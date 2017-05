La redacción opina: Payback 2017

Foto: WWE.com

Esta noche tendrá lugar el primer PPV de la WWE tras WrestleMania 33, Payback. En esta ocasión el evento consta de ocho combates, uno de ellos tendrá lugar en el Kick Off. Este evento no es exclusivo de una marca, pues tanto Kevin Owens como Randy Orton aparecerán en el evento, Owens para defender su título de los EE.UU. y Orton para poner punto final a su rivalidad con Bray Wyatt.

Kick-Off: Enzo Amore & Big Cass vs Luke Gallows & Karl Anderson

Foto: WWE.com

Jordi Rodríguez: "Sin despertarme mucho interés por ver este combate, que perfectamente podría producirse en RAW o Smackdown, creo que Enzo Amore y Cass se llevarán la victoria que Los Hardys les arrebataron en Wrestlemania".

Rubén Pueyo: "Combate entre dos parejas que podrían ser los próximos retadores número uno al campeonato de parejas de RAW. Sin duda alguna será un combate muy igualado pero creo que Gallows & Anderson se llevarán la victoria".

Diego del Val: "Combate muy repetitivo. Imagino que ganará Enzo y Cass al ser el equipo face, ya que los equipos faces suelen hacerse con la victoria en el pre-evento".

Óscar García: "Enzo & Cass deberían ir metiéndose en la escena titular y que mejor manera que vencer a los ex campeones en parejas de la marca".

Fernando Murillo: "Combate que podría darse en un programa semanal de Raw y no pasaría nada. Me gustaría que ganaran Gallows y Anderson, pero creo que los próximos retadores serán Enzo & Cass, por lo que se harán con la victoria".

WWE Cruiserweight Championship: Neville (c) vs Austin Aries

Foto: WWE.com

Jordi Rodríguez: "Tengo una gran ilusión por visualizar esta lucha entre las futuras promesas de la compañía. No veo un buen futuro al cinturón. La División Crucero tiene muy poco prestigio y se usa de relleno para los shows ante la falta de enfrentamientos por pactar. Pero, sin embargo, en Payback se enfrentarán las dos mejores superestrellas que giran en torno del trofeo. Neville tuvo una gran puesta en escena durante el pasado WrestleMania, a diferencia de su próximo contrincante, con lo cual me gustaría que fuera el turno de Aries".

Rubén Pueyo: "Austin Aries ha llegado fuerte a 205 Live pero creo que Neville seguirá con su monopolio en la división cruceros más que nada porque veo a Austin formando parte del roster de SmackDown muy pronto".

Diego del Val: "Revancha por el título crucero tras el combate de Wrestlemania que me decepcionó bastante. Espero que el combate de este domingo sea mejor que el de hace un mes. Espero una victoria del campeón".

Óscar García: "Austin Aries aprovechará esta segunda oportunidad de ganar el título crucero para convertirse en el nuevo campeón de la división".

Fernando Murillo: "Austin Aries tendría que ganar, pero creo que el turn heel de TJ Perkins va a ser fundamental en este combate. Creo que el primer campeón de la división crucero intervendrá en el combate y permitirá que Neville retenga el título".

RAW Women's Championship: Bayley (c) vs Alexa Bliss

Foto: WWE.com

Jordi Rodríguez: "No veo otro resultado que no sea el de la retención del campeonato por parte de Bayley. Apuesto por la californiana ".

Rubén Pueyo: "Llegar y convertirse en campeona de una marca es muy difícil, como ya vimos el otro día en Smackdown Live. Creo que aún no es el momento de Alexa en RAW, ya que tiene por delante a Sasha Banks, por lo que Bayley se llevará la victoria".

Diego del Val: "Otro premio al gran trabajo de la excampeona de Smackdown con el micrófono que suple sus carencias en el ring. Al ser Payback en la tierra de Bayley todo hace presagiar a una victoria de Bayley para preparar su combate contra Sasha Banks en Summer Slam".

Óscar García: "Aparentemente una de las predicciones más sencillas de la noche. El evento tendrá lugar en San José, lugar de nacimiento de Bayley y aunque me gustaría que ganase Alexa Bliss, creo que Bayley saldrá victoriosa".

Fernando Murillo: "El combate más fácil de predecir. Bayley es la top face de la marca y defiende su título en su tierra natal. Todo lo que no fuese una victoria de Bayley sería una sorpresa. En cuanto al combate, creo que será un buen combate y que la derrota de Alexa será de una forma con la que no le quiten credibilidad a la luchadora".

RAW Tag Team Championships: The Hardy Boyz (c) vs Sheamus & Cesaro

Foto: WWE.com

Jordi Rodríguez: "Victoria para los campeones por parejas. Tras el gran regreso estelar de los Hardy, difícilmente se produzca un escenario distinto al planteado".

Rubén Pueyo: "Los campeones son el tag team más carismático de la marca roja, creo que volverán a vencer y el buen rollo de Sheamus se acabará cuando tras la derrota ataque duramente al tag team".

Diego del Val: "Combate que arroja muchas dudas, por las posibles separaciones de las que se vienen hablando, por parte de los dos equipos. Creo que los Hardys vencerán y que Cesaro y Sheamus se separen, con un turn heel añadido".

Óscar García: "Me extrañaría mucho que nada más ganar los títulos los perdiesen una de las parejas más importantes en la historia de la industria. The Hardy Boyz retendrán, a mi parecer, por una traición entre Sheamus & Cesaro".

Fernando Murillo: "Tras conseguir los títulos en WrestleMania no creo que los Hardys los pierdan en su primera defensa en un PPV. Lo más interesante de la lucha creo que sucederá tras el combate, donde igual podemos ver un turn heel. Solo pido una cosa: que si el turn lo hace Cesaro o Sheamus no se de una nueva serie de siete combates entre ambos".

United States Championship: Kevin Owens (c) vs Chris Jericho

Foto: WWE.com

Jordi Rodríguez: "Sería un contrasentido absoluto que Chris le birlara el título de campeón de naciones a Kevin Owens cuando en pocas semanas se marchará de gira con su banda musical. Se le ha dado poco recorrido a esta rivalidad desde Wrestlemania , ya que la resolución de la misma es manifiesta: ganará KO".

Rubén Pueyo: "Creo que Kevin ganará por la sencilla razón de que no creo que vuelva a cambiar de marca de nuevo y porque tiene cuentas pendientes con Aj Styles en el universo azul".

Diego del Val: "Tras el Shake up, en el que Owens se fue a SmackDown con su título de Estados Unidos, no parece que el título vuelva a RAW. Además Jericho abandonará la empresa para volver con su grupo de música. Gana el campeón con total seguridad".

Óscar García: "Al igual que el combate femenino, un combate predecible al parecer. Chris Jericho abandonará la empresa el mismo domingo o como muy tarde el lunes después de RAW. Kevin Owens retendrá y seguirá siendo el campeón y la cara de los Estados Unidos".

Fernando Murillo: "Combate parecido al de Bayley a la hora de hacer las predicciones. Owens ganará y se marchará con el título a SmackDown. Jericho se despedirá de la afición para marcharse de gira con su grupo de música, por lo que una victoria suya es muy complicada. Con esta salida Jericho cierra uno de los mejores años de su carrera".

Seth Rollins vs Samoa Joe

Foto: WWE.com

Jordi Rodríguez: "A combate limpio veo utópica la victoria de Samoa sobre Seth; pero una nueva intervención de HHH reiniciaría una rivalidad más que interesante. Victoria para Rollins".

Rubén Pueyo: "La pregunta es, ¿Cómo puede vencer Samoa a Seth? Yo creo que únicamente con una intervención de Triple H. Samoa casi deja a Seth fuera de WrestleMania por lo que este tiene mucho rencor hacia Joe y eso mismo será el causante de la victoria de Rollins".

Diego del Val: "Continúa la rivalidad entre estos dos, una rivalidad que ya viene desde el debut de Samoa en RAW. No creo que gane Samoa Joe, para que Seth siga entre uno de los tops en Monday Night RAW".

Óscar García: "Segundo PPV de Samoa Joe desde que debutó en el roster principal. El dos veces campeón de NXT saldrá con la victoria para seguir cogiendo confianza".

Fernando Murillo: "El combate que tengo más ganas de ver, dos viejos amigos que ya han peleado entre ellos en otras empresas cuando eran más jóvenes. Creo que este combate puede robarse el show. No tengo un favorito claro, pero le doy la victoria a Joe".

Roman Reigns vs Braun Strowman

Foto: WWE.com

Jordi Rodríguez: "Los últimos acontecimientos sitúan a Braun como el principal heel de la empresa. Bajo mi punto de vista, el push del gigante siempre ha sido desmedido y difícilmente Roman caiga derrotado tras retirar al Undertaker".

Rubén Pueyo: "¿Después de vencer y retirar a Taker en WrestleMania se puede perder contra alguien que fue derrotado por Kalisto? No lo creo, apuesto por la victoria de Reigns o conteo fuera del ring para ambos".

Diego del Val: "Tras la brutal paliza de Braun a Roman Reigns se pactó este combate para resolver conflictos entre ambos. Cualquiera que sea el resultado del combate sería una mala idea, ya que una victoria de Braun dejaría muy mal a Roman al ganar a The Undertaker en Wrestlemania y una victoria de Roman dejaría a Braun en el mismo lugar que en Fastlane. Espero una victoria de Roman".

Óscar García: "Pienso que este feudo podría seguir hasta el mes de junio con lo que tras la victoria de Roman Reigns en Fastlane es turno de que Braun Strowman sea el ganador de esta contienda".

Fernando Murillo: "El combate más arriesgado de la noche para la WWE, pues en él se juegan muchas cosas. Una derrota de Roman supondría no darle importancia a la victoria sobre Taker en WrestleMania, pero una derrota de Strowman sería destruir al personaje del monstruo entre hombres. Creo que el combate acabará sin ganador, para que así se de un nuevo combate en el siguiente PPV".

House Of Horrors Match: Randy Orton vs Bray Wyatt

Foto: WWE.com

Jordi Rodríguez: "En una lucha con todas las miradas puestas en la misteriosa estipulación de House of Horrors debe ganar su creador, Bray Wyatt. Esperemos que durante el pugilato se descubra por fin quién es la hermana Abbigail".

Rubén Pueyo: "Creo que Bray se llevará la victoria, por la sencilla razón de que no puede perder un combate en su estilo, además de que el campeonato no está en juego, lo que hace pensar que Bray se vengará y esta rivalidad finalizará con cada superstar a su marca correspondiente".

Diego del Val: "Tras el cambio de marca de Bray de SmackDown a RAW, se pactó esta revancha en un combate House Of Horrors, que no se sabe nada de cómo va a ser. Complicado adivinar el resultado del combate ya que Jinder Mahal tiene un combate pendiente por el título de Randy Orton, por lo que podría aparecer. Creo que va a ganar Bray".

Óscar García: "Si el combate fuese por el título máximo estaría claro que ganaría Randy Orton, pero al no ser un combate titular creo que Bray Wyatt se hará con la victoria para empezar con buen esta nueva etapa que le espera en Monday Night RAW".

Fernando Murillo: "¿Qué es un House Of Horrors Match? Es la pregunta que se están haciendo todos los fans de la WWE. Sin saber de que va la estipulación del combate, no se sabe ni cómo se gana, si por cuenta de tres, rendición, cuenta de diez, no se puede predecir bien el resultado del combate. Supongo que Bray parte con algo de ventaja al elegir la estipulación, además creo que se merece ganar de una vez un feudo, aunque no consiga el título".