Impact Wrestling pierde a sus grandes estrellas

Fuente: planetawrestling.com

A principios de año, Jeff Jarret llegó a un acuerdo con Anthem Media. Jeff Jarret es uno de los dos fundadores de TNA, junto a su padre. Sin embargo, tras los años empezó a perder importancia. Después de que Dixie Carter entrara en la compañía, Jeff abandonó la compañía en 2013.

Pues bien, tras esto y con las renovaciones pendientes de Drew Galloway y de los hermanos Hardys, Jeff y Matt se auguraban un futuro complicado para la empresa y para estos luchadores. La situación de la que más se ha hablado estas últimas semanas, es la de Jeff y Matt Hardy, dos de los luchadores más importantes de la empresa. Pues bien, en diciembre se habló de que los hermanos ya habían renovado, aunque no de manera oficial. Pero, los contratos no llegaban y los Hardys llegaron a impacientarse hasta tal punto que se enfadaron con la empresa poniendo en duda su renovación que en diciembre era un trato más o menos cerrado. Esta semana, se ha llegado al triste desenlance para la empresa de wrestling, pues Matt y Jeff han decidido no renovar su contrato. No se sabe que va a pasar con el gimmick de ellos dos (Broken Matt, Brother Nero, Broken Universe), ya que es propiedad intelectual de Impact como viene reflejado en su contrato. Muchos son los rumores del siguiente paso de los Hardys, de si van a seguir luchando por los títulos por parejas de otras empresas o de si harán su esperado regreso a la WWE. Tampoco hay novedades sobre si aparecerán en el programa de esta semana de Impact y de si van a perder los títulos por parejas.

El que también ha dejado la compañía es Drew Galloway, otro ex-WWE y uno de los luchadores más importantes durante este 2016 en Impact. Galloway anunció su salida por su cuenta de Twitter, donde agradeció a la compañía su estancia en la empresa. En principio, se mantendría como luchador independiente trabajando en ENVOLVE y WCPW.

Pero, la salida de Maria y Mike Bennet si que ha sido sorpresa, ya que ambos renovaron hace poco más de una semana. Según se ha informado, el matrimonio no estaría a gusto con la salida de Billy Corgan de TNA, por lo que la relación con la nueva directiva es más tensa que nunca y eso parecer ser que ha originado su salida. Hasta ahora no se ha comentado nada de su posible destino.