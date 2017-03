La redacción opina: WWE Fastlane 2017

Google Plus

Foto: WWE.com

Las superestrellas de Raw se desplazan hasta el BMO Harris Bradley Center de Milwaukee, WI, para el último evento antes de WrestleMania. A tan solo 27 días del evento magno, Raw celebra su último PPV con ocho luchas pactadas, una de ellas en el kick off.

Kick-Off: Rich Swann & Akira Tozawa vs The Brian Kendrick & Noam Dar

WWE.com

Rubén Pueyo: Combate de relleno, protagonizado por algunas de las superstars de 205 Live, división que no acaba de arrancar en WWE. A mi parecer solo Brian Kendrick llega al nivel requerido para ser superstar del roster principal, aunque en un futuro Rich Swann podría mejorar. Noam Dar y Brian se llevaran la victoria.

Diego Del Val: Combate de relleno como ya es habitual en el KickOff. Imagino que Kendrick y Noam Dar se harán con la victoria.

Óscar García: Combate de siete minutos como mucho. Ganarán los faces con una cuenta sobre Dar.

Fernando Murillo: Al ser un combate de Kick-Off no espero mucho e imagino que ganarán los faces, lo más probable es que Tozawa cubra a Dar. A pesar de que esto sea lo más probable quiero que gane el equipo heel.

Sasha Banks vs Nia Jax

WWE.com

Rubén Pueyo: Como ya dije en la previa de Royal Rumble deseo que gane Sasha Banks, aunque creo que volverá a suceder lo mismo y Nia se lleve la victoria.

Diego Del Val: No es la primera vez que Nia ha vencido a Sasha Banks y el domingo sobre el papel parte con ventaja, pero sería dejar a la jefa en una mala situación, así que espero una victoria de Sasha Banks de cara a WrestleMania.

Óscar García: Sasha podría ganar, pero no por cuenta de tres. Sasha se merece rencontrarse con la victoria en un PPV, aunque no quiero que sea por cuenta de tres, pues entonces entierras a Nia.

Fernando Murillo: Tengo la corazonada de que Sasha va a ganar. La Jefa lleva mucho tiempo sin conseguir una victoria en un PPV y tiene que salir de Fastlane reforzada de cara a WrestleMania. La victoria de Sasha no va a ser por cuenta de tres, pues entonces enterraría a Nia.

Sami Zayn vs Samoa Joe

WWE.com

Rubén Pueyo: Quiero y deseo que gane Samy Zayn, obviamente porque desde la lesión de Rollins no quiero ver a Samoa ni en pintura. Espero que sea un gran combate como se nos ha intentado mostrar. Siendo objetivo debería de ganar Samoa.

Diego Del Val: Samoa ha irrumpido en la compañía con una ola de destrucción. Sami Zayn no parte con ninguna posibilidad ante Samoa Joe, así que Samoa conseguirá una victoria para escalar posiciones en la marca roja de la WWE.

Óscar García: Un combate que se puede robar el show fácilmente. Para mi el favorito es Joe pues tiene que debutar en un PPV con buen pie.

Fernando Murillo: Tengo muchas esperanzas puestas en este combate. Para mi es el mejor combate de la cartelera y va a ser capaz de robar el show si les dan tiempo. No tengo un favorito claro, pero si tengo un sueño sobre este combate. Quiero que Finn Balor reaparezca para formar una triple amenaza de cara WrestleMania para que así aumente el nivel luchístico del evento magno que parece muy bajo de momento. Si tengo que elegir entre Zayn o Joe, creo que ganará Joe.

Roman Reigns vs Braun Strowman

WWE.com

Rubén Pueyo: Gran combate, muy parejas ambas superestrellas, esta rivalidad lleva mucho tiempo gestándose y no creo que acabe aquí, creo que ganará Roman dado a que Vince tiene puestas grandes esperanzas en él, aunque podría pasar cualquier cosa.

Diego Del Val: Braun está imparable, y ni Roman Reigns es capaz de pararlo. En las últimas semanas The Guy ha sucumbido una y otra vez ante Strowmann, por lo que no creo que consiga la victoria pero si que dará guerra y no será un combate más o menos plácido para Braun Strowmann. Posible aparición de Undertaker al final del combate para preparar su combate contra Reigns en WrestleMania.

Óscar García: Habrá una aparición especial. Braun le dará una paliza a Roman, pero será el samoano el que gane, pues The Undertaker aparecerá para vengarse de la eliminación de Royal Rumble.

Fernando Murillo: Tenía pocas esperanzas puestas en este combate, pero las buenas actuaciones de Strowman en las últimas semanas han hecho que aumenten. Creo que Strowman destrozará a Roman, pero que este ganará por la intervención de The Undertaker.

WWE Cruiserweight Championship: Neville (c) vs Jack Gallagher

WWE.com

Rubén Pueyo: Victoria fácil para Neville, Gallagher está en pleno auge pero no es su momento todavía.

Diego Del Val: Nuevo aspirante para el campeonato crucero, aunque considero que no tiene el nivel para vencer a Neville y convertirse en el nuevo campeón crucero de la compañía, por lo que imagino que Neville retendrá.

Óscar García: Debe de retener Neville y perderlo en WrestleMania ante una superestrella de gran calibre. Mucho se está rumoreando sobre que Austin Aries pueda enfrentar a Neville por el título en WrestleMania

Fernando Murillo: Neville me está dejando mucho que desear como campeón. Se empezó mostrando dominante, pero no lo ha sido en ningún momento. Me gustaría que retuviese, pero lo veo muy oscuro.

RAW Women´s Championship: Bayley (c) vs Charlotte Flair

WWE.com

Rubén Pueyo: Charlotte ganará el combate y se llevara de nuevo el campeonato, ya que no puede perder la racha antes de WrestleMania, a mi ver fue una equivocación darle el título a Bayley en RAW, ya que le podría pasar como a Sasha.

Diego Del Val: Bayley se convirtió en la nueva campeona femenina en RAW. Parece ser que la racha de los PPV de la aspirante está cobrando especial importancia en la compañía. Charlotte vencerá y se hará de nuevo con el título femenino, gracias a un turn heel de Sasha Banks hacia su amiga.

Óscar García: No tengo ninguna duda de que Charlotte saldrá como campeona y que será en WrestleMania cuando acabe su racha.

Fernando Murillo: A Bayley le llegó muy pronto su momento, yo esperaba que fuese en WrestleMania y lo sigo pensando. Con esto en mente creo que Charlotte recuperará el título y Bayley será traicionada por su amiga Sasha Banks, para formar así un posible combate para WrestleMania.

RAW Tag Team Championships: Luke Gallows & Karl Anderson (c) vs Enzo Amore & Big Cass

WWE.com

Rubén Pueyo: El fin de Gallows & Anderson ha llegado, es el momento de Enzo & Cass, momento que llega muy tarde ya que deberían haber ganado los campeonatos poco después de ascender al roster principal, pero el gran momento de New Day lo evitó.

Diego Del Val: Muchos son los que quieren ver a Enzo y a Big Cass como campeones, aunque no me incluyo entre ellos. El nivel pugilístico de Enzo Amore es muy bajo y Cass tampoco es una maravilla. Hay que dar credibilidad a los campeones de cara a WrestleMania por lo que espero que The Club retenga.

Óscar García: Si hay un cambio de campeonatos espero que sea este, sin embargo quiero que retengan los campeones. El momento de Enzo y Cass llegará en WrestleMania.

Fernando Murillo: Combate sin rivalidad y sin construcción. Veo a Enzo muy muy verde como para luchar en el main roster de WWE, por lo que todo lo que consiga Enzo será gracias a Cass. No creo que Enzo y Cass lleguen a WrestleMania como campeones por lo que Gallows y Anderson retendrán.

WWE Universal Championship: Kevin Owens (c) vs Goldberg

WWE.com

Rubén Pueyo: Quiero que gane Goldberg ya que Owens me parece un luchador sobrevalorado, pero seguramente gane Kevin, obviamente no legalmente, la pregunta es quien influirá en el combate para favorecer al campeón, ¿Chris Jericho o Brock Lesnar?

Diego Del Val: Todo lo que no sea una victoria del aspirante me sorprendería. Goldberg venció a Lesnar en poco más de 1 minuto en Survivor Series y lo eliminó en la batalla real. Muchas son las especulaciones de un combate por el título Universal en WrestleMania entre Goldberg y Lesnar para poner punto y final a su rivalidad. Además al no aparecer el factor Chris Jericho aún es más favorito Goldberg.

Óscar García: Creo que tanto Lesnar como Jericho intervendrán en la pelea. Aunque tantas apariciones en un combate lo veo difícil. Owens retendrá y el PPV acabará con Brock Lesnar destrozando a todos, saliendo victorioso.

Fernando Murillo: Muchas incógnitas con muchas posibles soluciones. No quiero que el combate entre Goldberg y Lesnar de WrestleMania sea por el título universal, por lo que digo que Owens retendrá. Creo que Jericho cumplirá la promesa que le hizo a Owens de que saldrá de Fastlane con el título, pero la cumplirá atacando a su antiguo amigo. Al final del combate no descarto que salga Lesnar, pero no lo veo tan probable como lo de Jericho.