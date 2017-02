Georges St-Pierre quiere volver a la UFC por la puerta grande

Georges St-Pierre // MMA fighting

El pasado viernes uno de los mejores peladores en la historia de la UFC, Georges St-Pierre, anunciaba al mundo su vuelta al octágono después de tres años. Tres largos años en el exilio tras su pelea con Johny Hendricks para el campeón de peso Welter más longevo de la historia. Ahora, después de varios intentos frustrados para su vuelta por posibles malas relaciones con el presidente, Dana White, GSP volverá a subirse a un octágono con varios retos y nombres sobre la mesa.

Su regreso, muy ligado a la falta de grandes peleadores de la compañía como John Jones, Brock Lesnar, Ronda Rousey o Conor McGregor, ha podido ser el condicionante para devolver al UFC a uno de sus luchadores más aclamados. Y es que en las oficinas del UFC ya empezaban a quedarse sin efectivos que pudiesen estar a las expectativas del PPV.

Este anuncio no se hacía oficial hasta el viernes y Dana White confirmó los rumores. La vuelta de GSP ya era una realidad. El presidente habló sobre ello y dejó caer alguno de los posibles hombres que podrían enfrentarse al ex campeón: “El oponente de GSP podría ser el ganador de la pelea entre Tyron Woodley y Stephen Thompson o Michael Bisping. Georges también ha hablado de pelear en las 155lbs. Él dijo que podría dar el peso pero no tengo ni idea de cuándo peleará, no tenemos nada pactado ni hemos hablado con nadie de esto”.

La primera opción, el ganador de la revancha entre Tyron Woodley y Stephen Thompson, que se volverán a ver las caras en UFC209, es una opción más que real ya que St-Pierre volvería a una pelea por el título en su campeonato, donde fue campeón defendiendo el título hasta en nueve ocasiones. Ambos contrincantes vieron con buenos ojos una posible pelea ante el canadiense.

Su segunda opción, Michael Bisping, actual campeón del peso medio, es el mejor colocado para el retorno de Georges. Pese a sus mil y una disputas dialécticas con el cubano Yoel Romero, Bisping no vería con malos ojos cambiar esa pelea por una que le aporte mayores beneficios económicos. “La única razón por la que hablo de GSP es porque él quiere pelear conmigo, y me ofrecieron pelear con él. Es la única razón por la que está en mi mente. Esto tiene una zanahoria colgando enfrente de mi cara con un valor de millones de dólares y llámame tonto pero yo quiero esa zanahoria. Quiero tener muchos millones en mi cuenta bancaria y los quiero por el bien de mi familia para que el día que me retire podamos vivir una buena vida”.

La tercera opción que ha salido a la luz, aunque parece imposible que llegue a suceder, sería una pelea ante el luchador más cotizado de la compañía, Conor “The Notorious” McGregor. Este combate le atrae mucho al entrenador del canadiense, Firas Sahadi, quien vería con buenos ojos una pelea entre su pupilo y el irlandés. Pese a ello, esta idea, hoy por hoy, es imposible que suceda y es que McGregor tiene fijada su vista en una pelea de boxeo con el ya retirado, Floyd Mayweather.

Son muchas las opciones y muchos los rivales que pueden enfrentar a una de las mayores estrellas que nos ha regalado la UFC, y verle de nuevo en un octágono es un aliciente para buscarle el mejor rival posible. Seguro que el señor Dana White y el equipo de St-Pierre se han puesto manos a la obra para dar al público el mayor espectáculo posible.