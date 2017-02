Resultados Monday Night Raw: 27 de febrero

Google Plus

El programa abre con la música de Goldberg, que hace su entrada al ring. La leyenda toma el micro y habla sobre la promo que realizó la semana pasada Kevin Owens. Goldberg promete al público de Greenbay que en Fastlane se convertirá en campeón universal. Owens sale con el micro en la mano. El luchador canadiense dice que está contento de ver a Goldberg y le dice que él también hizo una promesa en el pasado y habla sobre todas las rivalidades que tuvo en el pasado y que ganó. Owens sigue su promo con las típicas palabras de Goldber, ”You are the next”. Goldberg responde e invita a Owens al ring, sin embargo el luchador canadiense no acepta la pelea.

New Day hace su entrada. Los tres luchadores realizan una promo sobre sus planes de hacer helado. The Shining Star interrumpen. Big E interrumpen la entrada de Shining Star, para decir que se han equivocado, haciendo una parodia de los Oscars 2017. Finalmente son Rusev y Jinder Mahal los que se enfrentarán a New Day.

The New Day vs Rusev & Jinder Mahal

Jinder y Xavier empiezan el combate. Woods domina fácilmente y le da el relevo a Big E. Tras los anuncios, Rusev domina sobre Woods. Suplex Cruzado de Rusev y relevo para Jinder que castiga con un rodillazo a Woods. Nuevo relevo para Rusev que encierra en la esquina a Woods. Xavier reacciona y le da el relevo a Big E y Rusev a Jinder. Hot tag de Big E que acaba con un Slam. Woods toma el relevo, mientras que Jinder golpea a Big E. Crossbody de Woods, Rusev rmpe la cuenta. Lana pelea con Kofi en el ringside y Rusev baja para apoyar a su mujer. Roll Up de Xavier sobre Jinder y cuenta que llega a tres.

Victoria: New Day por cuenta de tres.

Enzo y Cass hablan en los vestuarios sobre la posibilidad de ganar los campeonatos por parejas. Enzo se muestra muy excitado, por lo que Cass trata de que se relaje.

Cesaro y Sheamus hablan tras bastidores y son interrumpidos por Samoa Joe. Joe increpa a Cesaro y lo reta a un combate.

Foley habla con Stephanie McmMahon, la cual se disculpa con él. Stephanie habla del pasado de Foley y concluye que cada vez se convierte en un tipo más débil.

Akira Tozawa vs Noam Dar

Antes del combate Kendrick ha grabado un mensaje sobre su rivalidad con Tozawa.

Tozawa golpea primero y domina con un Senton. Alicia Fox distrae a Tozawa y Dar le da la vuelta al combate. Tozawa se rehace y se lanza al ringside. German Suplex con pin de Tozawa y cuenta que llega a tres.

Victoria: Tozawa vía cuenta de tres.

Brian Kendrick ataca por la espalda a Tozawa y toma el micro. Kendrick dice que esa es la lección número tres, tener ojos en la espalda aunque el combate haya acabado.

Foley se encuentra con Joe en el vestuario. Foley dice que Joe es la marioneta de Triple H, a lo que responde que él hace lo que quiere. Foley le anuncia que tiene un combate esta noche contra Cesaro.

Aparecen Charlotte y Dana Brooke en el cuadrilátero. Charlotte toma la palabra para hablar sobre lo ocurrido la semana pasada. La hija de Ric Flair dice que Bayley ha tenido a todo el mundo engañado e increpa a la actual campeona femenina de Raw. Bayley interrumpe la promo de Charlotte. Bayley dice que la ha derrotado tres veces y señala al cartel de WrestleMania para decir que su nuevo sueño es entrar al evento magno como campeona femenina de Raw. Charlotte dice que recuperará su título y Sasha Banks interrumpe. Sasha se suma a la discusión que acaba cuando Sasha recuerda que tienen una pelea. Charlotte anuncia que su compañera es Nia Jax.

Bayley & Sasha Banks vs Charlotte & Nia Jax

Sasha y Nia empiezan la pelea. Nia domina sobre Sasha que da el relevo a Bayley. Nia domina sobre Bayley que consigue dar un par de golpes, pero no cambia las tornas del combate. Relevo para Charlotte y el equipo face consigue tomar el control del combate. Bayley expulsa del ring a Charlotte y aplica un Belly to Bayley a Dana Brooke. Tras los anuncios, Nia y Sasha pelean en el ring. La luchadora samoana domina fácilmente sobre la excampeona. Relevos rápidos en el equipo heel que falla varias llaves y a Sasha le da tiempo a dar el relevo a Bayley. Relevo para Nia que domina sobre Bayley. Sasha busca sorprender con un Crossbody, pero Nia la atrapa en el aire y la lanza contra Bayley. Leg Drop de Nia sobre Bayley y cuenta que llega a tres.

Victoria: Nia Jax & Charlotte por cuenta de tres.

Braun Strowman habla con Foley. Strowman pide un contrato con Roman Reigns porque no se fía de Roman.

Luke Gallows vs Big Cass

Gallows aplica una Superkick de inicio y toma el control del combate. Cass reacciona y toma el control de la lucha con un Suplex Cruzado. Empire Elbow de Cass , que se distrae cuando Anderson ataca a Enzo en el ringside. Enzo hace el comeback y Cass aplica una Big Boot sobre Gallows. Cuenta que llega tres.

Victoria: Big Cass por cuenta de tres.

Sheamus vs Titus O'Neil

Antes de que suene la campana, Titus ataca a Sheamus. Suena la campana y Titus ataca. Brogue Kick de la nada de Sheamus y cuenta que llega a tres.

Victoria: Sheamus por cuenta de tres.

Corey Graves está en el ring para entrevistar a Seth Rollins. Rollins hace su entrada cojeando y con una muleta. Graves le pregunta por la rodilla y Seth le dice que está bien, pero que se siente muy mal llegando a pensar que igual se merece esta lesión, pues en el pasado sacrifico muchas cosas para conseguir el primer campeonato mundial. Graves le pregunta sobre si se va a perder WrestleMania. Rollins se piensa la pregunta y dice que no parece que los doctores le vayan a dar de alta antes de WrestleMania. Aparece Triple H que le da la bienvenida, aparece Samoa Joe. Triple H le dice que no va a estar en WrestleMania. Triple H sigue su promo diciendo que él hizo todo y Rollins lo falló. Triple H le dice a Rollins que ahora es el pasado y que salve lo poco que le queda y que no vaya a WrestleMania, pues si va a WrestleMania será la última cosa que hará sobre WWE y su ring. Rollins llama Trilpe H y le dice que estará en WrestleMania y le jurá que que si es lo último que hará, también será lo último que hará Triple H.

Big Show vs The Shining Stars

Los luchadores de Shining Stars tratn de hacer equipo para acabar con Show, pero no pueden. Show domina sobre los dos y aplica un Chokeslam a Primo

Victoria: Big Show por cuenta de tres.

Tony Nese y Neville hablan en los vestuarios sobre su pelea. Neville dice que le va a recordar a Gallagher porque es el rey de los cruceros.

Neville & Tony Nese vs Jack Gallagher & TJ Perkins

Neville y TJ Perkins comiezan, TJ golpea primero, pero es Neville quien domina. Relevo en ambos equipos y Gallagher domina. Detonation Kick de TJ sobre Nese y Dropkick de Gallagher sobre Nese. Llave de rendición de Gallagher sobre Nese, Neville tiene la oportunidad de romper la llave pero no lo hace y Nese se rinde.

Victoria: TJ Perkins & Gallagher por sumisión.

Sasha Banks y Bayley hablan en el vestuario. Bayley dice que Charlotte tiene algo guardado para el domingo, a lo que Sasha le responde que ella estará en su esquina. Stephanie aparece para decir que deje de preocuparse por Bayley y se preocupe de si misma, pues le va a poner un combate contra Nia Jax.

Samoa Joe vs Cesaro

Samoa Joe ataca primero, pero es Cesaro el que domina los compases iniciales con un Crossbody. Samoa hace el comeback atacando la pierna de Cesaro. Tras los anuncios, Joe domina sobre Cesaro, sin embargo, Cesaro sorprende con un Suplex. El luchador suizo domina sobre Joe con varios Antebrazos Europeos. Joe hace el comeback y aplica el Uranagi para llevarse la victoria.

Victoria: Samoa Joe por cuenta de tres.

Samoa Joe es entrevistado tras el combate. Joe dice que ha venido a Raw para herir a las personas. Joe dice que no importa lo que hayan hecho antes, lo buenos que sean, cuánto los aprecie el público. Suena la música de Sami Zayn. Zayn ataca a Joe y entra el equipo de seguridad para separarlos. Se zapan del equipo de seguridad y Zayn se lanza sobre Joe. Finalmente los equipos de seguridad los separan.

Foley anuncia la firma del contrato entre Roman Reigns y Braun Strowman. Strowman hace su entrada, toma el micro y le dice a Foley que su papel ya ha acabado. Strowman le dice a Foley que ya no es el hombre que solía ser. Foley dice que lo tienen que respetar como leyenda o se atendrá a las consecuencias. Roman hace su entrada y antes de llegar al ring ataca a Strowman. Superman Punch de Roman, pero Strowman domina fácilmente. Los dos luchadores pelean entre el público. Nuevo Superman Punch de Roman que aplica una Spear sobre Strowman y rompe la barricada. Roman sube al ring y aplica un nuevo Supeman Punch. Strowman lanza a Roman contra el esquinero y rompe una de las cuerdas del ring. Roman se levanta y firma el contrato.