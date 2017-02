Confirmados los integrantes de la Elimination Chamber

Fuente: WWE.com

Elimination Chamber o Cámara de la Eliminación es un tipo de lucha en la que el ring está cubierto por cadenas y vigas pero es circular, en ella se alojan cuatro cámaras internas las cuales se abren desde el exterior para dejar salir a un participante que se encuentra esperando su turno. Para los que no estén muy al tanto de este tipo de lucha, participan 6 luchadores, dos de ellos empiezan fuera y despúes de un determinado tiempo van entrando los demás, 1 a 1. Los luchadores son eliminados vía conteo de tres o por rendición, a menudo hay luchadores eliminados antes de que salgan todos y el ganador es el hombre que ha sobrevivido sin ser eliminado.

El pasado martes, en el programa de SmackDown Live, el comisionado Shane McMahon hizo público los hombres que participaran en la cámara de la eliminación dentro de 2 semanas. En primer lugar, y como es obvio el actual campeón John Cena participará y pondrá en juego su recién estrenado décimosexto título mundial y que no le será nada fácil retenerlo. Junto al Marine, participará el último campeón de la WWE, AJ Styles que perdió su título este domingo ante John Cena en Royal Rumble. También estará Baron Corbin un hombre que ha ido de menos a más en la WWE y que hace presagiar que es uno de los favoritos para hacerse con el título. The Miz también hará acto de presencia en esta estructura y que después de mucho tiempo le llega la oportunidad por el título máximo de la compañía. El actual campeón Intercontinental, Dean Ambrose puede hacer historia y convertirse en doble campeón, un hito conseguido por muy pocos luchadores. Y, por último, "The Face of Fear" Bray Wyatt a quien dan como favorito para hacerse con su primer título mundial en la compañía, que sería culminar unos meses increíbles para el líder de los Wyatts.