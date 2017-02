Nikki Bella: “Fearless Nikki”

Google Plus

Stephanie Nicole Garcia-Colace (21 de noviembre de 1983) más conocida como Nikki Bella por los aficionados al wrestling es una de las mujeres que serán Hall of Fame en el futuro. Nikki posee el reinado más largo de la historia con el cinturón de femenino de la WWE portando por 301 días. Normalmente se suele asociar su nombre al de su hermana Brie Bella, además es la novia de una de las caras de la empresa, John Cena.

Nikki comenzó su carrera en la WWE en el año 2007, cuando firmó por la compañía de desarrollo Florida Championship Wrestling, tras un año en la FCW, Nikki y Brie fueron ascendidas al roster principal de la compañía de Vince McMahon. Durante su primer año en la compañía Nikki ejercía de doble de su hermana Brie permitiendo ganar muchas luchas al intercambiarse en medio del combate. Cuando la trampa fue descubierta las dos luchadoras empezaron un feudo con Natalya y Victoria.

En el año 2009 ejercieron de managers de Los Colons, los cuales empezaron un feudo con John Morrison & The Miz. En este feudo se produjo la primera separación de las hermanas que acabo con un combate entre ambas el 31 de marzo, con victoria para Nikki.

En los años consiguientes Nikki vago por las diversas marcas de la WWE, sin más pena ni gloria. En 2011 Nikki tuvo su primer opción para conseguir el título, pero cayó derrotada ante Eve Torres, tras esto fue su hermana la que conquistó el título. Durante el reinado de Brie, Nikki volvió a ejercer el papel de doble de su hermana, lo que permitía a Brie retener el título en varias ocasiones. En el camino hacia WrestleMania XXVIII Nikki y Brie se volvieron a separa para apoyar a John Laurinaitis y Theodore Long, Nikki apoyo al equipo Long el cual salio derrotado. Tras esta derrota, Nikki se lanzó a por el título de la mariposa, consiguiendo por primera vez el cinturón femenino el 23 de abril al derrotar a Beth Phoenix en un Lumberjill Match. El primer reinado de Nikki duró seis días, pues la siguiente semana perdió el campeonato contra Layla. Tras perder el cinturón Nikki decidió probar suerte en la escena independiente.

En 2013 volvió a la compañía de Vince McMahon para realizar el gimmick con el que empezó en el wrestling, es decir de acompañante de un tag team. Con el estreno de Total Divas, Nikki empezó a coger protagonismo, llegando a tener luchas titulares, sin conseguir el título, además de ganar el Slammy Awards de Diva del año.

El año 2014 de Nikki Bella se recordará por involucrarse en la storyline de su hermana y Daniel Bryan con The Authority. Nikki al principio se puso de lado de su hermana, pero en SummerSlam realizó un turn heel atacando a su hermana. Con este turn Nikki empezó una rivalidad con Brie que llevo a promociones más controvertidas de Nikki donde llegó decir que no tenía hermana. La rivalidad entre las dos las llevo a un combate en Hell in a Cell, el cual ganó Nikki, provocando así que Brie pasase a ser su asistente personal durante 30 días. Con Brie como ayudante, Nikki se convirtió en la cara de la división femenina de WWE ganando por segunda vez el cinturón de la mariposa en Survivor Series al derrotar a AJ Lee.

Nikki portó el cinturón durante gran parte del 2015 siendo la campeona durante la conocida Revolución de las Divas, en la que Sasha Banks, Charlotte Flair y Becky Lynch subieron al main roster. Nikki fundó el Team Bella junto a su hermana Brie y a Alicia Fox, con este equipo trato de enfrentar a los equipos que llevaban el peso de la revolución femenina, Team PCB (Paige, Charlotte y Becky Lynch) y Team Bad (Sasha Banks, Naomi y Tamina). La rivalidad entre los tres equipos acabó con la victoria del Team PCB y con el nombramiento de Charlotte como la aspirante al título que aún portaba Nikki. Durante la rivalidad con Charlotte, Nikki supero el récord de AJ Lee de más días con el cinturón de la mariposa, convirtiéndose así en la luchadora que más tiempo seguido ha portado el título con 301 días. En Night of Champions, Nikki perdió el título contra Charlotte y desapareció de la escena titular.

Nikki se perdió el final de 2015 y gran parte del inicio de 2016 por culpa de una lesión de cuello. Por culpa de esta lesión, la luchadora de San Diego se perdió el último combate de su hermana, WrestleMania 32, sin embargo apareció en la celebración de la victoria.

En SummerSlam de 2016 Nikki reapareció sobre los cuadriláteros para ser parte de SmackDown. A pesar de actuar como heel durante la lucha de SummerSlam, rápidamente realizó un turn face entrando en rivalidad con Carmella. Tras acabar la rivalidad con la exluchadora de NXT, Nikki empezó una nueva rivalidad con Natalya, la cual aún perdura hasta el día de hoy.

Muchos son los rumores que dicen que en WrestleMania 33 Nikki Bella se retirará y que su última lucha será un combate por parejas mixto. EN este combate se enfrentaría Nikki y John Cena, su novio, contra The Miz y Maryse.

Movimientos finales:

Rack Attack 2.0

Rack Attack, tuvo que dejar de hacerlo por la lesión de cuello.

Fearless Lock

Bella Buster