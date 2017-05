Previa WWE SmackDown Live: 2 de mayo de 2017

Foto: WWE.com

Esta noche se emitirá a través de USA Network una nueva edición de Smackdown Live en directo desde el Save Mart Center de Fresno, CA.

United States Championship Rematch: Chris Jericho (c) vs Kevin Owens

Chris Jericho se convirtió por segunda vez en campeón de los Estados Unidos tras derrotar a su ex mejor amigo Kevin Owens el pasado domingo en Payback, quien había ganado en título ante el propio Jericho en WrestleMania 33. Esta noche The New Face Of America tendrá su revancha titular en el que será el debut en SmackDown Live de El Virus del Milenio, Y2J.

Naomi y Charlotte tratarán de romper el comité de bienvenida

Naomi estaba defendiendo el SmackDown Women´s Championship en el main event del programa de la semana pasada ante Charlotte Flair cuando Carmella, Tamina y Natalya salieron a atacar a la cuatro veces campeona femenina de RAW. ¿Unirán fuerzas Charlotte y Naomi para combatir esta nueva alianza en la división femenina de la marca azul de la WWE?

¿Buscará Randy Orton venganza sobre Jinder Mahal?

La semana pasada Jinder Mahal apareció en SmackDown Live para robarse el WWE Championship y llevárselo con él. El domingo apareció en Payback durante el House Of Horrors Match atacando con dicho título por la espalda al campeón máximo de la industria, entregándole en bandeja la victoria a Bray Wyatt. Esta noche veremos si Randy Orton consigue venganza sobre el aspirante número uno al WWE Championship.

¿Continuará Breezango en ascenso tras su gran victoria?

Fandango y Tyler Breeze consiguieron la semana pasada convertirse en los aspirantes a los Campeonatos en Parejas de SmackDown tras derrotar a The Ascension en menos tiempo del que tardó American Alpha en derrotar a The Colons. ¿Qué tendrán que decir los campeones en pareja, The Usos, sobre los nuevos aspirantes a sus títulos?