Cinco luchadores por un puesto

El programa empezó con un resumen de la rivalidad entre Roman Reigns y Braun Strowman. Tras este vídeo Kurt Angle hizo su entrada al ring para hablar del asunto. El mánager de Raw anunció que Strowman estará seis meses fuera de acción y aprovecha para anunciar que en Extreme Rules, habrá una lucha de cinco luchadores para nombrar al próximo aspirante al título de Brock Lesnar. Los miembros de este combates son Finn Bálor, Roman Reigns, Bray Wyatt, Samoa Joe y Seth Rollins. Cuando Angle se estaba yendo Roman Reigns se lo impidió haciendo su entrada. Roman tomo el micro entre abucheos y dijo que él es el retador número uno por todos los méritos que ha hecho en el último mes. Finn Bálor interrumpió a Roman para recordarle que fue el primer campeón y que nunca perdió el título. Roman le respondió que no tiene el valor suficiente a lo que Bálor le replicó que en su primera noche en Raw lo derrotó a él. Samoa Joe se sumó a la fiesta para decir que él se merece ser el contendiente número por las acciones que ha hecho desde que llegó a Raw, sin embargo su discurso fue interrumpido por Bray Wyatt. El discurso de Bray fue interrumpido por Seth que reto a Joe a un combate. Hubo un gran caos donde pelearon todos contra todos, quedando Bálor victorioso sobre el ring.

Jeff Hardy vs. Sheamus

Jaff Hardy atacó primero dominando el inicio del combate, sin embargo se equivocó al saltar hacia el ringside y Sheamus le dio la vuelta al combate. Jeff consiguió combinar un par de golpes y tomó algo de aire. Jeff buscaba el Twist of Face, pero Shemaus lo evitó y le propinó un gran rodillazo a Jeff. Sheamus buscaba altura, pero Jeff invirtió el salto con una especie Twist of Fate. Matt Hardy y Cesaro discutían en el filo del ring cuando Sheamus le aplicó un Brogue Kick a Matt. Jeff aprovechó para aplicarle un Twist of Face y una Swanton Bomb a Sheamus y llevarse la victoria.

Victoria: Jeff Hardy por cuenta de tres.

Alicia Fox vs. Sasha Banks

Naom Dar estaba en la esquina de Alicia. Sasha empezó dominando mientras se burlaba de Noam Dar. Alicia hizo un comeback con un Suplex, sin embargo esto duró poco. Sasha buscaba el Bank Stament, pero Alicia la sacó del ring, golpeándola contra el filo do ring. Alicia aplicó la Scissors Kick y se llevó la victoria.

Victoria: Alicia Fox por cuenta de tres.

Campeonato Intercontinental: Dean Ambrose (c) vs. The Miz

Ambrose fue el primero en atacar, pero no consiguió el dominio inicial. Tras los anuncios, Miz dominó sobre Ambrose con un salto desde la tercera cuerda. Miz continuó con su dominio aplicando las típicas patadas de Daniel Bryan, pero falló la última lo que le permitió a Ambrose tomar algo de aire y combinar varios golpes. Ambrose buscaba el SuperSuplex, pero Miz lo evita, sin embargo el dominio siguió siendo del campeón intercontinental. Miz sorprendió a Ambrose con un Skull Crushing Finale seguido de una cuenta que solo llegó a dos. Ambrose consiguió reaccionar y aplicó un codazo desde la tercera cuerda. Ambrose se distrajo con Maryse, por lo que Miz intentó aplicar un golpe bajo, sin embargo Ambrose se dio cuenta y lo evito. Como reprimenda por haberlo intentado Ambrose le aplicó un golpe bajo a Miz, por lo que el árbitro lo descalificó.

Victoria: The Miz por descalificación de Ambrose. Ambrose retuvo el título pues su derrota fue por descalificación.

Finn Bálor fue entrevistado en los vestuarios. Bálor dijo que puede hacer cosas que un hombre no es capaz de hacer.

Alexa Bliss hizo su entrada al ring y tomó el micro. La campeona empezó su discurso metiéndose con el público. Alexa continuo su discurso hasta que Bayley la interrumpió. Bayley tomó el micro para decirle que en Extreme Rules tendrá lugar su cláusula de revancha. Alexa le respondió que Bayley nunca será extrema. No acabó de hablar Alexa y Bayley la atacó. Alexa bajo al ringside y tomó un palo de kendo con el que atacó a Bayley.

Maryse y Miz fueron a ver Angle para perdirle una explicación sobre lo ocurrido con Dean Ambrose. Angle le dijo que tiene una revancha en Extreme Rules.

Neville & TJP vs. Jack Gallagher & Austin Aries

Aries y Neville fueron los que empezaron el combate, pero Neville le dio el relevo a TJP rápidamente. Aries dominó los primeros momentos. Tras los anuncios TJP dominaba sobre Aries y le dio el relevo a Neville. El equipo heel dominó sobre Aries con varias llaves mientras el público cantaba CM Punk. Aries consiguió hacer el comeback y le dio el relevo a Gallagher que hizo el hot tag sobre TJP. Aries y Neville intercambiaron golpes encima del ring, interrumpiendo así la pelea entre TJP y Gallagher. Gallagher conectó un gran cabezazo pero cunado buscaba la Dropkick, Neville se lo evitó agarrándole la pierna. TJP aprovechó el desconcierto de Gallagher y le aplicó una Detonation Kick para llevarse la victoria.

Victoria: Neville & TJP por cuenta de tres.

Bayley habló con Kurt Angle para decirle que quiere ser extrema. Kurt le propone un Kendo stick on a Pole match para Extreme Rules.

Goldust y R-Truth hablaron en los vestuarios sobre lo ocurrido la semana pasada, Goldust dijo que van a demostrar lo que es The Golden Truth.

Roman Reigns vs. Finn Bálor

Roman golpeó primero con un codazo, pero Bálor consiguió combinar varios golpes. Roman tomó el control de la lucha y aplicó una Samoan Drop. Bálor sorprendió a Roman con una patada y tomó el control de la lucha. Tras los anuncios ambos luchadores intercambiaron golpes sin un dominador claro. Roman consiguió al control de la lucha tras aplicar una doble patada voladora. Roman encerró a Bálor en el esquinero y le aplicó varios Clotheslines, a esto le siguió una Powerbomb. Bálor aprovecho un despiste de Roman para tomar algo de aire, aún así Roman aplicó un Superman Punch. Roman buscaba la lanza pero Bálor la invirtió colocó a Roman en posición para aplicar el Coup de Grace. Roman evitó el salto de Bálor con una jugada extraña y le aplicó una Spear para llevarse la victoria.

Victoria: Roman Reigns por cuenta de tres.

Bray Wyatt apareció en pantalla para dar a entender que va a derrotar a Brock Lesnar.

Rollins fue entrevistado para decir que Bray Wyatt no se meterá en su camino para ser contendiente número uno.

The Golden Truth hizo su entrada con su cántico. Mientras R-Truth hablaba Goldust lo atacó por detrás haciendo así un turn heel.

Enzo Amore y Big Cass hicieron su clásica promo, pero fue interrumpida por Apollo Crews y Titus O'Neil. Titus se río de Enzo y Cass copiándoles la promo. Empezaron a discutir y todo acabó en que Big Cass se enfrentaron en un combate.

Titus O'Neil vs Big Cass

Titus empezó dominando, pero Big Cass le sorprendió con una Big Boot para llevarse la victoria.

Victoria: Big Cass por cuenta de tres.

Enzo trató de reírse de Apollo y este le contestó con una gran patada.

TJP y Neville hablaron en los vestuarios. Neville le dijo que había hecho un gran trabajo y que tienen que acabar con Austin Aries.

Bray Wyatt vs. Seth Rollins

Rollins empezó dominando con varios golpes consecutivos. Tras los anuncios Bray dominaba sobre Rollins encerrándolo en la esquina. Bray aplicó un SuperSuplex seguido de una cuenta de dos. Rollins consiguió algo de aire y aplicó un Blockbuster, tras esta llave Rollins consiguió el dominio del combate. Rollins buscaba un Suplex, pero Bray lo evitó y consiguió aplicar un gran Clothesline. Bray continuó con su domina con un Uranage. Rollins evitó al cuenta de tres y realizó un comeback. Samoa Joe apareció desde el público y atacó a Rollins.

Victoria: Seth Rollins por descalificación.

Bray Wyatt subió al ring e hizo un breve equipo con Joe, sin embargo le aplicó un Sister Abigail. Bray puso en pie a Rollins y le aplicó otro Sister Abigail a él, cerrando así el programa.