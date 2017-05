Strowman demuestra su potencia

Foto: WWE.com

En el Kick Off del evento Enzo Amore y Big Cass derrotaron a Gallows y Anderson después de invertir un Magic Killer y de que Cass le aplicara un Big Boot a Anderson. Además Finn Bálor aseguro durante el segmento de Miz Tv que iba a recuperar el título universal, algo que le hizo gracia a The Miz. Tras dialogar, Bálor le acabó aplicando un Slingblade a Miz para acabar el segmento, dando así comienzo al parte principal del programa.

Campeonato de Estados Unidos: Kevin Owens (c) vs. Chris Jericho

Owens trató de escapar del combate, pero Jericho lo persiguió y consiguió el dominio de los compases iniciales del combate. Jericho aplicó un Running Bulldog y buscó un Lionsault, pero Owens lo evitó y tomó la delantera en el combate. Owens buscó la cuenta tras un Senton, pero esta solo llegó a dos. Jericho trató de sorprender con una llave que acabó en un Roll Up, pero la cuenta no llegó a nada y Owens continuo con su dominio. Tras varios golpes Jerucho consiguió hacer el comeback con una doble patada voladora. Y2J lanzó a Owens a la esquina, pero Owens sorprendió con una Superkick. Tras intercambiar golpes, Owens consiguió aplicar una Cannonball y buscó la Pop up Powerbomb, pero Jericho la evitó y conectó The Walls of Jericho. Tras un largo tiempo Owens consiguió tocar la cuerda con un dedo, rompiendo así la llave. Jericho se cabreó y concentró su ataque en la mano de Owens. Owens utilizó al árbitro como escudo y tomó algo de ventaja, pero cuando iba a aplicar la Pop up Powerbomb no pudo por el dolor en su mano. Aprovechando esto Jericho aplicó The Walls of Jericho y tras intentar llegar a las cuerda Kevin Owens se rindió.

Victoria: Chris Jericho por sumisión. Con esta victoria Jericho consiguió por segunda vez el título de EEUU y Jericho pasó a SmackDown Live.

Campeonato de Peso Crucero: Neville (c) vs. Austin Aries

Aries golpeó primero, pero no tomó el control de la lucha, el cual fue intercambiando durante los primeros minutos. Aries consiguió algo de ventaja al conseguir conectar varios movimientos ágiles, pero Neville sorprendió al luchador con una doble patada voladora. Neville se hizo con el control de la lucha con un candado de cuello y buscó altura para aplicar una doble patada voladora desde la tercera cuerda. Aries consiguió rehacerse y tras un intercambio de golpes aplicó un Pendulum Elbow, al que le siguió varios golpes más. Tras expulsar a Neville del ring, Aries le aplicó un Suicide Dive y buscó la cuenta, la cual solo llegó a dos. Aries preparaba el Discus Fivearm, pero Neville lo evitó, aun así el dominio siguió siendo de Aries. Aries aplicó una Powerbomb desde la tercera cuerda, a lo que le siguió un Last Chancery. Neville trataba de buscar la cuerda, pero como veía que no podía llegar empujó al árbitro, lo que provocó que lo descalificara.

Victoria: Austin Areis por descalificación de Neville. A pesar de la victoria de Aries, Neville retuvo el título crucero.

Campeonato de Parejas de RAW: The Hardy Boyz (Matt & Jeff Hardy) vs. Cesaro & Sheamus

Matt y Cesaro fueron los elegidos para comenzar el combate. Tras un inicio de combate muy parejo los Hermano Hardys tomaron algo de ventaja. Cesaro le dio el relevo a Sheamus y este tras castigar un poco a Matt se lo dio a Cesaro. Cesaro y Sheamus intercambiaron el relevo lo mismo hizo Matt con Jeff. Jeff consiguió algo de ventaja, pero Sheamus le sorprendió y consiguió tomar algo de ventaja. Cesaro y Sheamus siguieron con su dominio con varios llaves consecutivas. Tras aplicar un Whisper in the Wind, Jeff consiguió dar el relevo a Matt, el cual realizó el hot tag y buscó la cuenta tras un Side Effect, pero Sheamus rompió la cuenta. Matt falló el Moonsault y Cesaro aprovechó la oportunidad y aplicó un Cesaro Swing al que siguió un Sharpshooter, pero Matt llegó a las cuerdas. Cesaro y Sheamus consiguieron el dominio de la lucha. Jeff le robó el relevo a Matt sin que Sheamus se diese cuenta y mientras este le aplicaba la cuenta a Matt le aplicó una Swantn Bomb para llevarse la victoria.

Victoria: Jeff y Matt Hardy por cuenta de tras. The Hardy Boys retuvieron el título de la división de parejas de Raw.

Tras el combate, mientras Jeff y Matt celebraban, Cesaro y Sheamus los atacron, realizando así un turn heel.

Campeonato Femenino de RAW: Bayley (c) vs. Alexa Bliss

Alexa golpeó, primero pero fue Bayley la que tuvo el control de la lucha en el inicio del combate. Tras aplicar un codazo Alexa se hizo con el control de la pelea y buscó la cuenta en varias ocasiones, pero nunca llegó más lejos de uno. Bayley trató de golpear en varias ocasiones, pero o consiguió combinar más de dos golpes seguidos. Mientra Alexa se reía de Bayley, esta tomó algo de aire lo que le permitió realizar un comeback. Alexa consiguió evitar un Super Bayley to Belly aplicó un Sunset Flip seguido de una cuenta que solo llegó a dos. Alexa y Bayley intercambiaron golpes, pero Bayley consiguió algo de ventaja y aplicó un Diving Elbow, pero la cuenta solo llegó a dos. Alexa lanzó a Bayle contra el poste y tras invertir un Roll Up, aplicó un DDT seguido de una cuenta que llegó a tres.

Victoria: Alexa Bliss por cuenta de tres. Alexa consiguió por primera vez el título femenino de Raw.

House of Horrors Match: Bray Wyatt vs. Randy Orton

Jojo anunció que el combate comenzaba en una casa y se ve como Randy Orton llegaba a una casa en limusina. Orton miró por una venta y vio en el interior a Bray. Bray atacó a Orton nada mas entrar y lo lanzó contra una pared. Bray dominó el inicio del combate y utilizó la casa a su favor escapando y atacando a Randy cuando este estaba de espaldas. Bray trató de sorprender a Randy cunado este se encontraba en la cocina, pero no lo consiguió y Randy tomó algo de ventaja. Tras un golpe bajo Bray le lanzó la nevera a Randy encima y escapó de la cocina. Bray fue al salón de la casa y salió de ella mientras el público gritaba aburrido desde el estadio. Bray posó delante de la casa y se marchó en una limusina en dirección al pabellón. El combate no acababa aquí.

Seth Rollins vs. Samoa Joe

Rollins consiguió golpear a Samoa en varias ocasiones, sin embargo no consiguió el dominio de la lucha. Tras pelear en el ringside, Rollins aplicó en dos ocasiones un Suicide Dive. Samoa consiguió sorprender a Rollins atacando su rodilla lesionada y aplicó un Suicide Dive. Joe consiguió algo de ventaja tras intercambiar un par de golpes. Joe centró su ataques en la pierna lesionada de Rollins, pero el Arquitecto rompió la cuenta en dos. Rollins consiguió rehacerse y aplicó varios golpes seguidos, los cuales culminó con un salto desde la tercera cuerda, pero Joe lo cogió al vuelo. Joe aplicó una Kneebar, pero Rollins llegó a la cuerdas. Joe continuó con su dominio con una nueva llave de sumisión a la pierna de Rollins,pero este volvió a llegar a las cuerdas. Rollins consiguió hacer un breve comeback y aplicó un Blockbuster y una cuenta que llegó a dos. Rollins continuó con su dominio y buscó altura, pero Joe evitó el salto, a pesar de esto Rollins consiguió aplicar un Falcon Arrow al que le siguió un Frog Splash con cuenta de dos. Joe realizó un comeback y aplicó un Coquina Clutch, pero Rollins lo rompe con una cuenta, la cual solo llegó a dos. Joe siguió con el dominio del combate y volvió a aplicar un Coquina Clutch, pero Rollins consiguió darle la vuelta para realizar una cuenta que llegó a tres.

Victoria: Seth Rollins por cuenta de tres.

Bray Wyatt llegó al estadio y caminó hasta el ring haciendo su entrada. Randy Orton apareció detrás de Bray con una silla. Orton tomó el control de la lucha y aplicó DDT desde la mesa de los comentaristas al ringside. Randy buscaba el RKO, pero aparecieron The Sirv Brothers para atacarle. Bray intentó aplicar un Sister Abigail, pero Randy aplicó un RKO. Jinder Mahal apareció y atacó con el título a Randy en dos ocasiones. Bray aplicó un Sister Abigail y realizó una cuenta que fue de tres.

Victoria: Bray Wyatt por cuenta de tres.

Braun Strowman vs. Roman Reigns

Antes de que sonase la campana Roman atacó a Strowman. Roman apareció con un gran vendaje en su brazo izquierda. Strowman consiguió frenar el ímpetu inicial de Roman y le aplicó un Chokeslam sobre la mesa de los comentaristas. De vuelta en el ring Strowman siguió su castigo centrándose en el brazo vendado del luchador samoano. Roman consiguió dar varios golpes seguidos aprovechando un par de errores de Strowman, los golpes de Roman acabaron tras una Samoan Drop. Roman encerró en la esquina a Strowman y aplicó varios Clotheslines. Roman tomó algo de ventaja gracias a los fallos de su rival que se golpeó en varias ocasiones contra los postes. Roman aplicó una Spear, pero la cuenta solo llegó a dos. Roman aplicó dos Superman Punch y cuando buscaba una nueva Spear, Strowman sorprendió y aplicó un Running Powerslam con una cuenta que llegó a dos. Strowman volvió aplicar un Running Powerslam y esta vez la cuenta llegó a tres.

Victoria: Braun Strowman por cuenta de tres.

Tras el combate Strowman siguió su castigo sobre Roman hasta el punto de dejar sangrando al luchador samoano. Antes de acabar el evento Roman se levantó y rechazando la camilla se marchó andado a los vestuarios.