Finn Bálor estará en WrestleMania

Foto: instagram.com/finnbalor/

Finn Bálor llega a la recta final de la pesadilla que comenzó en SummerSlam y que lo ha mantenido alejado de los cuadriláteros por más de seis meses. El excampeón de NXT y primer portador del título universal de la WWE afronta la recta final de la lesión que se produjo en su combate en SummerSlam. En “El evento más grande del verano”, Bálor peleó contra Seth Rollins en el combate que coronó al primer campeón universal de la WWE, en medio del combate, Bálor cayó mal contra la barricada produciéndose así una dislocación del hombro, aunque después se descubrió que Bálor también tenía un desgarro en el labrum superior. Las primeras informaciones decía que Bálor estaría entre cuatro y seis meses de baja, sin embargo el luchador irlandés empeoró de su lesión y se ha alargado hasta los siete meses.

Los rumores de la vuelta de “Demon King” han estado a la orden del día, muchos fueron los rumores que decían que Bálor participaría en la batalla real de Royal Rumble, sin embargo esto no fue así. La WWE ha anunciado que Balor participará en los eventos en directo que tendrán lugar el 10, 11 y 26 de marzo, por lo que su vuelta a los cuadriláteros se dará a principios de marzo. Con este calendario la participación del Rey Demonio en el evento magno de este año, WrestleMania 33, parece segura, lo que aún no se sabe en que tipo de combate participará. Bálor no tuvo su oportunidad de revancha por el título universal, pues tuvo que dejar vacante el título al día siguiente de obtenerlo.

A pesar de estar siete meses fuera de cuadriláteros, Bálor no se ha alejado de la compañía. El luchador irlandés fue el anfitrión del torneo del Reino Unido que se realizó en enero. Además ha realizado apariciones en luchas de circuitos independientes de lucha, aunque solo para realizar promociones. En las últimas grabaciones de NXT, Bálor apareció para realizar el salve a Nakamura.