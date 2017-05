Fotos e imágenes del WWE Live Valencia 2017

Google Plus

Foto: Óscar García - VAVEL

El show comenzó con una cuenta regresiva de un minuto y la intro habitual en los shows de la marca azul de la WWE, SmackDown Live. El presentador introdujo el primer combate diciendo que era por una caída. Los protagonistas serían Shinsuke Nakamura y Dolph Ziggler.

Dolph Ziggler llevó el peso del combate pero al final el japonés supo revertir la situación para llevarse la victoria con un Kinshasa.

El siguiente combate fue la primera lucha titular de la noche. The Usos defendían los Campeonatos en Parejas de SmackDown Live ante American Alpha y The Colons.

Durante el combate vimos como The Usos y The Colons unieron fuerzas para enfrentar a American Alpha hasta que un pique entre Jimmy Uso y Epico puso fin a la unión. Finalmente, The Usos retuvieron los títulos con un roll-up.

A continuación, los antiguos miembros de The Wyatt Family, Luke Harper y Erick Rowan, se midieron en el centro de la Plaza de Toros. Al principio la oveja de la familia usó un globo para reírse del rival. El combate finalizó con un Discus Lariat de Luke Harper.

Después fue el turno del mejor combate de la noche. Kevin Owens defendía el United States Championship ante Sami Zayn.

La Nueva Cara de los Estados Unidos actuó perfectamente como lo que es, el mejor heel de la compañía. Al final consiguió retener el campeonato con un Pop-Up Powerbomb.

Tras este combate hubo un descanso donde se anunció que la WWE volvería a España en noviembre de este mismo año a Barcelona y Madrid. El primer combate tras la reanudación fue un combate de relevos australianos entre Sin Cara & Breezango y The Ascension & Aiden English donde el enmascarado cubrió a un miembro de The Ascension. Después Aiden English hizo un reto abierto donde fue derrotado en un squash por Mojo Rawley.

El penúltimo combate de la noche fue por el SmackDown Women's Championship.

Naomi derrotó a Becky Lynch, Natalya, Carmella (con James Ellsworth) y Charlotte Flair en un Fatal 5-Way Match reteniendo el título femenino de la marca azul de la empresa.

Y llegó el evento estelar de la noche. Randy Orton tenía que defender el WWE Championship ante AJ Styles y Jinder Mahal en una triple amenaza.

Randy Orton retuvo el título tras aplicarle un RKO a su retador número uno en Backlash, Jinder Mahal.

Después del combate, Randy ORton celebró la victoria con todo el público español portando tanto su WWE Championship como la bandera de España.