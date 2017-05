Wyatt y Joe deciden el retador intercontinental

Momento en el que Bray ataca a FInn Bálor. Foto: WWE.com

Las luchadoras del roster femenino de Raw fueron las encargadas de abrir el evento. Alexa tomó el micro para decir que la reina había muerto y que ella se había convertido en una diosa. Alexa dijo que se merecía una coronación a la altura y empezó a hablar sobre todas las luchadoras del roster. Cuando se centró en hablar de Bayley, Alexa se subió a un podio y realizó la promo cargando contra la familia de Bayley. La excampeona atacó a Alexa y todas las luchadoras intercambiaron golpes.

Tras la publicidad se anunció un combate por equipos entre las luchadoras faces y las heels.

Alexa Bliss, Emma, Alicia Fox & Nia Jax vs. Bayley, Dana Brooke, Sasha Banks & Mickie James

Bayley y Alexa empezaron el combate, pero Alexa le dio el relevo a Emma rápidamente. Emma empezó dominando el combate con varios golpes, pero Bayley reaccionó y le dio el relevo a James. La veterana luchadora castigó a Emma y le dio el relevo a Dana, mientras que Emma se lo dio a Alicia Fox. Dana empezó dominando con varias llaves ágiles y el equipo face consiguió el dominio con relevos rápidos.

Finalmente Sasha y Alicia Fox quedaron en el ring. Tras los anuncios, Fox dominaba sobre Sasha con un candado a la altura de la cabeza y le dio el relevo a Nia. Nia continuó con el dominio sobre Sasha. Nia le dio el relevo a Alexa, que neutralizó una breve reacción de Sasha. Alexa falló un golpe y Sasha le dio el relevo a Bayley, que realizó el hot tag. Después de que Nia rompiese una cuenta de Bayley sobre Alexa, el caos inundó el ring y todas las luchadoras intercambiaron golpes hasta que Bayley y Alexa se quedaron solas en el ring. Bayley buscaba un Suplex, pero Alexa lo invirtió con un piquete de ojos y aplicó un DDT al que siguió una cuenta de tres.

Victoria: Alexa Bliss, Emma, Alicia Fox & Nia Jax por cuenta de tres.

Enzo Amore y Big Cass aparecieron en el ring para hacer una promo sobre Anderson y Gallows. Mientras estaban realizando la promo, Anderson y Gallows los atacaron por la espalda.

Enzo Amore vs. Luke Gallows

Gallows golpeó primero con una Big Boot y tomó el control total de los primeros compases del combate. Enzo trató de hacer un comeback, pero Gallows le aplicó un Suplex. Gallows centró su ataque en el brazo izquierdo de Enzo. Enzo consiguió realizar un breve comeback y aplicó un DDT desde la segunda cuerda. Cuando Enzo buscaba altura, Anderson lo distrajo y Gallows aprovechó para aplicar un Facebuster para llevarse la victoria.

Victoria: Luke Gallows por cuenta de tres.

TJ Perkins y Neville hablaron sobre lo ocurrido en Payback en los vestuarios. Neville le preguntó si va a permitir que Austin Aries siguiese siendo contendiente número uno al título crucero.

Seth Rollins hizo su entrada al cuadrilátero. Rollins cogió el micro y dijo que él se encontraba bien porque el público siempre había estado a su lado. Rollins continuó su promo recordando sus últimas victorias y culminó diciendo “quiero a la bestia, quiero a Brock Lesnar”, a lo que el público respondió muy bien.

Finn Bálor interrumpió a Rollins, para decir que aunque últimamente se están llevando bien, él aún tiene la revancha por el título que nunca perdió. Ambrose hizo su entrada para decir que estaba cansado de tanto Brock Lesnar y que el título intercontinental es el principal de Raw. Miz hizo su entrada para entrar en la discusión. Miz dijo que el único que se merecía ser campeón universal es él. Bálor, Rollins y Ambrose le dijeron al unísono a Miz que se callase. Ambrose llamó a Kurt Angle por teléfono y anunció al final del programa se enfrentaría Bálor, Miz y Rollins para saber quien sería el retador número uno.

Tony Nese, The Brian Kendrick & Noam Dar vs. Rich Swann, Akira Tozawa & Gentleman Jack Gallagher

Tozawa y Kendrick intercambiaron golpes al principio del combate, pero Nese le robó el relevo a Kendrick. Nese aprovechó la sorpresa, para atacar a Tozawa, el cual le dio el relevo a Swann y este a Gallagher. Tras los anuncios, Kendrick dominaba sobre Tozawa y le dio el relevo a Nese. El equipo heel dominó sobre Tozawa con relevos rápidos. Tozawa sorprendió a Nese con un Suplex y le dio el relevo a Swann el cual realizó un gran comeback. Gallagher tomó el relevo y le dio un cabezazo a Kendrick y otro a Nese. Kendrick consiguió aplicar el Captain Hook sobre Gallagher, pero Tozawa rompió la llave. El equipo face tomó la ventaja y Gallagher le aplicó un Dropkick para conseguir la victoria.

Victoria: Rich Swann, Akira Tozawa & Gentleman Jack Gallagher por cuenta de tres.

Cesaro y Sheamus hicieron su entrada y empezaron a hablar. Sheamus tomó la palabra primero para decir que los Hardy Boys les robaron la oportunidad en WrestleMania. Cesaro tomó la palabra para darle la razón a su compañero. Los dos luchadores afirmaron que ellos eran el nivel de Raw, justo cunado se iban Matt y Jeff Hardy aparecieron. Matt tomó la palabra para agradecer la explicación que acababan de hacer. Matt y Jeff hicieron el gesto de "Delete" y subieron al ring, pero Cesaro y Sheamus escaparon.

Miz fue entrevistado en el vestuario sobre su combate. De repente la entrevistadora cambió y apareció Dean Ambrose.

Heath Slater vs. Apollo Crews

El comienzo del combate fue muy parejo y ninguno de los dos luchadores tomó el control de la lucha hasta que Apollo consiguió combinar varios golpes. Apollo aplicó Spin Out Powerbomb para llevarse la victoria.

Victoria: Apollo Crews por cuenta de tres.

Kurt Angle entró al cuadrilátero y empezó a hablar sobre lo ocurrido entre Roman Reigns y Braun Strowman. Angle anunció que ambos luchadores se lesionaron y que la guerra entre ambos no había acabado. Bray Wyatt interrumpió al mánager de Raw y tomó el micro. Bray se presentó al mánager de Raw y empezó ha hablar sobre su victoria sobre Randy Orton. Bray le dijo a Angle que lo necesita y le preguntó si le dejaría hacer su trabajo a lo que Angle le respondió que este es su show.

Dean Ambrose entrevistó a Rollins sobre el combate del main event.

Austin Aries vs. TJ Perkins

Aries golpeó primero y tomó el control del inicio de la lucha. A pesar de que Perkins trató de golpear en varias ocasiones a Aries, no se hizo con el control de la lucha hasta que centró su ataque en la rodilla de Aries. Perkins se confió y permitió que Aries tomase algo de aire para aplicar un Suicide Dive. Aries se hizo con el dominio de la lucha y tras varias llaves consecutivas realizo una cuenta de dos. Perkins evitó una llave de Aries y buscó el Detonation Kick, pero Aries invirtió el golpe de Perkins y aplicó el Last Chancery; Perkins se rindió.

Victoria: Austin Aries por sumisión.

Mientras Aries celebraba, Perkins atacó la rodilla de Aries y le aplicó una Kneebar.

Ambrose entrevistó a Finn Bálor, el cual dijo que el título intercontinental acabaría en el Balor Club. Cuando se fue Bálor apareció Elias Samson tocando la guitarra.

Goldust y R-Truth aparecieron hablando con Kurt Angle sobre la posibilidad de ser los retadores al título de los Hardys. Angle anunció que la semana que viene se dará un Tag Turmoil para conocer a los próximos retadores.

Combate para anunciar el retador número uno al título intercontinental: Finn Bálor vs. The Miz vs. Seth Rollins

Miz escapó al ringside mientras Rollins y Bálor empezaron el combate. Miz trató de entrar al ring en varias ocasiones, pero no lo hizo, por lo que Bálor y Rollins fueron a su encuentro. Miz trató de hacer pactos para la lucha, pero ninguno aceptó. Rollins y Bálor atacaron a Miz y empezaron a pelear entre ellos. Bálor se hizo con el control del combate, pero Miz intervino. Los tres luchadores intercambiaron golpes.

Tras los anuncios, Miz dominó sobre Bálor con un candado de cuello. Bálor sorprendió a Miz con varios golpes, pero Rollins le aplicó un Crossbody a Bálor. Miz tomó aire y dominó sobre Rollins. Miz aplicó las características patadas de Daniel Bryan, pero Rollins y Bálor evitaron la última, Rollins le aplicó un DDT a Miz, mientras Bálor le aplicó una doble patada voladora a Rollins. Bálor se hizo con el control de la lucha y buscó la cuneta sobre Rollins, pero Miz llegó a romperla. Miz y Bálor intercambiaron golpes, pero Bálor acabó sacando a Miz al ringside.

Bálor preparaba a Rollins para su clásico ataque, pero Miz lo atacó desde los aledaños del ring. Miz y Rollins se quedaron en el cuadrilátero y Miz dominó sobre Rollins. Miz aplicó The Figure Four a Rollins, pero Bálor rompió la llave, ante los cánticos de This is awsome del público. Los tres luchadores se pusieron en pie e intercambiaron golpes, siendo Rollins el que quedó como vencedor del intercambio, pero la cuenta que realizó sobre Bálor solo llegó a dos.

Rollins continuó con su domino y le aplicó un Frog Splash a Bálor, pero la cuenta solo llegó a dos. Miz buscaba altura para atacar a Rollins, pero este se dio cuenta y le aplicó un Super Suplex y después un Suplex. Rollins le aplicó un Suicide Dive a Bálor y otro a Miz, pero cuando iba a volver al ring apareció Samoa Joe para atacarle. Bálor y Miz quedaron en el ring, pero cuando Bálor preparaba el Coup de Grade apareció Bray Wyatt y le aplicó un Sister Abigail a Bálor. Miz aprovechó esta situación y cubrió a Bálor para llevarse la victoria.

Victoria: The Miz por cuenta de tres. De esta forma The Miz se convirtió en el retador número uno al título intercontinental.