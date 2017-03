Resultados: WWE Fastlane 2017

Foto: WWE.com

En el kick off, Swann y Tozaka han derrotado a Brian Kendrick y a Noam Dar en un combate de la división crucero. Además se ha sabido que Stephanie McMahon no esta en el pabellón.

Sami Zayn vs Samoa Joe

La gente corea el cántico de Zayn antes del combate. Joe aplica el primer golpe con una patada a la pierna de Zayn. Joe toma el control con varias patadas. Zayn sorprende a Joe y toma el control de la lucha con varios puñetazos seguidos a la cabeza de Joe. El samoano reacciona con un golpe ilegal y toma el control de la pelea. Candado de Samoa Joe que rompe Zayn con un pin. Nuevo candado de Joe, sin embargo Zayn lo rompe con una doble patada. Blue Thunder Bomb de Zayn que busca altura. Joe evita el salto de Zayn y toma el control con varios golpes seguidos que acaban en un Senton. Pin de la nada de Zayn que conecta varias patadas y busca altura. Pele Kick de Joe para evitar el salto. Joe busca el Supersuplex, pero Zayn lo invierte. Samoa se rehace y conecta el Coquina Clutch. Sami queda inconsciente y el árbitro hace sonar la campana.

Victoria: Samoa Joe por sumisión.

Entrevista a Bayley que habla del combate de después. Nia interrumpe para decir que le quitará el título en un futuro.

RAW Tag Team Championships: Luke Gallows & Karl Anderson (c) vs Enzo Amore & Big Cass

Cass empieza dominando sobre Anderson y le da el relevo a Enzo. Varias llaves combinadas de Enzo y Cass que dominan fácil. Anderson sorprende con un rodillazo y conecta una patada voladora. Relevo para Gallows que continua dominando sobre Enzo. Nuevo relevo en el equipo heel y Anderson conecta varios rodillazos sobre Enzo; busca la cuenta, pero solo llega a dos. Candado de Anderson a la altura de la cabeza de Enzo. Enzo reacciona y toma algo de ventaja, pero no la suficiente como para dar el relevo a Cass. Relevo para Gallows que tras un gancho busca la cuenta, pero solo llega a dos. Enzo invierte dos llaves seguidas y le da el relevo a Cass. Hot tag de Cass. Suplex Cruzado de Cass sobre Anderson. Dominio de los faces que aplican un Rocket Launcher, Gallows rompe la cuenta. Enzo se lanza al ringside. Rodillazo de Anderson sobre Enzo, cuenta que llega a tres; Enzo había puesto la bota sobre la cuerda, pero Gallows se la ha quitado.

Victoria: Anderson y Gallows por cuenta de tres, retienen los títulos.

Foley habla con Stephanie por teléfono. Stephanie dice que no cree que llega a tiempo y le pide que se asegure que todo vaya bien.

Nia Jax vs Sasha Banks

Sasha golpea primero y domina los compases iniciales. Nia despierta y ataca con varias llaves consecutivas. Sasha rompe el candado de Nia, pero no consigue dominar la pelea. Nia sigue el castigo con un candado a la altura de la espalda de Sasha. La Jefa rompe la llave, pero Nia la lanza por los aires. Sasha trata de reaccionar en varias ocasiones, pero no puede con el dominio de Nia. Quebradora de Nia que invierte Sasha con una llave de rendición. Nia encierra en el esquinero a Sasha y rompe la llave. Codazo y patada de Sasha que consigue algo de ventaja. SST de Sasha y Banks Statement. Nia rompe la llave y aplica un Leg Drop sobre Sasha. Nia busca el Samoa Drop, pero Sasha lo invierte con un Roll Up. Cuenta que llega a tres.

Victoria: Sasha Banks por cuenta de tres.

Jinder Mahal vs Cesaro

Antes de la lucha, Rusev aparece. Intercambio de golpes y Rusev lanza fuera del ring a Jinder. Jinder sorprende con un rodillazo y sube al ring. Suena la música de Cesaro y Sheamus.

Cesaro domina el inicio del combate. Jinder se rehace con varios golpes y toma el control de la lucha. Cesaro reacciona y tumba a Jinder en varias ocasiones. Cesaro busca el Supersuplex, pero Jinder lo evita y conecta una patada voladora. Llave de sumisión de Jinder, pero Cesaro la rompe sin conseguir el control de la lucha. Jinder utiliza las cuerdas para atacar a Cesaro. El suizo trata de reaccionar, pero no puede. La gente empieza a corear boring. Suplex de Cesaro que toma el control con varios antebrazos europeos. 619 de Cesaro y Crossbody; cuenta que llega a dos. Cesaro busca el Swing, pero Jinder contraataca. Anterazo Europeo de Cesaro y cuenta que llega a tres.

Victoria: Cesaro por cuenta de tres.

Rusev sube al ring y castiga a Jinder. Superkick de Rusev que se muestra victorioso. Suena la música de Big Show.

Rusev vs Big Show

Show ataca primero y domina fácilmente. Sigue el dominio de Show que utuliza la cuerda para castigar al búlgaro. Rusev trata de escapar, pero no puede. Rusev reacciona con varios golpes, pero no puede derribar a Show. Show castiga a Rusev. Ataque por sorpresa de Rusev sobre la pierna de Show y empieza a dominar el combate. Slam de Show y cuenta que solo llega a dos. Show busca el Chokeslam, pero Rusev lo invierte y conecta varias patadas seguidas. Show evita el Accolade de Rusev y conecta el Chokeslam. Segunda Chokeslam de Show, tercera Chokeslam. Show aplica el KO Punch y la cuenta llega a tres.

Victoria: Big Show por cuenta de tres.

Entrevista a Kevin Owens. El campeón universal dice que esta noche no es su noche más importante y ataca a Goldberg diciendo que en la última década Goldberg solo ha conseguido una victoria.

WWE Cruiserweight Championship: Neville (c) vs Jack Gallagher

Neville ataca primero. Intercambio de golpe sin un dominador claro. Pelean en el ringside y Neville lanza a Gallagher contra la barricada. Neville busca altura y se lanza con una doble patada voladora. Neville domina sobre Gallagher. Cabezazo de Gallagher, pero Neville sorprende con un Suplex. Llave de sumisión de Neville que Gallagher rompe. Doble patada voladora de Gallagher y este salta al ringside. German Suplex desde la tercera cuerda de Gallagher y cuenta que solo llega a dos. Neville sorprende y toma el control de la lucha. German Suplex de Neville. 450º Splash de Neville y cuenta que llega a dos. Cabezazo de Gallagher; cuenta que llega a dos. Superkick de Neville que busca el Supersuplex, pero Gallagherlo impide. Nuevo cabezazo de Gallagher que busca el Supersuplex, pero Neville lo impide y conecta el Red Arrow. Cuenta que llega a tres.

Victoria: Neville por cuenta de tres. Neville retiene el título.

Entrevista a Paul Heyman que dice que Lesnar tiene opciones de estar esta noche en Fastlane. Heyman realiza una promo sobre WrestleMania.

New Day aparecen con una maquina de helados. Los componentes de New Day hablan sobre los helados. Big E actúa de forma rara mientras sus compañeros hablan.

Braun Strowman vs Roman Reigns

Strowman golpea primer. Intercambio de golpes que acaba ganado Roman. Clothesline de Roman que domina sobre Braun. Strowman reacciona con un Spinebuster y toma el control de la lucha. Llave de sumisión de Strowman al hombro de Roman. El samoano rompe la llave, pero recibe una Samoa Drop. Splash de Braun y cuenta que llega a dos. Clothesline de Roman, pero Braun sigue con su castigo. Braun desmonta la mesa de los comentaristas. Roman invierte el Running Powerslam, pero no toma el control de la lucha. Braun se equivoca y Roman aprovecha para sacar algo de ventaja con una serie de Clothesline, Samoa Drop de Roman y cuenta que llega a dos. Roman carga el Superman Punch, pero Braun lo impide. Llave de Braun y cuenta que llega a dos. Roman evita una Big Boot de Braun, que cae al ringside. Roman castiga a Braun en el ringside. Running Powerslam de Strowman sobre la mesa de los comentaristas. Spear de Roman y cuenta que solo llega a dos. Braun toma algo de ventaja, pero se equivoca al saltar desde la tercera cuerda. Spear de Roman y cuenta que llega a tres.

Victoria: Roman Reigns por cuenta de tres.

Foley habla con Samoa Joe. Foley le dice que no se meta en la pelea de Owens de esta noche.

RAW Women´s Championship: Bayley (c) vs Charlotte Flair

Comienzo muy parejo. Charlotte es la primera en tomar algo de ventaja, sin embargo Bayley reacciona con varias llaves. Bayley toma el control de la lucha y aplica un Crossbody. Bayley busca el Belly to Bayley Suplex, pero Charlotte lo evita. Charlotte toma ventaja. Breve reacción de Byaley que no consigue tomar el control de la lucha. Suplex con las piernas de Charlotte que hace los gestos típicos de su padre. Bayley se rehace y conecta varios golpes seguidos. A pesar de la breve reacción de Bayley es Charlotte la que domina. Leg Drop de Charlotte y cuenta que llega a dos. Charlotte aplica el Moonsault, Senton de Charlotte y cuenta de dos. Sigue el dominio de Charlotte, pero Bayley sorprende con un Clothesline. Bayley consigue tomar el control de la lucha. Guillotina de Bayley que aplica sus movimientos típicos. Intercambio de golpes en el esquinero que acaba con Beyley aplicando una Super Hurracarana y un Diving Elbow Drop, cuenta de dos. Natural Selction de Charlotte y cuenta que llega dos. Charlotte busca el Moonsault, aparee Sasha Banks. Charlotte ataca a Sasha, Belly to Bayley en el ringside. Roll Up de Charlotte, la cuenta se rompe, Charlotte se distrae con Sasha, Belly to Bayley y cuenta de tres.

Victoria: Bayley por cuenta de tres. Bayley retiene el título

WWE Universal Championship: Kevin Owens (c) vs Goldberg

Owens se baja del ring antes de que suene la campana. Sube y baja repetidamente del ring. Suena la música de Jericho y suena la campana. Spear de Goldberg nada más sonar la campana. Jackhamer y cuenta que llega a tres.

Victoria: Goldberg por cuenta de tres. Goldberg es el nuevo campeón universal.