el ring. Paul toma el micro y tras una larga promo anuncia que Lesnar reta a Goldberg a un combate en WrestleMania 33.

Nia Jax vs. Sasha Banks

Sasha ataca primero y consigue el dominio inicial del combate. Nia atrapa a Sasha y la castiga contra le poste. Llave de sumisión de Nia sobre la pierna de Sasha y suena la campana, pero Sasha no se rinde. Nia sigue castigando la piernas de Sasha. Aparece Bayley y Nia se marcha.

Combate tornado de parejas: Rusev & Jinder Mahal vs. Big Cass & Enzo Amore

Cass domina sobre Rusev, pero Jinder lo hace sobre Enzo. Jinder ataca a Cass y permite a Enzo rehacerse. Tras los anuncios Jinder y Rusev dominan sobre Cass. Enzo reaparece, pero rápidamente es tumbado por Jinder. Rusev y Jinder vuelven a dominar sobre los dos miembros de SAWFT. Suplex de Rusev sobre Enzo y rodillazo de Jinder sobre Enzo. Cass despierta y tumba a Jinder. Body Slam y Empire Elbowde Cass sobre Rusev. Jinder rompe la cuenta. Big Boot de Cass sobre Rusev y Rocket Launcher de Enzo, la cuenta llega a tres.

Victoria: Enzo Amore y Big Cass por cuenta de tres.

Triple H entra el ring después de cinco meses sin aparecer en Raw. El Rey de Reyes toma el micro y habla sobre su relación Seth Rollins y que todo lo que consiguió fue gracias a él. Triple H dice que Rollins le debe una disculpa. Hundeter sigue hablando y dice que esta tratando de ser el creativo, pero entonces Seth Rollins va a NXT y se cansa de ser el creativo. Triple H reta a Rollins para que salga. Rollins aparece y se dirige en dirección al ring, pero antes de que llegue al cuadrilátero es atacado por Samoa Joe. Coquina Clutch de Joe que deja inconsciente a Rollins en el centro del ring para acabar el programa.