Empieza el Road to WrestleMania

Foto: youtube.com/WWEFanNation

No es ningún secreto para los amantes del wrestling que el Royal Rumble es una noche especial. En este evento no solo se sabe que superestrella protagonizará el main event del evento magno del wrestling, sino que se da comienzo al camino hacia el mismo.

El pasado domingo, con la emisión de la trigésima edición de Royal Rumble, se inició el Road to WrestleMania 33. Este periodo que se da todos los años entre el final de enero y el principio de abril es clave para entender el año en la WWE. Durante este periodo se dan a conocer todos los combates del evento magno, se dan las mejores promos y marcan el año de las superestrellas que han realizado un gran Road to WrestleMania, un ejemplo fue el push que recibió el año pasado The Miz tras su gran papel en el micro en la rivalidad entre AJ Styles y Chris Jericho.

Aunque la fecha semioficial de salida al Road to WrestleMania se da en el Royal Rumble, en los últimos años este camino hacía el evento magno ha empezado, en algunas rivalidades, en Survivor Series. Un ejemplo de esto es lo que ha sucedido este año con Brock Lesnar y Bill Goldberg, los cuales empezaron su rivalidad en las fechas previas a Survivor Series y parece que va a acabar en WrestleMania 33.

Durante el fin de semana de Royal Rumble ya se empezó a plantar la semilla a algunas de las rivalidades que se pueden dar de cara a WrestleMania 33, como puede ser la de Roman Reigns contra The Undertaker, pues el luchador samoano eliminó al hombre muerto, o el Seth Rollins contra Triple H. Esta última rivalidad parecía segura tras la traición de Triple H a Rollins en Agosto, pero hasta NXT TakeOver: San Antonio no se ha revitalizado. A pesar de la ilusión de los aficionados de ver un combate y un rivalidad entre alumno y maestro, esta parece complicada tras la lesión de Seth Rollins que lo mantendrá alejado de los cuadriláteros durante ocho semanas, según Wrestling Observer.

Con WrestleMania en el punto de mira, el Road to WrestleMania es una de las épocas más importantes y bonitas del wrestling, pues cualquier mínimo detalle dentro de un show semanal puede ser utilizado dentro de las rivalidades. Dentro de está época del año van a tener lugar dos PPV, uno de SmackDown y otro de Raw. En los últimos años los PPV entre Royal Rumble y WrestleMania hasn sido considerados de transición, sin embargo esto se ha roto este año, pues SmackDown está preparando una Elimantion Chamber donde el título mundial estará en juego, algo que no ocurre desde 2014.

Las fechas clave del Road to WrestleMania 33

6 de febrero Brock Lesnar aparecerá en Raw 12 de febrero Elimination Chamber 2017 20 de febrero Brock Lesnar aparecerá en Raw 27 de febrero Brock Lesnar aparecerá en Raw 5 de marzo Fastline 2017 6 de marzo Brock Lesnar aparecerá en Raw 13 de marzo Brock Lesnar aparecerá en Raw 20 de marzo Brock Lesnar aparecerá en Raw 2 de abril WRESTLEMANIA 33

A las fechas en las que aparecerá Brock Lesnar hay que sumar las que aparecerá Bill Goldberg, el cual aparecerá para seguir su rivalidad contra The Beast.

Se suele decir que en la WWE te puedes esperar cualquier cosa, este dicho se hace más efectivo durante las semanas previas a WrestleMania.