Previa SmackDown Live: 7 de Enero

Foto: WWE.com

USA Network emitirá esta madrugada un nuevo show de la marca azul de World Wrestling Entertaiment, desde el Keyarena de Seattle, Washington, el último show antes del evento especial de pago por visión, Elimination Chamber, que se emitirá este domingo 12 de Febrero.

John Cena vs. Randy Orton con Bray Wyatt:

John Cena se enfrentará a Randy Orton en un combate en el que el campeonato no estará en juego, en este programa, el nuevo campeón mundial de WWE tendrá una gran prueba de fuego ante el ganador del Royal Rumble Match, antes de defender su campeonato el próximo domingo en Elimination Chamber, frente a cinco superestrellas del roster azul, un combate en el que Bray Wyatt estará en el ringside y habrá que estar muy atentos a una posible intervención del ¿ex miembro de “The Family Wyatt”?, Luke Harper.

Elimination Chamber; Campeonato por parejas de SmackDown:

Con Elimination Chamber a la vuleta de la esquina, suponemos que Daniel Bryan y Shane McMahon darán más detalles de esos dos combates dentro de la jaula de eliminación, en el que se defenderán en primer lugar el campeonato por parejas de la marca, los actuales campeones American Alpha (Jason Jordan y Chad Gable) defenderán su campeonato ante cinco tag teams mas, Rhyno y Heath Slater, The Ascension (Viktor y Konnor), Brezzango (Tyler Brezee y Fandango), The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) y The Vaudevillains (Simon Gotch y Aiden English).

Además de conocer quien serán los dos equipos que comenzaran el combate, sabemos que tendremos una lucha de seis contra seis, donde los actuales campeones harán equipo con Brezzango y Rhyno Slater, para combatir contra los Usos, los Vaudevillains y The Ascension.

Campeonato Mundial de Smack Down:

También se hablará del combate por el campeonato mundial de Smack Down Live, en el que el campeón John Cena se enfrentara en la cámara de la eliminación, a el ex campeón, Aj Styles, el actual campeón Intercontinental, Dean Ambrose, The Miz, el jefe de la familia Wyatt, Bray Wyatt y el lobo solitario, Baron Corbin.

Apolo Crews vs Dolph Ziggler:

Dolph Ziggler lleva unas semanas descontrolado, desde su cambio de “face” a “Heel” han sido muchas las superestrellas que han sufrido su ira, entre ellas Kalisto, Jerry “King” Lawler, quien recibió una superkick en su mismo segmento del programa cuando invito e intentó humillar a Dolph Ziggler y Apolo Crews.

En esta edición de SmackDown tendremos un careo entre el propio Dolph Ziggler y Apolo Crews en la que el último le pedirá explicaciones sobre sus actos, todo parece indicar que tendremos una lucha entre ambos luchadores, o quizás un tercer luchador intervenga en el cara a cara entre ambos.

Campeonato mundial femenino de SmackDown:

A menos de una semana del PPV, Elimination Chamber, Smack Down Live, no ha dado ninguna información sobre el tipo de combate en el que se enfrentaran la campeona femenina actual de la marca, Alexa Bliss y la retadora número uno al título, Naomi, quien tras varias victorias las últimas semanas ha conseguido la oportunidad titular que andaba buscando, hoy podría darse alguna información sobre este combate y podrían volverse a ver las caras en el ring, aunque en ese caso en el combate no estaría en juego el campeonato.