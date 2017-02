La reivindicativa y polémica dama del ajedrez

La Campeona del Mundo de Ajedrez Hou Yifan durante una partida Foto by:ChessBase

Hou Yifan comenzó a jugar al ajedrez con tres años y a los diez se mudó a Pekín para estudiar en el Centro Nacional de Ajedrez. Debutó en el Campeonato Mundial Femenino a los 12 años y a los 14 años se convirtió en la Gran Maestro más joven del mundo y en la Gran Maestro femenina más joven de la historia. Tras diversos títulos y campeonatos ganados, a los 16 años derrotó a su compatriota china Ruan Lufei y se convirtió en la Campeona del Mundo más joven de la historia. En 2011 perdió el título pero lo recuperó y en 2016 ganó a la ucraniana Mariya Muzychuk y volvió a convertirse la reina mundial y actual del ajedrez.

Pero las últimas decisiones que ha tomado la reina en ciertos torneos han dejado sorprendidos a los ajedrecistas. En el torneo de Gibraltar, en una partida contra Babu Lalith, Hou realizó unos primeros movimientos impropios de la campeona mundial de ajedrez, provocando que casi le derrotaran con un mate llamado “el mate del loco” y finalmente abandonó en tan solo cinco jugadas.

Tras dejar atónitos a todos sus fans y seguidores del ajedrez, concedió una entrevista en la que pedía disculpas a sus seguidores y justificaba su reacción argumentando que se había sentido disgustada o inconforme desde el comienzo del torneo, ya que siete de las rondas que había jugado le habían emparejado con mujeres y creía que esto no era casualidad siendo un torneo mixto.

Por otro lado, árbitros de la FIDE han argumentado que el sistema de emparejamiento se realiza a través de programas informáticos fiables y que se puede demostrar con una aplicación técnica llamada JaVaFo. En este enlace aparece la explicación de cómo funciona dicho programa de la mano del árbitro internacional y miembro de la comisión de emparejamiento de la FIDE Mikel Larreategi:

https://erral.wordpress.com/

Pero ahí no acaba todo. Actualmente está teniendo lugar el Campeonato del Mundo de Ajedrez femenino 2017 en Irán. Y Hou Yifan no está presente. Ella misma decidió no participar, ya que se exigía que las mujeres llevarán hiyab durante toda su estancia allí y argumentando el derecho de decidir de las mujeres, ella se desmarcó y rechazó la participación. Eso desató toda clase de polémica; algunos defendían que era parte de una tradición cultural y otros no veían necesario que las participantes tuvieran que hacer uso del hiyab.

Sea como sea, Hou Yifan se ha mostrado muchas veces insatisfecha con la organización de los torneos y campeonatosde la FIDE. Ella cree que el circuito está mal organizado y el hecho de que el torneo por eliminatorias pueda decidir la campeona del mundo no es justo y es algo así como la lotería. 64 jugadoras, se juega a dos partidas y si pierdes la primera tienes muchas posibilidades de quedar eliminada. Esto puede ocurrir en las cinco eliminatorias antes de llegar a la final.Ella considera que este tipo de torneo no refleja la competición entre las jugadoras con Elo más alto, ya que pueden caer eliminadas muy pronto.

Debido a su desacuerdo, se ha desmarcado del Campeonato Mundial y del Grand Prix, por lo tanto no podrá revalidar el título de Campeona Mundial femenina de ajedrez.