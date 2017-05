Dolph Ziggler: "Veremos el combate contra Nakamura en Backlash"

Google Plus

Ziggler bromeó con los presentes tras acabar la rueda de prensa. Foto: instagram.com/heelziggler

WWE hizo su primera parada en España durante la gira europea en Valencia. En esta parada Dolph Ziggler atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa donde repaso la actualidad de la compañía, tras esta concedió una breve entrevista a VAVEL. Ziggler habló sobre lo especial que son este tipo de giras para los miembros del roster pues solo ven una o dos veces al año a los fans europeos.

En WrestleMania tuvo lugar el que parece que será el último combate de The Undertaker, pues tras perder contra Roman Reigns depositó su atuendo en el medio del ring. Ziggler vivió este momento desde el vestuario y a pesar de que WrestleMania sea “un día de locos para todos los luchadores”, reconoció que “pareció el último combate de Taker”, sin embargo dejo la puerta abierta a que no lo fuera pues “todo puede pasar en la WWE”.

Entre los shows semanales, los eventos en directo y los viajes los luchadores no tienen mucho tiempo y un día en su vida es “difícil”. Ziggler narró como es un día a día normal cuando se encuentran en los Estados Unidos: “Normalmente cogemos el avión a las cinco AM, buscamos comida, un gimnasio, vemos algo de la ciudad por unos minutos, trabajamos y volvemos a la carreta. No tenemos mucho tiempo para hacer turismo”, reconoció el luchador.

Ziggler se encuentra a día de hoy en un rivalidad con Nakamura. El propio Ziggler fue el encargado de anunciar lo siguiente: “Todo parece indicar que veremos el combate contra Nakamura en Backlash”. Esta rivalidad es la primera de Nakamura en el roster principal, por lo que aún se encuentra en una fase de introducción para el público que no ve NXT y no conoce a Nakamura. El propio Ziggler afirmó que esta rivalidad es “una buena forma de introducir a Nakamura”.

Hace un par de semanas que la WWE realizo el Shake-Up donde varios luchadores cambiaron de marca. A pesar de las nuevas incorporaciones de SmackDown llegadas desde Raw, Ziggler admitió que quiere enfrentar en un uno contra uno a AJ Styles, además reconoció el trabajo de Tye Dillinger. Ziggler se declaró fan de Dillinger y llegó a admitir: “Tye Dillinger es mejor que yo”. Además no descartó poder hacer equipo con él en algún momento para tratar de conseguir el título de la división por parejas admitiendo: “Dillinger puede ser un buen compañero para ser campeón por parejas”.