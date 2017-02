Resultados Monday Night Raw: 6 de febrero

Foto: WWE.com

Mick Foley y Stephanie McMahon abren el programa dando la entrada a Samoa Joe. El luchador samoano sube al cuadrilátero vestido con un traje y se abraza con la hija de Vince McMahon. Stephanie le da la bienvenida por todo lo alto, al contrario de Foley. Foley y Stephanie discuten entre ellos, pero Samoa interrumpe. El luchador dice que en 18 años solo un hombre le ha abierto las puertas y le va a ser fiel. Tras esto Samoa firma el contrato y suena la música de Roman Reigns. Roman toma el micro y amenaza a Samoa Joe. Foley interrumpe a los dos y anuncia que esta noche Samoa Joe se enfrentará a Roman Reigns.

Bayley vs. Nia Jax

Bayley toma la iniciativa, pero no consigue derribar a la luchadora. Nia consigue conectar un par de golpes para tomar el control de la lucha. Bayley consigue conectar una Guillotina, pero no cambia el control del combate. Tras los anuncios Nia domina fácilmente sobre Bayley. Nia saca del ring a Bayley y la empieza a golpear contra la barricada. Nia se choca contra el poste del ring. Aparece Charlotte que distrae a Bayley. Nia conecta una Samoa Drop y consigue la cuenta de tres.

Victoria: Nia Jax por cuenta de tres.

Braun Strowman vs cuatro luchadores locales

Strowman consigue la victoria tras realizar la cuenta a tres luchadores a la vez, pues uno escapo en los primeros minutos. Strowman toma el micro y pide competencia. Strowman habla con Foley en los vestuarios y Foley le promete un que se enfrentará a Roman Reigns en Fastline.

Akira Tozawa vs. Drew Gulak

Gulak domina el principio del combate con varias llaves rápidas. Rozawa consigue darle la vuelta al combate durante unos segundos, pero es Gulak el que lleva casi todo el peso. Hurracarrana de la nada de Tozawa que expulsa a Gulak al ringside. Suicide Dive de Tozawa que controla el combate. Varias patadas de Tozawa y German Suplex para llevarse la victoria.

Victoria: Akira Tozawa por cuenta de tres.

Owens y Jericho salen al cuadrilátero de Raw con el micro en la mano. Los luchadores canadienses hablan entre ellos sobre lo ocurrido la semana pasada y lo que va a ocurrir esta noche. Jericho habla sobre la Super Bowl y anota a Tom Brady en The List of Jericho. Y2J habla de la posibilidad de un combate entre amigos en WrestleMania y Owens le dice que tiene razón que será el main event más grande de WrestleMania. Goldberg interrumpe a los canadienses y toma el micro. El veterano luchador amenaza a Owens y Jericho, los cuales le dejan hablar. Goldberg anuncia que acepta el reto de Lesnar del enfrentamiento den WrestleMania. Owens interrumpe para decir que el Lesnar vs Goldberg será el combate estelar de la cartelera alterna. Goldberg reta a un combate a Owens por el título en Fastlane. Jericho se molesta y trata de poner el nombre de Goldberg en la lista, pero el veterano luchador se adelanta y lo añade el mismo. Jericho acepta por su amigo la lucha en Fastline. Owens y Jericho discuten en el vestuario sobre lo que acaba de ocurrir.

Campeonato de Parejas de Raw: Karl Anderson & Luke Gallows (c) vs. Cesaro & Sheamus

Enzo Amore y Big Cass están en el ringside. Sheamus y Anderson comienzan el combate. Sheamus es quien lleva el dominio del combate al principio. Relevo en ambos equipos y acaban peleando Anderson y Cesaro. Antebrazos Europeos de Cesaro que interrumpe Gallows para que Anderson tome el control. Tras los anuncios, Cesaro trata de hacer el comeback, pero Anderson domina. Hot tag para Sheamus que limpia el ring. Relevo para Cesaro que saca del ring a Gallows. Gallows ataca a Enzo Amore y Big Cass a Gallows.

Victoria: Anderson y Gallows por descalificación tras el ataque de Big Cass.

The New Day (Big E & Xavier Woods) vs. The Shining Stars

La pelea empieza en los anuncios, New Day domina, The Shining Stars consiguen hacer el comeback. Llave conjunta de The Shinin Stars que siguen dominando sobre Xavier Woods con un Suplex. Entra Primo para seguir castigando a Woods con una Lanza en el esquinero. Woods se rehace y conecta una doble patada voladora. Relevos en ambos lados y Big E domina fácilmente. Midnight Hour de New Day y cuneta que llega a tres.

Victoria: New Day por cuenta de tres.

The Rock 'N' Roll Express serán introducidos al Salón de la Fama de la WWE.

Campeonato de Estados Unidos: Chris Jericho (c) vs. Sami Zayn

Antes del combate Jericho y Owens hacen las paces. Zayn golpea primero y toma el control de los compases iniciales del combate. Jericho tiene que escapar al ringside para poder darle la vuelta al combate. Zayn sorprende con un Crossbody y busca la Helluva Kick, pero no la puede conectar. Tras los anuncios Jericho domina sobre Zayn con un Lionsault. Zayn sorprende con Blue Thunder Bomb y la cuenta solo llega a dos. Zayn busca altura, pero Jericho lo impide y conecta The Walls of Jericho. Superkick de Owens y Codebreaker de Jericho sobre Zayn que recibe la cuenta de tres.

Victoria: Jericho por cuenta de tres. Jericho retiene el título de los EEUU.

Austin Aries entrevista a Neville. Aries anuncia un combate para 205 Live donde saldrá el nuevo retador número uno. Neville dice que no hay ningún competidor que le asuste. Cedric Alexander, Noam Dar, Gallagher, Nese y TJ Perkins interrumpen la entrevista. Perkins es el que toma la palabra, pero se da el brawl.

Neville, Tony Nese & Noam Dar vs. TJ Perkins, Jack Gallagher & Cedric Alexander

Nese y Gallagher empiezan a pelear. Neville roba el relevo y castiga a Gallagher. Relevos en los heels que castigan a Gallagher. Cabezazo de Gallagher y relevo en ambos lados. Perkins domina sobre Dar que trata de dar el relevo a Neville, el cual escapa a los vestuarios. Relevo para Cedric Alexander y Lumbar Check para conseguir la victoria.

Victoria: TJ Perkins, Jack Gallagher & Cedric Alexander

Roman Reigns vs. Samoa Joe

Samoa Joe ataca durante la entrada de Roman Reigns. Senton de Joen en el ringside y el árbitro baja a ver si Roman está bien. Suena la campana y Joe encierra en la esquina a Roman con varios golpes. Reigns expulsa del ring a Joe y lo estampa contra la barricada. Pele Kick de Joe que domina sobre el antiguo miembro de The Shield. Suplex de Joe y cuenta que solo llega a uno. Candado a la altura de la espalda de Roman Reigns. Intercambio de golpes que acaba ganando Roman que conecta un Flying Clothesline. Joe invierte una llave de Roman y aplica un Senton. Samoa Drop de Roman y cuenta que solo llega a dos. Roman aplica el Superman Punch y busca la Spear. Suena la música de Braun Strowman. Joe se rehace y aplica un Uranage para llevarse la cuenta de tres.

Victoria: Samoa Joe por cuenta de tres.

Strowman aplica un Running Powerslam a Roman sobre el ring. El castigo sobre Roman sigue en el ringside. Para acabar el programa Strowman aplica un Running Powerslam sobre la barricada.