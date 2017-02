John Cena iguala el record de Ric Flair

Google Plus

Cena con Flair (foto: WWE.com)

John Cena se convirtió el pasado domingo en nuevo campeón mundial de la marca SmackDown Live de WWE. La suma de sus campeonatos es de 16 campeonatos mundiales, “el marine” ha sido 13 veces campeón mundial de WWE y tres veces campeón de los pesos pesados de WWE, desde su debut el 27 de Junio de 2002 en el roster principal de la compañía ante el nuevo miebro del Hall Of Fame, Kurt Angle.

Por su parte, el luchador de Memphis, Tennessee, desde su debut el 17 de Diciembre de 1972 hasta su retirada el 31 de Marzo de 2008, consiguió ganar 16 campeonatos mundiales. Ric fué ocho veces NWA World Heavyweight Champion, seis veces WCW World Heavyweight Champion, y dos veces WWF Champion.

John Cena conquistó su primer campeonato mundial el 3 de Abril de 2005, ante JBL en el PPV, WrestleMania 21, Cena retuvo el campeonato durante 280 días, durante su reinado el campeonato se volvió exclusivo de la marca RAW debido al Draft. Edge derrotó a Cena el 8 de Enero de 2006 en New Year’s Revolution tras canjear su contrato del Money In The Bank.

Pero John recuperó el título 21 días después en Royal Rumble 2006 y se convirtió en campeón de WWE por segunda vez en su carrera, esta vez el marine retuvo el título 133 días hasta que en ECW One Nigth Stand Rob Van Dam se lo arrebatara.

El 17 de Septiembre de 2006, Cena se volvió a convertir en campeón tras vencer a Edge en Unforgiven, en un TLC Match, esta vez Cena aguantó el título durante 380 días hasta que finalmente tuvo que dejarlo vacante debido a una lesión.

En Abril de 2009 Cena derroto a Chris Jericho, en Survivor Series y se proclamó por primera vez en su carrera campeón de los pesos pesados de WWE. Acumulando así un total de cuatro campeonatos mundiales de la empresa. 84 días después Edge vencería a Cena y le arrebataría el campeonato, pero solo 49 días después en WrestleMania XXV John se proclamaría de nuevo campeón tras derrotar a Edge y Big Show.

En Breaking Point 2009 John Cena se enfrentaría a Randy Orton por el campeonato en un “I Quit” Match, del cual Cena saldría victorioso, pese a esto Orton recuperó el campeonato en Hell In A Cell, 21 días después y también 21 días después Cena lo Recuperaría en Bragging Rights. Aumentando así el total de campeonatos mundiales de WWE a siete.

En Elmination Chamber 2010 Cena derroto a Sheamus, Orton, Triple H, Ted DiBiase y Kofi Kingston, convirtiéndose así en campeón mundial de WWE de nuevo, en esta ocasión lo perdió esa misma noche ante Batista. En WrestleMania XXVI Cena se volvió a proclamar campeón en su revancha ante Batista solo 35 días después.

En Extreme Rules 2011 John Cena derrotó al actual campeón Miz y a su amigo y compañero John Morrison y se convirtió en campeón mundial de nuevo, esta vez retuvo el campeonato durante 77 días hasta que lo perdió contra CM Punk.

El 22 de Julio de 2011 en RAW John Cena fue considerado campeón conjunto con CM Punk después de que este abandonara la empresa siendo campeón, finalmente en SummerSlam se enfrentaron ambos luchadores como campeones y fue Punk quien se llevó la victoria.

Tras el evento Alberto del Rio canjeo el MITB, y solo 35 días después lo perdió ante John en Nigth Of Champions.

En WrestleMania 29 John Cena venció a The Rock y se volvió a convertir en campeón aumentando la cifra a 11 campeonatos mundiales de WWE.

Ademas el 27 de Octubre de 2013 en Hell In A Cell se convirtió en campeón de los pesos pesados de WWE por tercera vez en su carrera tras vencer a Alberto Del Rio.

El 29 de Junio de 2014 Cena se enfrentó en el PPV, MITB contra Orton, Wyatt. Reings, Alberto, Sheamus, Kane y Cesaro, en un Ladder Match del cual salió victorioso, convirtiéndose otra vez en campeón.

Su último campeonato mundial de WWE llego en Royal Rumble 2017 donde se enfrentó y venció a Aj Styles, convirtiéndose asi en campeón mundial de la empresa por dieciseisava vez igualando asi a Ric Flair como máximos campeones mundiales de la empresa.