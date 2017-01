Previa SmackDown 31/01/17

Google Plus

Fuente: WWE.com

SmackDown live celebra un nuevo show semanal desde el American Bank Center en Texas. Será emitido en USA Network y seguir a través del twitter oficial: @WrestlingVAVEL

John Cena es el nuevo campeón de la WWE

The Marine venció en un grandioso combate en Royal Rumble a AJ Styles para conseguir su décimosexto título mundial en la WWE y así empatar con el dos veces Hall Of Famer "The Nature Boy" Ric Flair. Esta noche, John Cena hablará sobre el combate que tendrá en Elimination Chamber donde defenderá su título mundial contra otras 5 superestrellas. ¿Tendrá AJ Styles una revancha hoy? Con su victoria, en Royal Rumble, ¿Randy Orton estará destinado a luchar contra Cena en Wrestlemania?

Randy Orton es el vencedor del Royal Rumble

"The Viper" se sobrepuso a otras 29 supestrellas para adjudicarse su segundo Royal Rumble para tener su oportunidad por el título mundial en el evento magno. Aunque parece que el gran obstáculo para Randy Orton es Luke Harper. Después de semanas tensas entre la familia Wyatt y de una Sister Abigail por parte de Bray Wyatt a Luke Harper. El domingo pasado, Luke entró en la batalla real y mandó un claro mensaje hacia su ex-familia.

Mensaje hacia Alexa Bliss y Mickie James

En el KickOff del Royal Rumble, todas las integrantes de la división femenina de SmackDown se enfrentaron en un 3 vs 3. Las vencedoras fueron el equipo formado por Nikki Bella, Naomi y Becky Lynch. Además la cuenta de 3 la recibió la actual campeona femenina por Naomi. ¿La victoria de Naomi sobre Alexa le hará participar en un combate contra Alexa y Mickie James, teniendo como compañera a Nikki Bella?

¿Qué es lo siguiente para Dean Ambrose?

Con la victoria del lunático Dean Ambrose contra The Miz la semana pasada por el título Intercontinental, parece ser que se necesita un retador por el título secundario de la marca azul. Superestrellas como Baron Corbin o Dolph Ziggler podrían ser los idóneos para poner en jaque a Ambrose. O incluso James Ellsworth podría entrar en la ecuación.