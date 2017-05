Entrevista. Dolph Ziggler: “Nunca sabes cuando va a ser el último combate”

Google Plus

Dolph Ziggler habla con los redactores de Vavel. Foto: Óscar García (VAVEL)

Con más de doce años en la compañía de Vince McMahon Dolph Ziggler es uno de los veteranos y uno de los más queridos por los aficionados. El luchador natural de Cleveland, Ohio, ha conseguido en dos ocasiones el título de los pesos pesados, cinco veces el título intercontinental, una vez el título por parejas, lo que lo que hace que sea portador de la triple corona, además ha sido una vez campeón de los EEUU. Como motivo de la parada de la gira europea de la WWE en Valencia, Dolph Ziggler ofreció una rueda de prensa y tras esta Vavel tuvo la oportunidad de hablar en privado con él.

Pregunta. ¿Cuál es tu objetivo para este año?

Respuesta. Mi objetivo no es solo convertirme en la mejor superestrella que pueda en SmackDown, el cual es el premier show. Además quiero tener un combate individual en WrestleMania, ya sea por un título o no, pues nunca sabes cuando va a ser el último combate.

P. ¿Qué tiene SmackDown que Raw no tiene?

R. Tenemos grandes combates, grandes historias, pero lo que nos diferencias es que tenemos mucha química. La química que tenemos no la había visto antes. He sido parte de otros rosters, pero nunca habíamos tenido tanta complicidad. Cuando el vestuario se lo esta pasando bien es una buena base.

P ¿A qué wrestler de Raw te gustaría enfrentarte? ¿Quizás Finn Bálor o Brock Lesnar?

R. Estoy cansado de enfrentarme a The Miz. Contra Bálor no he luchado nunca, sería genial, al igual que contra Lesnar. Llevo más de 20 años luchando, creo que tirando al suelo a Lesnar y golpeándole en las rodillas tendría alguna oportunidad.

P. Hace un par de años trabajo con Lana, ahora va a hacer su debut en SmackDown, ¿la ve preparada?

R. Parece que esta preparada. Aún no la he visto, pero tengo ganas. Fue divertido trabajar con ella, veremos a ver que hace, de momento solo se lo que muestran en los anuncios.

P. ¿Qué prefieres ser un babyface o un heel?

R. Mi personalidad siempre ha sido la de ser un tipo no demasiado bueno. Pero tienes que ser tu mismo. Si la gente te anima eres el tipo bueno, pero yo siempre haré todo lo que pueda para ganar.