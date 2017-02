Resultados SmackDown Live: 7 de febrero

Foto: WWE.com

Daniel Bryan abre el programa. El gerente general de SmackDown toma el micro y trata de hablar pero el público no para de corear su nombre. Bryan habla de que la última vez que estuvo en Seattle fue para anunciar su retirada, pero que ahora se siente agradecido de poder ser gerente general de SmackDown. The Miz interrumpe y entra al cuadrilátero con el miro en la mano. Miz se burla de la retirada de Daniel Bryan, a lo que Bryan le responde con un chiste. El público se pone de lado del gerente de la marca azul impidiendo a Miz realizar su promo. Suena la música de Baron Corbin que toma el micro. El Lobo Solitario le dice a Miz que tiene que aprender a callarse. Miz trata de hacer un trato con Baron para realizar una alianza en Elimination Chamber. Aparece Dean Ambrose para reírse de los heels y prometer que será el nuevo campeón. AJ Styles se une y toma el micro para asegurar que los ha derrotado a todos y que lo único que le importa es recuperar el campeonato. Daniel interrumpe y anuncia una pelea entre los cuatro ahora mismo.

AJ Styles vs Dean Ambrose vs The Miz vs Baron Corbin

Miz trata de hacer una alianza con Corbin pero el Lobo Solitario no acepta. Amrose empieza dominando la pelea expulsando a todos los luchadores del ring. Ambrose prepara el Suice Dive, pero Corbin interrumpe y lo golpea contra los escalones metálicos. Corbin castiga a The Miz y a AJ Styles. The Miz se rehace y se quita del medio a Corbin y Ambrose para aplicar un DDT a AJ. Patadas al estilo de Daniel Bryan de The Miz sobre Ambrose y Styles, pero Ambrose impide la última. Tras los anuncios, Styles y Miz aplica un Doble Supersplex, mientras Corbin los lanza a todos en Powerbomb. Miz castiga a Styles, pero recibe un Deep Six de Corbin. Pele Kick de Styles sobre Corbin y busca el Styles Clash Miz, pero este lo invierte. Ambrose reaparece y domina el combate. Styles rompe la cuenta de Ambrose y conecta el Moonsault Reverse DDT, cuenta que rompe The Miz. Phenomenal Forearm a Miz y Maryse saca a Miz del ring. End of Days de Corbin sobre Styles y cuenta que llega a tres.

Victoria: Baron Corbin por cuenta de tres sobre AJ Styles.

Luke Harper hace una promo sobre que Randy Orton le ha robado a su familia. Harper dice que quiere que sienta dolor, que lo quiere lastimar.

Entrevista a Nikki Bella y a Natalya. Nikki dice que en el pasado han sido amagas, pero que ahora no puede perdonar todo lo que ha dicho Natalya. Por su parte la sobrina de Bret Hart dice que nunca ha sido su amiga y que en Elimination Chamber la va a castigar tanto que no va a haber maquilladores que le permitan lucir bien. Las dos luchadoras entre ellas sobre lo que ha ido sucediendo estas semanas. Durante el diálogo Natalya aprovecha para meterse en la vida personal de Nikki.

Dolph Ziggler vs Apollo Crews

Crwes ataca primero y domina los compases iniciales del combate. Ziggler sorprende con un Jumping DDT y busca la Superkick. Crews invierte la patada con un Roll Up y consigue que la cuenta llega a tres.

Victoria: Apollo Crews por cuenta de tres.

Tras el combate Ziggler ataca a Apollo y busca una silla. Sillazo de Ziggler a Apollo y aparece Kalisto. El luchador enmascarado busca La Salida del Sol, pero Ziggler invierte la llave.

Daniel Bryan habla con Ziggler en los vestuarios. Ziggler dice que puede vencer a ambos cunado quiera, por lo que Daniel anuncia que en Elimination Chamber se enfrentará a los dos luchadores a la vez.

Renee Young anuncia la firma de contrato de los combates femeninos de Eliminatiom Chamber. Mickie James y Alexa Bliss son las primeras en entrar, tras ellas entran Becky Lynch y Naomi. Renee dice que en Elimanation Chamber lucharán cuatro luchadoras de élite de SmackDown. James interrumpe y dice que las únicas luchadoras de élite son la campeona de SmackDown, Alexa Bliss, y ella, la seis veces campeona. James pide a Renee que se vaya y se dirige a Lynch para decirle que la división femenina se basa en lo que hizo ella en el pasado. James sigue hablando quitándole peso a la revolución femenina. Lynch toma la palabra para decir que respeta sus logros, pero que Elimanation Chamber la va a derrotar. Alexa interrumpe para alagar a James y meterse con Lynch. Antes de firmar el contrato se ríe de Naomi, la que le dice que le ha derrotado dos veces y habla sobre su sueño de descender el pasillo de WrestleMania como campeona femenina. Naomi ataca a Alexa y se da el brawl. Naomi y Lych salen victoriosas de la breve batalla.

American Alpha, Breezango, Heath Slater & Rhyno vs The Usos, The Ascension & The Vaudevillains

Gable y English empiezan el combate. English domina el incio del combate y busca altura, pero se equivoca. Gable le da el relevo a Jordan y realizan varias llaves conjuntas. Breeze roba el relevo y realiza junto a Fandango una llave conjunta. Tras los anuncios el equipo heel domina sobre Slater. Slater realiza un breve comeback, pero no consigue rehacerse.Hay tensión en el equipo heel y Rhyno toma el relvo. Todos los luchadores están en el ring. Tras un momento de caos American Alpha aplican dos German Suplex y Gable se lanza sobre los luchadores que se están en el ringside. Rhyno aplica el Gore a Konnor, rodillazo desde la tercera cuerda de Viktor y cuenta que llega a tres.

Victoria: The Usos, The Ascension y The Vaudevillains por cuenta de tres sobre Rhyno.

Se anuncia que Randy Orton y Luke Harper se enfrentarán en Elimanation Chamber.

John Cena vs Randy Orton

Bray Wyatt está en el ringside. Cena da el primer golpe y derriba a Orton, pero este se levanta rápidamente. Orton toma el control de la lucha con varios golpes a la cabeza de Cena. Orton saca a Cena al ringside y Orton aprovecha para golpear al campeón contra los escalones metálicos. Tras los anuncios Cena se prepara para el AA, pero Orton lo invierte. Cena echa al ringside y busca el AA sobre la mesa de comentarios, pero Orton invierte la llave con un Back Suplex sobre la mesa. Intercambio de golpes que acaba con la secuencia de movimientos finales de Cena y el AA, pero la cuenta solo llega a dos. DDT de Orton desde la tercera cuerda y RKO, pero la cuenta llega a dos. Ambos buscan el movimiento final y sin querer golpean al árbitro. STF de Cena sobre Orton que se rinde, pero al no estar el árbitro no vale. Bray Wyatt ataca a Cena y le aplica un Sister Abigail. Aparece Luke Harper y discute con Bray, pero le aplica el Discus Lariat. Orton busca el RKO sobre Harper, pero este lo impide y empuja a la Víbora hacia Cena que aplica un AA. Vuelve el árbitro y la cuenta llega a tres.

Victoria: John Cena por cuenta de tres.