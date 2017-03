The Miz: “Soy el eterno underdog de la WWE”

Foto: WWE.com

Trece años en la WWE, una vez campeón del mundo, seis veces campeón intercontinental, dos veces campeón de los EEUU, seis veces campeón por parejas, portador del Money in the Bank y main event en WrestleMania 27, un palmarés que cualquier luchador del mundo quisiera tener y que tiene The Miz. El luchador de Ohio es una de las piezas claves de la WWE y por mucho tiempo es uno de los seguidos por los fans, ya sean porque lo odian o porque lo aman. The Miz es un luchador que no deja indiferente a nadie, teniendo su punto fuerte en el manejo del micrófono. WrestleMania se acerca y debido a esto la WWE está realizando call conferences con diversos luchadores tanto del roster principal como de NXT. El primer luchador en realizar esta conferencia fue The Miz.

WWE.com

A falta de tan solo un mes para que llegue WrestleMania muchos son los rumores que afirman que The Miz luchará en un combate mixto, sin embargo el propio luchador anunció en la conferencia de prensa que “aún no se lo que voy a hacer en WrestleMania 33”. Pocas horas después de la conferencia, tuvo lugar el programa de SmackDown, donde se dio a indicar que el combate mixto entre John Cena y Nikki Bella contra Maryse y The Miz se puede dar. Miz fue preguntado por esta cuestión horas antes negando que se pueda dar por la situación de su mujer: “Maryse no ha estado en el ring desde hace seis o siete años, todo dependerá de lo que diga mi mujer si quiere volver o no”. El inicio de esta rivalidad tuvo lugar en Elimination Chamber y en un episodio posterior de SmackDown, cuando Cena eliminó a The Miz de una batalla real y este entró de nuevo para eliminarlo. Miz admitió en la conferencia de prensa que hizo esto porque “me había quitado dos oportunidades”.

The Miz está teniendo una rivalidad constante con el mánager general de SmackDown, Daniel Bryan. A pesar de esta rivalidad, parece muy difícil que un combate entre ambos se pueda dar pues Daniel Bryan esta retirado tal y como dijo The Miz en la conferencia “no creo que Daniel Bryan vuelva del retiro para enfrentarme". Esta rivalidad aumenta cada vez que The Miz utiliza alguno de los movimientos característicos de Bryan sobre el cuadrilátero algo que hace para “demostrarle que los puedo hacer mejor que él”, según el propio Miz. La rivalidad con Daniel Bryan no solo se ha dado en SmackDown, pues ya viene desde la época en la que Daniel Bryan estaba en NXT y era el rookie de The Miz.

WWE.com

The Miz es uno de los luchadores más veteranos en la WWE y las cosas han cambiado desde que debutase en 2004 tal y como él reconoce “todo es muy diferente desde que llegue”. Tras más de 13 años sobre los rings de la compañía de Vince McMahon, The Miz ha sido considerado por los fans como un luchador underdog, es decir, un luchador con pocas posibilidades de conseguir algo grande. El propio Mike Gregory, nombre real de The Miz, cree que el es un underdog: “Soy el eterno underdog de WWE” afirmó durante la conferencia. Siendo uno de los luchadores más veteranos, Miz reconoció que no es el tipo adecuado para dar consejo a los nuevos. En la carrera del luchador uno de los momentos más importantes es cuando fue main event en WrestleMania 27, el mismo aseguró que este es uno de sus combates favoritos, pero también destacó sus últimos combates con Ziggler.

The Miz fue uno de los grandes beneficiados con la división de marcas que realizó este verano la compañía. El propio luchador lo reconoció en la conferencia “SmackDown Live es la razón por la que he sido tan importante este año”. Para muchos fans la marca azul está superando a su competidor, Raw, en muchos aspectos, algo que también comparte Mike: “Creo que la gente acierta cuando dice que SmackDown Live es mejor, realmente lo es” afirmó el luchador de Ohio. A pesar de las palabras de alago para SmackDown, The Miz aseguró que no habría problemas si lo cambian a Raw.

Mike hablo sobre sus recuerdos de cuando era niño: “The Ultimete Warrior era mi luchador favorito”, reconoció el luchador. Además habló sobre los WrestleMania que él veía en el pasado: “recuerdo ver The Rock contra Austin en el main event. Recuerdo cuando era niño y amaba la WWE, WrestleMania. Era un fan de la WWE”, reconoció Mike.

En plena época de Road to WrestleMania se están dando a conocer los nombres que serán introducidos en el Hall Of Fame este año, Mike anunció que será introducido en el futuro porque “he hecho todo en la WWE, tengo una carrera de Hall Of Fame”. The Miz asumió que quiere ser recordado como se recuerda a Ric Flair.

Para culminar la conferencia, The Miz dedicó unas palabras en español a los aficionados, tras esto aseguró que “WrestleMania va a ser awesome”.